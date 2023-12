Futbalisti SR postúpili tretíkrát na EURO: Aj taký bol rok 2023

JANUÁR

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová (hore) sa teší so svojím realizačným tímom z víťazstva v nočnom slalome Svetového pohára žien v rakúskom Flachau v utorok 10. januára 2023. Foto: TASR - Martin Baumann

Diváci sledujú zápas 34. kola Tipos extraligy HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen pod holým nebom na ploche Národného futbalového štadióna na hokejovom podujatí Kaufland Winter Games v Bratislave v sobotu 14. januára 2023. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Na snímke futbalisti Interu Miláno v zostave so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom oslavujú s trofejou víťazstvo v talianskom Superpohári vo futbale v saudskoarabskom Taife v stredu 18. januára 2023. Foto: TASR/AP

Slovensko-taliansky pár Renáta Jamrichová (vľavo) a Federica Urgesiová (druhá vľavo) drží trofej po víťazstve 7:6 (5), 1:6 a 10:7 nad japonským párom Haju Kinošitová, Sara Saitová vo finále juniorskej štvorhry na grandslamovom turnaji Australian Open 27. januára 2023 v Melbourne. Foto: TASR/AP

FEBRUÁR

Hráč Los Angeles Lakers LeBron James (vľavo) pózuje s basketbalovou legendou Kareemom Abdulom-Jabbarom po tom, ako ho prekonal v zápase zámorskej basketbalovej NBA proti Oklahoma City Thunder v Los Angeles 7. februára 2023. Foto: TASR - AP

Na snímke novozélandský výškar Hamish Kerr zvíťazil na 29. ročníku mítingu Banskobystrická latka (BBL) vo výškarskej súťaži mužov v hale na banskobystrických Štiavničkách v utorok 14. februára 2023. Foto: TASR - Ján Krošlák

Argentínsky futbalista Lionel Messi (vľavo) preberá cenu pre najlepšieho mužského hráča FIFA z rúk prezidenta FIFA Gianniho Infantina počas slávnostného odovzdávania cien pre najlepších futbalistov FIFA v pondelok 27. februára 2023 v Paríži. Foto: TASR/AP

MAREC

Na snímke slovenský šprintér Ján Volko. Foto: TASR/SOŠV - Andrej Galica

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová počas 1. kola slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní vo švédskom Are v sobotu 11. marca 2023. Foto: TASR/AP

Futbalista Slovana Guram Kašia (vľavo) a hráč Bazileja Zeki Amdouni (vpravo) bojujú o loptu v odvetnom osemfinálovom zápase Európskej konferenčnej ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Bazilej v Bratislave vo štvrtok 16. marca 2023. Foto: TASR Martin Baumann

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa teší v cieli z víťazstva vo finálovom slalome Svetového pohára 18. marca 2023 v andorrskom Soldeu. Foto: TASR/AP

Na snímke portugalský futbalista Cristiano Ronaldo počas tréningu. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke Lukáš Haraslín (Slovensko) sa raduje po strelení druhého gólu počas kvalifikačného stretnutia o postup na EURO 024 J-skupiny Slovensko - Bosna a Hercegovina 26. marca 2023 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Naubauer

APRÍL

Na snímke zľava brankárka Noémi Magera a Eliška Desortová (Dunajská Streda) a vpravo s loptou Bibiana Štefaniková (Michalovce) v druhom zápase finále play off o majstra SR v hádzanej žien MŠK Iuventa Michalovce - HC DAC Dunajská Streda 17. mája 2023 v Michalovciach. Foto: TASR - Roman Hanc

Na snímke radosť hráčok Čajok po obhájení titulu po skončení 3. finálového zápasu slovenskej ženskej Niké basketbalovej extraligy play off Piešťanské Čajky - Slávia Banská Bystrica v sobotu 22. apríla 2023 v Piešťanoch. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na snímke zľava hráči Košíc brankár Dominik Riečický a Eduard Šedivý s majstrovským pohárom Vladimíra Dzurillu sa tešia z víťazstva a zisku majstrovského titulu po piatom zápase finále play off hokejovej Tipos extraligy HC Košice - HKM Zvolen 23. apríla 2023 v Košiciach. Foto: TASR - Roman Hanc

MÁJ

Na snímke hráči Spartaka oslavujú s pohárovou trofejou víťazstvo vo finále Slovnaft Cupu 2022/2023 vo futbale FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava v Trnave v pondelok 1. mája 2023. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na snímke hráči Slovana sa tešia zo zisku titulu po zápase 9. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o titul MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava v Banskej Bystrici 13. mája 2023. Foto: TASR Ján Krošlák

Hráči Manchesteru City oslavujú s majstrovskou trofejou zisk titulu po futbalovom zápase anglickej ligy Premier League Manchester City - FC Chelsea v Manchesteri 21. mája 2023. Foto: TASR/AP

Patrioti Levice obhájili titul v Niké Slovenskej basketbalovej lige. V rozhodujúcom siedmom dueli 29. mája 2023 finále play off zvíťazili doma nad BC Komárno 78:61 a celú sériu vyhrali 4:3 na zápasy. Patrioti sa stali po deviatich rokoch prvým tímom, ktorému sa podarilo obhájiť trofej, celkovo získali svoj štvrtý majstrovský titul. Foto: TASR - Henrich Mišovič

JÚN

Na snímke Marek Hamšík (Slovensko) sa lúči s divákmi počas kvalifikačného zápasu J-skupiny o postup na ME 2024 Lichtenštajnsko - Slovensko vo Vaduze v utorok 20. júna 2023. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay po prebratí darčekov počas tlačovej konferencie 6. júna 2023 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Naubauer

Prezident UEFA Aleksander Čeferin odovzdáva trofej kapitánovi tímu Manchestru City Ilkayovi Gundoganovi po víťazstve vo finálovom zápase Ligy majstrov medzi Manchestrom City a Interom Miláno v Istanbule v nedeľu 11. júna 2023. Foto: TASR/AP

Členovia Vegas Golden Knights pózujú so Stanley Cupom po tom, čo Knights porazili Floridu Panthers 9:3 v 5. zápase finále hokejového Stanley Cupu NHL v utorok 13. júna 2023 v Las Vegas. Foto: TASR/AP

Na snímke uprostred Matúš Štoček (ATT Investments) získal svoj premiérový titul majstra Slovenska v cestnej cyklistike v pretekoch jednotlivcov v kategórii elite na spoločnom šampionáte SR a ČR v Tlmačoch v nedeľu 25. júna 2023. Druhý skončil v záverečnom špurte obhajca prvenstva z predchádzajúcich dvoch ročníkov Peter Sagan z TotalEnergies(vľavo), ktorý po dojazde do cieľa spadol. Tretí skončil Lukáš Kubiš z Dukly Banská Bystrica (vpravo). Foto: TASR - Henrich Mišovič

Na snímke slovenský reprezentant v kladkovom luku Jozef Bošanský počas 3. Európskych hier v poľskom Krakove 29. júna 2023. Foto: TASR/SOŠV - Andrej Galica

JÚL

Na snímke Milan Škriniar (Slovensko). Foto: TASR - Jaroslav Novák

AUGUST

Na snímke slovenskí basketbalisti pred zápasom I-skupiny tretej fázy predkvalifikácie ME 2025 v basketbale mužov medzi Slovenskom a Albánskom 26. júla 2023 v Leviciach. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Na snímke hokejista Tomáš Tatar získal ocenenie Hokejista roka a najlepší útočník (Cena Jozefa Golonku) počas vyhlásenia ankety Hokejista roka 2023 v Bratislave. Foto: TASR Jakub Kotian

Futbalisti Manchestru City pózujú s trofejou po triumfe v zápase o Superpohár UEFA Manchester City - FC Sevilla v gréckom Pireu v stredu 16. augusta 2023. Foto: TASR/AP

Na snímke slovenský reprezentant v streľbe v trape Marián Kovačócy so striebornou medailou z MS v Baku 30. august 2023 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke vpravo v popredí Vladimír Weiss ml. (ŠK Slovan) v prvom zápase play off Európskej ligy vo futbale ŠK Slovan Bratislava - Aris Limassol (2:1) vo štvrtok 24. augusta 2023 v Bratislave. Foto: TASR Pavel Neubauer

Na snímke druhý zľava Erik Daniel (Spartak Trnava) strieľa prvý gól brankárovi Jakivovi Kinareikinovi(Dnipro-1) počas odvetného zápasu play off Európskej konferenčnej ligy (EKL) SC Dnipro-1 - FC Spartak Trnava 31. augusta 2023 v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

SEPTEMBER

Na snímke slovenská atlétka Gabriela Gajanová. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke vpravo slovenský tenista Lukáš Klein a vľavo grécky hráč Stefanos Tsitsipas v druhej dvojhre v zápase 1. svetovej skupiny Davisovho pohára v tenise Grécko - Slovensko v Aténach 16. septembra 2023. Foto: TASR/AP

Na snímke sprava slovenská reprezentantka v streľbe v trape Zuzana Rehák - Štefečeková a slovenský reprezentant v streľbe ľubovoľná malokalibrovka a vzduchová puška Patrik Jány. Foto: TASR - Martin Baumann

OKTÓBER

Keňan Philemon Rono (na snímke) zvíťazil na jubilejnom 100. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach v traťovom rekorde 2:06:55 h. Košice, 1. októbra 2023. Foto: TASR - František Iván

Na snímke bývalá biatlonistka Anastasia Kuzminová (uprostred), manžel Daniel Kuzmin (vľavo) a prezident Slovenského zväzu biatlonu Peter Vozár počas tlačovej konferencie s názvom Nová kariérna výzva Naste Kuzminovej prezentovaná v novom show-roome Kuzminovcov, v Banskej Bystrici 10. októbra 2023. Foto: TASR - Ján Krošlák

Bobby Charlton, archívne foto. Foto: TASR/AP

NOVEMBER

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová oslavuje so sobíkom na pódiu triumf v slalome žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien vo fínskom Levi v sobotu 11. novembra 2023. Foto: TASR/AP

Na snímke zľava Róbert Boženík, Stanislav Lobotka (obaja Slovensko) a tréner Slovenska Francesco Calzona oslavujú postup na ME 2024 po zápase J-skupiny 9. kola kvalifikácie ME 2024 vo futbale Slovensko - Island v Bratislave 16. novembra 2023. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke vľavo hráč Slovana Juraj Kucka sa teší z gólu počas zápasu A-skupiny 5. kola Európskej konferenčnej ligy KÍ Klaksvík - ŠK Slovan Bratislava vo štvrtok 30. novembra 2023 v Tórshavne na Faerských ostrovoch. Foto: TASR - Martin Baumann

DECEMBER

Na snímke futbalista Dávid Hancko počas tlačovej konferencie pred zápasom kvalifikácie ME 2024 J-skupiny Portugalsko - Slovensko 12. októbra 2023 v Porte. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke hore zľava tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay, jeho asistent Peter Frühauf a uprostred Róbert Lantoši počas zápasu Slovensko – Nórsko na domácom turnaji Kaufland Cup v Bratislave v stredu 13. decembra 2023. Foto: TASR - Pavel Naubauer

Bratislava 26. decembra (TASR/Teraz.sk) - Výberová chronológia významných udalostí vo svete športu v roku 2023 - z globálneho i slovenského uhla pohľadu:- Hokejisti Kanady vyhrali MS hráčov do 20 rokov. Vo finále v Halifaxe zdolali Česko 3:2 po predĺžení. Slovenský tím obsadil 6. miesto po štvrťfinálovej prehre s Kanadou. Za najlepšieho brankára vyhlásili Slováka Adama Gajana.- Nórsky skokan na lyžiach Halvor Egner Granerud sa stal celkovým víťazom 71. ročníka Turné štyroch mostíkov. Sošku Zlatého orla si definitívne zabezpečil vďaka triumfu na záverečnom podujatí v rakúskom Bischofshofene.- Nór Johannes Hösflot Kläbo a Švédka Frida Karlssonová triumfovali v celkovom hodnotení prestížnej série Tour de Ski bežcov na lyžiach.- Waleský futbalista Gareth Bale ukončil vo veku 33 rokov profesionálnu kariéru. Jeho posledný klub bol Los Angeles FC v zámorskej MLS.- Slovenská lyžiarka Petra Vlhová vyhrala nočný slalom Svetového pohára vo Flachau s náskokom 43 stotín pred Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Slávila 27. víťazstvo v seriáli a v historickom poradí žien sa posunula na 13. priečku.- Slovenský motocyklista Štefan Svitko obsadil na 45. ročníku Rely Dakar dvanáste miesto. Jeho krajan Juraj Varga sa v kategórii štvorkoliek umiestnil na 4. priečke. Celkovým víťazom medzi motocyklami sa stal druhýkrát v kariére Kevin Benavides.- Hokejisti Nitry triumfovali v Kontinentálnom pohári v ročníku 2022/23. Vo finálovej skupine v Angers vyhrali všetky zápasy a nenašli premožiteľa v žiadnom zo šiestich duelov počas dvoch fáz turnaja.- Zápas 24. kola Tipos extraligy HC Slovan Bratislava - HC Košice sledovalo 14.244 divákov, čo je rekordný zápis na hokejovom stretnutí v najvyššej slovenskej súťaži. Duel sa hral v rámci akcie Winter Games na futbalovom štadióne na Tehelnom poli.- Futbalisti FC Barcelona triumfovali vo finále španielskeho Superpohára nad Realom Madrid 3:1. Hralo sa v Rijáde, Katalánci získali trofej štrnástykrát v klubovej histórii a zlepšili svoj rekord v počte víťazstiev v tejto súťaži.- Slovenský hokejista Juraj Slafkovský z Montrealu nedohral v NHL zápas na ľade New Yorku Rangers a pre zranenie v dolnej časti tela musel potom nútene pauzovať až do konca sezóny.- Španielsky tenista Rafael Nadal v pozícii obhajcu titulu a nasadenej jednotky prehral už v 2. kole Australian Open s Američanom Mackenziem McDonaldom 4:6, 4:6, 5:7. Duel dohrával so zraneným bedrom a pre zdravotné problémy potom vynechal celú sezónu.- Futbalisti Interu Miláno v zostave so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom obhájili prvenstvo v talianskom Superpohári. Na neutrálnej pôde v Saudskej Arábii zdolali mestského rivala AC Miláno 3:0.- Brazílskeho futbalistu Daniho Alvesa zadržala španielska polícia za údajne sexuálne napadnutie ženy v Barcelone. K skutku malo dôjsť 31. decembra v nočnom klube v katalánskej metropole, Alves je odvtedy vo vyšetrovacej väzbe.- Slovenský hokejista Miloš Kelemen absolvoval premiéru v NHL. Nastúpil v druhom útoku Arizony v dueli s Anaheimom, v ktorom domáci Coyotes prehrali 2:5.- Výkonný výbor Európskej futbalovej únie (UEFA) na svojom zasadnutí vo švajčiarskom Nyone pridelil Slovensku usporiadanie ME hráčov do 21 rokov v roku 2025.- Slovák Peter Sagan oznámil, že po prebiehajúcej sezóne ukončí kariéru profesionálneho cestného cyklistu. Trojnásobný majster sveta potvrdil, že na OH 2024 v Paríži chce štartovať v horskej cyklistike.- Slovenská tenistka Renáta Jamrichová s Taliankou Federicou Urgesiovou triumfovali vo štvorhre junioriek na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Vo finále vyhrali nad japonskou dvojicou Haju Kinošitová, Sara Saitová 7:6 (5), 1:6 a 10:7.- Bieloruská tenistka Arina Sobolenková vyhrala prvýkrát v kariére dvojhru na grandslamovom turnaji Australian Open. Vo finále v Melbourne zvíťazila v pozícii nasadenej päťky nad Kazaškou Jelenou Rybakinovou 4:6, 6:3 a 6:4.- Srbský tenista Novak Djokovič sa stal desiatykrát víťazom dvojhry na Australian Open a vrátil sa na post svetovej jednotky. V Melbourne získal 22. grandslamový titul a vyrovnal rekord Španiela Rafaela Nadala. Vo finále zdolal Gréka Stefanosa Tsitsipasa 6:3, 7:6 (4), 7:6 (5).- Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar podpísal zmluvu s francúzskym majstrom Parížom St. Germain. S milánskym Interom sa nedohodol na predĺžení kontraktu, ktorý mal platnosť do júna 2023.- Hádzanári Dánska vybojovali tretíkrát za sebou titul majstrov sveta. Vo finále svetového šampionátu v Štokholme zdolali Francúzsko 34:29. Rekordnú šnúru bez prehry na MS natiahli na 28 zápasov.- Anglický futbalový klub FC Chelsea Londýn získal argentínskeho reprezentanta Enza Fernandeza z Benficy Lisabon. Londýnčana zaplatili za 22-ročného stredopoliara 106,8 milióna libier (v prepočte 121 mil. eur), čo bol vtedajší britský prestupový rekord.- Americký basketbalista LeBron James z tímu Los Angeles Lakers sa stal najlepším strelcom histórie NBA. V domácom neúspešnom stretnutí proti Oklahome City (130:133) prekonal o dva body hranicu 38.387 bodov, s ktorou pred 39 rokmi uzavrel kariéru dovtedajší držiteľ rekordu Kareem Abdul-Jabbar.- Švajčiarska lyžiarka Jasmine Fluryová sa vo francúzskom dejisku Courchevel/Meribel prekvapujúco stala novou majsterkou sveta v zjazde. Dvadsaťdeväťročná pretekárka zdolala o štyri stotiny sekundy Rakúšanku Ninu Ortliebovú.- Futbalisti Realu Madrid vyhrali majstrovstvá sveta klubov v Maroku. Vo finále v Rabate zdolali saudskoarabský Al-Hilal 5:3. Španielsky klub získal trofej rekordný piatykrát v histórii.- Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt sa v Courchevel/Meribel stal novým majstrom sveta v zjazde. O takmer pol sekundy Nóra Aleksandra Aamodta Kildeho a získal svoju premiérovú medailu z majstrovstiev sveta.- Slovenské basketbalistky si zabezpečili postup na ME v Slovinsku a Izraeli. Zverenky trénera Juraja Suju zvládli záverečný duel kvalifikačnej H-skupiny proti Luxembursku (114:59) a neušla im jedna zo štyroch miesteniek pre družstvá na druhých miestach.- Výškar z Nového Zélandu Hamish Kerr triumfoval na 29. ročníku mítingu Banskobystrická latka (BBL). Výkonom 234 cm prekonal národný halový rekord a zaznamenal dovtedajší druhý najlepší svetový výkon sezóny.- Nór Johannes Thingnes Bö sa stal prvým biatlonistom v histórii, ktorý získal na jednom svetovom šampionáte päť zlatých medailí. V Oberhofe postupne triumfoval v miešanej štafete, šprinte, stíhačke, vytrvalostných pretekoch i v mixe dvojíc. Medailu napokon bral vo všetkých štartoch na podujatí (5-1-1).- Zlato v slalome na MS v alpskom lyžovaní vo francúzskom Courchevel/Méribel získala senzačne Laurence St. Germainová z Kanady. Američanka Mikaela Shiffrinová neudržala vedenie po 1. kole a obsadila druhé miesto, Petra Vlhová skončila na piatej priečke.- Hokejisti fínskeho klubu Tappara Tampere sa po prvý raz v histórii stali víťazmi Ligy majstrov. Vo finále vyhrali nad domácim švédskym tímom Lulea Hockey 3:2.- Nórsky lyžiar Henrik Kristoffersen sa stal novým majstrom sveta v slalome. Vo francúzskom Courchevel/Méribel triumfoval s náskokom dvoch desatín pred AJ Ginnisom, ktorý sa postaral o historicky prvú medailu pre Grécko v zimnom olympijskom športe na vrcholnom podujatí.- Futbalisti Manchestru United vyhrali vo finále anglického Ligového pohára nad Newcastlom 2:0. Získali tak prvú trofej od triumfu vo finále Európskej ligy v roku 2017.- Argentínčan Lionel Messi sa stal Hráčom roka 2022 podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Útočník Paríža St. Germain zdolal v ankete ďalších finalistov, Francúzov Karima Benzemu z Realu Madrid a svojho spoluhráča Kyliana Mbappeho.- Vo veku 89 rokov zomrel bývalý francúzsky futbalový reprezentant Just Fontaine. Legendárny útočník sa na MS 1958 vo Švédsku blysol 13 gólmi, čo je doteraz strelecký rekord na jednom šampionáte.- Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová si piatym miestom zjazde v nórskom Kvitfjelli v predstihu zabezpečila veľký krištáľový glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári 2022/2023. Malý glóbus za zjazd si zabezpečila Talianka Sofia Goggiová.- Nórsky reprezentant v severskej kombinácii Jari Magnus Riiber získal na MS v Planici štyri zlaté medaily zo štyroch štartov na podujatí. Víťaznú jazdu zavŕšil triumfom v individuálnej súťaži so skokmi na veľkom mostíku.- Slovenský šprintér Ján Volko obsadil vo finále 60 m na atletických halových ME v Istanbule 5. miesto. Zabehol čas 6,57 sekundy a od štvrtého cenného kovu v sérii na podujatí ho delili štyri stotiny . Zlato získal Talian Samuele Ceccarelli za 6,48.- Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt obhájil veľký glóbus za triumf v celkovom poradí Svetového pohára. Definitívne si jeho zisk zabezpečil, keď sa jeho jediný prenasledovateľ Aleksander Aamodt Kilde z Nórska odhlásil z podujatia v Kranjskej Gore.- Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová dosiahla svoje 87. víťazstvo vo Svetovom pohári a prekonala absolútny rekord legendárneho Švéda Ingemara Stenmarka. Vo švédskom Are triumfovala pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou. Jej 53. triumf v slalome SP je najviac v akejkoľvek disciplíne medzi mužmi i ženami.- Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka predĺžil kontrakt s SSC Neapol do 30. júna 2027. Súčasťou zmluvy je aj ročná opcia.- Gianni Infantino zostal na čele Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) na ďalšie štyri roky. Na poste prezidenta ho potvrdili delegáti 73. kongresu strešnej organizácie svetového futbalu vo rwandskej metropole Kigali. Vo voľbách nemal protikandidáta.- Futbalisti Slovana Bratislava vypadli v osemfinále Európskej konferenčnej ligy. V odvete podľahli na Tehelnom poli FC Bazilej 1:4 po rozstrele z 11 m, zápas sa v riadnom hracom čase i po predĺžení skončil nerozhodne 2:2. Rovnako 2:2 sa skončil aj prvý duel vo Švajčiarsku.- Švajčiarsky lyžiar Marco Odermatt vyhral finálový obrovský slalom Svetového pohára v andorrskom Soldeu. V celkovom hodnotení seriálu nazbieral 2042 bodov, čím prekonal mužský rekord Hermanna Maiera (2000 b.) vo formáte založenom v roku 1992.- Slovenská lyžiarka Petra Vlhová vyhrala finálový slalom Svetového pohára v andorrskom Soldeu. Dosiahla druhé víťazstvo v sezóne a 28. triumf v kariére. Druhá bola Chorvátka Leona Popovičová, pre ktorú to bolo premiérové pódium v kariére. Tretia skončila Mikaela Shiffrinová z USA.- Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo si triumfom v šprinte voľným spôsobom vo švédskom Falune zabezpečil zisk malého glóbusu za disciplínu i veľkého za celkový triumf vo Svetovom pohári.- Francúzska biatlonistka Julia Simonová získala veľký krištáľový glóbus v sezóne 2022/2023. Celkový triumf vo Svetovom pohári jej zabezpečilo piate miesto v šprinte v Osle.- Nórsky skokan na lyžiach Halvor Egner Granerud sa stal druhýkrát v kariére celkovým víťazom Svetového pohára. Definitívne si ho zabezpečil na súťaži v letoch vo Vikersunde.- Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa stal víťazom prestížneho turnaja ATP Masters 1000 v kalifornskom Indian Wells. Vo finále zdolal Daniila Medvedeva 6:3, 6:2 a vrátil sa na post svetovej jednotky, keď na čele rebríčka vystriedal Srba Novaka Djokoviča.- Ruský hokejista Alexander Ovečkin dal jeden gól za Washington v dueli NHL proti Columbusu (6:7 pp) a už v 13. sezóne v profilige tak nastrieľal aspoň 40 gólov, čim prekonal rekord Waynea Gretzkého.- Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) predĺžila zákaz štartu ruských a bieloruských národných tímov aj ich klubových zástupcov vo svojich súťažiach o ďalšiu sezónu 2023/24. Zákaz nadobudol platnosť od začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.- Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa stal celosvetovým rekordérom v počte štartov za národný tím. V domácom súboji kvalifikácie ME 2024 proti Lichtenštajnsku nastúpil na 197. zápas v reprezentácii, čím sa v historickom rebríčku odpútal od Kuvajťana Badera Al-Mutawu.- Nórska bežkyňa na lyžiach Tiril Udnes Wengová sa prvýkrát v kariére stala celkovou víťazkou Svetového pohára. V predposledných pretekoch sezóny obsadila v šprinte klasicky vo fínskom Lahti tretiu priečku.- Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo si vo finále Svetového pohára vo fínskom Lahti pripísal v pretekoch na 20 km klasicky s hromadným štartom 20. triumf v jednej sezóne a vyrovnal rekordný zápis krajanky Theresy Johaugovej.- Tréner Francesco Calzona sa na šiesty pokus dočkal víťazstva pro kormidle slovenskej futbalovej reprezentácie. Jeho zverenci zvíťazili v Bratislave v zápase J-skupiny kvalifikácie ME 2024 nad Bosnou a Hercegovinou 2:0.- Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie sa zhodlo, že hráči z KHL nebudú až do konca sezóny súčasťou národného tímu. K tomuto kroku pristúpilo po dlhodobých rozhovoroch s hráčmi pôsobiacimi v nadnárodnej súťaži.- Medzinárodný olympijský výbor (MOV) odporučil návrat ruských a bieloruských športovcov do medzinárodných súťaží ako jednotlivcov pod neutrálnou vlajkou a bez prepojenia na armádu.- Hokejisti Bostonu si definitívne zabezpečili Prezidentskú trofej pre víťaza základnej časti NHL, keď na domácom ľade zdolali Columbus 2:1 po predĺžení.- Slovenský hokejista Miloš Kelemen zaznamenal svoj prvý gól v NHL. Arizona však v súboji tímov, ktoré stratili šancu na postup do play off, podľahla doma San Jose 2:7.- Slovinec Aleksander Čeferin zostal na poste prezidenta Európskej futbalovej únie (UEFA). Vo funkcii ho na ďalšie štyri roky potvrdili delegáti 47. kongresu v Lisabone aklamačným potleskom, keďže vo voľbách nemal protikandidáta.- Slovenský hokejista Samuel Kňažko absolvoval víťazný debut v zámorskej NHL. Dvadsaťročný hráč nastúpil ako siedmy obranca Columbusu, ktorý triumfoval doma nad Pittsburghom 3:2 po predĺžení.- Boston vyhral v dueli zámorskej NHL na ľade Montrealu 5:4 a stanovil nové rekordy v základnej časti profiligy v počte víťazstiev (65) i bodov (135).- Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda si prvýkrát v histórii vybojovali prvenstvo v MOL lige. Definitívu získali v predposlednom 21. kole nadnárodnej súťaže po výhre nad Tatranom Stupava.- Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov tretíkrát za sebou triumfoval na majstrovstvách Európy. Na šampionáte v Záhrebe zdolal vo finále voľnoštýliarov v kategórii do 74 kg Taliana Franka Chamiza Marqueza 3:1.- Basketbalistky Piešťanských Čajok vyhrali druhýkrát v histórii klubu Niké extraligu žien. Majstrovský titul obhájili po triumfe 3:0 na zápasy vo finále play off nad Sláviou Banská Bystrica.- Hokejisti HC Košice sa stali majstrami Tipos extraligy. V piatom finálovom stretnutí zdolali HKM Zvolen 3:0 a v sérii triumfovali 4:1 na zápasy. Deviatym slovenským titulom v histórii sa vyrovnali Slovanu Bratislava. Zlatú korčuľu pre MVP play off získal košický brankár Dominik Riečický.- Volejbalisti bratislavského VKP získali dvanásty slovenský titul v klubovej histórii. Vo finále play off zdolali VK Prešov 4:0 na zápasy.- Volejbalistky VK Slávia EU Bratislava získali 21. majstrovský titul. Nad mestským rivalom VKP triumfovali vo finálovej sérii 3:0 na zápasy.- Hokejisti Humenného si vybojovali historický postup do slovenskej extraligy. V rozhodujúcom siedmom zápase finálovej série play off SHL zvíťazili na ľade Žiliny 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch.- Slovenský tenista Andrej Martin dostal za porušenie antidopingových pravidiel trest zákazu činnosti na 14 mesiacov. Tridsaťtriročnému hráčovi platí dištanc až do 5. júna 2024.- Slovenskí hokejisti do 18 rokov obsadili na MS vo Švajčiarsku štvrté miesto. V súboji o bronz podľahli Kanade 3:4 po predĺžení. Titul získali USA po triumfe nad Švédskom 3:2 pp. Slovenský útočník Dalibor Dvorský (8+5) sa dostal do All Star tímu šampionátu.- Futbalisti FC Spartak Trnava obhájili triumf v Slovenskom pohári. Vo finále Slovnaft Cupu zdolali na domácom štadióne ŠK Slovan Bratislava 3:1 po predĺžení.- Futbalisti SSC Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom vybojovali po 33 rokoch opäť majstrovský titul. Zisk svojho prvého titulu od roku 1990 a tretieho v histórii definitívne spečatili päť kôl pred koncom Serie A remízou 1:1 na ihrisku Udinese.- Futbalisti FC Košice si vybojovali postup do Fortuna ligy. V predposlednom kole II. ligy ho spečatili triumfom 2:0 nad Myjavou.- ŠK Slovan Bratislava získal rekordný trinásty titul v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži. Piatu majstrovskú trofej vo Fortuna lige za sebou si zaistil víťazstvom 2:1 na ihrisku Dukly Banská Bystrica v predposlednom 9. kole nadstavbovej skupiny o titul.- Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko získal s Feyenoordom majstrovský titul v holandskej Eredivisie. Rotterdamský tím spečatil triumf v dlhodobej súťaži víťazstvom 3:0 nad Go Ahead Eagles a vybojoval 16. titul v klubovej histórii a prvý od roku 2017.- Futbalisti FC Barcelona sa stali majstrami Španielska. Zisk celkovo 27. titulu v klubovej histórii a prvého od roku 2019 spečatili štyri kola pred koncom La Ligy výhrou na ihrisku mestského protivníka Espanyolu 4:2.- Tréner Craig Ramsay stanovil nový rekord v počte zápasov na striedačke slovenskej hokejovej reprezentácie. V piatom stretnutí na MS v Rige proti Kazachstanu (3:4 pp a sn) viedol národný tím v 123. zápase a prekonal tak zápis Júliusa Šuplera.- Hádzanári MŠK Považská Bystrica sa stali víťazmi Niké Handball extraligy. Zisk svojho štvrtého majstrovského titulu v histórii klubu spečatili triumfom v rozhodujúcom piatom zápase finále play off nad Tatranom Prešov 26:22. Považania ukončili 15 sezón trvajúcu hegemóniu Prešovčanov.- Futbalisti Manchestru City obhájili titul v anglickej Premier League. O ich treťom ligovom prvenstve a sebou a deviatom v histórii rozhodli výsledky zápasov predposledného 37. kola.- Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda získali premiérový titul majsteriek Slovenska. Vo finále play off zdolali MŠK Iuventa Michalovce 2:1 na zápasy a ukončili 11 sezón trvajúcu hegemóniu Iuventy v lige.- Futbalisti Sparty Praha sa po deviatich rokoch stali majstrami Česka. Triumf v najvyššej súťaži spečatili remízou 0:0 na ihrisku Slovácka v zápase 4. kola skupiny o titul. V drese Sparty sa z ligového prvenstva tešila aj dvojica slovenských legionárov Lukáš Haraslín a Adam Goljan.- Futbalisti Bayernu Mníchov získali jedenásty bundesligový titul v sérii. V dueli záverečného 38. kola vyhrali na ihrisku 1. FC Kolín 2:1 gólom z 89. minúty a využili zaváhanie rivala v súboji o prvenstvo Borussie Dortmund, ktorá doma remizovala s Mainzom 2:2.- Futbalisti Paríža St. Germain získali rekordný jedenásty titul vo francúzskej lige. Obhajobu si definitívne zabezpečili ziskom bodu za remízu 1:1 v zápase predposledného 37. kola na ihrisku Racingu Štrasburg.- Slovinský cyklista Primož Roglič sa premiérovo v kariére stal víťazom Giro d'Italia po príchode do cieľa v Ríme. O svojom triumfe rozhodol definitívne deň predtým v časovke.- Kanadskí hokejisti získali na 86. majstrovstvách sveta zlaté medaily. Vo finále v Tampere zvíťazili nad Nemeckom 5:2, keď o svojom triumfe rozhodli troma gólmi v tretej tretine. Historický bronz si zo šampionátu odniesli Lotyši, Slováci nepostúpili zo skupiny a obsadili 9. priečku.- Patrioti Levice obhájili titul v Niké Slovenskej basketbalovej lige. V rozhodujúcom siedmom dueli finále play off zvíťazili doma nad BC Komárno 78:61 a celkovo získali svoj štvrtý majstrovský titul.- Slovenskí futbalisti vypadli v osemfinále MS do 20 rokov v Argentíne. S Kolumbiou prehrali jednoznačne 1:5, keď favorit zaznamenal tri góly krátko po začiatku druhého polčasu.- Futbalisti FC Sevilla sa stali siedmykrát v histórii víťazmi Európskej ligy UEFA. Vo finále v Budapešti zdolali AS Rím 4:1 v jedenástkovom rozstrele. V riadnom hracom čase i predĺžení sa duel skončil 1:1- Slovenský futbalista Marek Hamšík oznámil, že po sezóne ukončí aktívnu kariéru. Dlhoročný kapitán národného tímu je držiteľ rekordov v počte reprezentačných zápasov (138) i gólov (26).- Slovenská hokejistka Nela Lopušanová obsadila tretie miesto v ankete Hráčka sezóny 2022/2023 podľa Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). V hlasovaní získala 13,6 percenta. historicky prvou víťazkou sa stala Američanka Hilary Knightová.- Kenská atlétka Faith Kipyegonov sa ako prvá žena dostala v behu na 1500 m pod 3:50 min. Na mítingu Diamantovej ligy vo Florencii vylepšila svetový rekord na 3:49,11 min. Prekonala tak čas Etiópčanky Genzebe Dibabovej z roku 2015.- Futbalisti Manchestru City vyhrali vo finále FA Cupu vo Wembley mestského rivala United 2:1 a túto trofej zdvihli nad hlavu siedmykrát v histórii. Hrdinom Citizens bol dvojgólový kapitán Ilkay Gündogan.- Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič oznámil vo veku 41 rokov koniec svojej futbalovej kariéry. Urobil tak po víťazstve svojho klubu AC Miláno nad Hellasom Verona 3:1 v poslednom zápase sezóny v Serii A.- Francúzsky futbalista Karim Benzema oznámil odchod z Realu Madrid a podpísal kontrakt s klubom Al Ittihad. Držiteľ Zlatej lopty z roku 2022 sa v Saudskej Arábii dohodol na trojročnej zmluve.- Tréner Craig Ramsay si o ďalší rok predĺžil pôsobenie na striedačke slovenskej hokejovej reprezentácie. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) si uplatnil opciu na predĺženie zmluvy s kanadským koučom.- Španielsky futbalový klub Real Madrid sa dohodol s Borussiou Dortmund na prestupe anglického stredopoliara Judea Bellinghama. "Biely balet" za neho zaplatil viac ako sto miliónov eur.- Argentínsky futbalista Lionel Messi oznámil, že po odchode z Paríža Saint-Germain podpíše zmluvu s tímom zámorskej MLS Inter Miami.- Futbalisti West Hamu vyhrali finále Európskej konferenčnej ligy (EKL) a získali prvý európsky titul od roku 1965. Fiorentinu zdolali v pražskom Edene 2:1, víťazný gól strelil v 90. minúte Jarrod Bowen.- Etiópsky atlét Lamecha Girma po 19 rokoch vylepšil svetový rekord v behu na 3000 m prek. Na mítingu Diamantovej ligy v Paríži zabehol čas 7:52,11 min. Predchádzajúcim držiteľom historického maxima v stípli bol Katarčan Saif Saíd Šahín z roku 2004.- Poľská tenistka Iga Swiateková sa stala tretíkrát v kariére víťazkou dvojhry na Roland Garros. Najvyššie nasadená obhajkyňa titulu zdolala vo finále Češku Karolínu Muchovú 6:2, 5:7, 6:4 a získala svoju štvrtú grandslamovú trofej.- Futbalisti Manchestru City triumfovali v Lige majstrov. Vo finále zdolali v Istanbule Inter Miláno 1:0 a najcennejšiu klubovú trofej získali prvýkrát v histórii. Víťazný gól strelil Rodri v 68. minúte, jeho tím po prvenstve v Premier League a FA Cupe skompletizoval sezónne treble.- Srbský tenista Novak Djokovič sa stal tretíkrát v kariére víťazom Roland Garros a získal rekordný 23. grandslamový titul. Vo finále dvojhry zdolal v pozícii turnajovej trojky Nóra Caspera Ruuda 7:6 (1), 6:3, 7:5 a stal sa opäť svetovou jednotkou.- Basketbalisti Denveru Nuggets sa prvýkrát v histórii stali šampiónmi NBA. Finálovú sériu nad Miami Heat vyhrali 4:1 na zápasy. Cenu pre najužitočnejšieho hráča finále dostal srbský pivot Nikola Jokič.- Hokejisti Vegas Golden Knights získali prvýkrát v histórii Stanleyho pohár. Vo finálovej sérii play off NHL triumfovali nad Floridou Panthers 4:1 na zápasy. "Zlatí rytieri" sa dočkali majstrovského pohára vo svojej šiestej sezóne v profilige.- Jonathan Marchessault získal prestížnu Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off NHL. Útočník Vegas Golden Knights bol s 25 bodmi (13+12) v 22 zápasoch druhý najproduktívnejší vo vyraďovačke a s 13 gólmi najlepší kanonier spoločne s Leonom Draisaitlom z Edmontonu, ktorý však na to potreboval o 10 zápasov menej- Švajčiarsky cyklista Gino Mäder podľahol zraneniam, ktoré utrpel počas piatej etapy na pretekoch Okolo Švajčiarska. Spoločne s Američanom Magnusom Sheffieldom spadli v závere etapy počas zjazdu z Albulapassu a Švajčiar po páde do rokliny zostal ležať v bezvedomí.- Futbalisti Španielska triumfovali v treťom ročníku Ligy národov UEFA. Vo finále v Rotterdame zdolali Chorvátov 5:4 v jedenástkovom rozstrele. V riadnom hracom čase a ani v predĺžení gól nepadol.- Slovenská reprezentantka v športovej streľbe Kamila Novotná získala na III. európskych hrách v Krakove striebornú medailu v disciplíne vzduchová puška 10 m. Pre Slovensko zariadila prvý cenný kov na podujatí.- Slovenská atlétka Gabriela Gajanová získala na III. európskych hrách v Krakove bronzovú medailu. V súboji bežkýň na 800 m v druhej divízii ME zaznamenala tretí najlepší čas 1:59,92 min a žiadna zo súperiek vo vyššej divízii ju už nepredbehla.- Matúš Štoček získal svoj premiérový titul majstra Slovenska v cestnej cyklistike v pretekoch jednotlivcov. V Tlmačoch triumfoval v záverečnom špurte pred obhajcom prvenstva z predchádzajúcich dvoch ročníkov Petrom Saganom, ktorý po dojazde do cieľa spadol.- Slovenský šprintér Ján Volko získal na III. európskych hrách v Poľsku bronzovú medailu na trati 200 metrov. Jeho čas 20,53 s zo súťaží II. divízie prekonali v elitnej divízii iba dvaja bežci.- Belgické basketbalistky sa stali prvýkrát v histórii majsterkami Európy. Vo finálovom stretnutí turnaja v Slovinsku a Izraeli zvíťazili v Ľubľani nad Španielkami 64:58. Slovenky obsadili na podujatí 12. miesto.- Hokejový útočník Edmontonu Connor McDavid získal tretíkrát v kariére Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča sezóny v zámorskej NHL. V ročníku si zaistil aj Trofej Arta Rossa, Trofej Mauricea Richarda a cenu Teda Lindsaya.- Slovenské strelkyne získali striebro v tímovej súťaži v skeete na Európskych hrách v Poľsku. Trojica v zložení Danka Barteková, Vanesa Hocková a Monika Štribravá nestačila vo finále na Taliansko 1:7.- Dalibor Dvorský sa stal najvyššie draftovaným slovenským hokejistom v roku 2023. Osemnásťročného útočníka si z 10. miesta vybral klub NHL St. Louis Blues. Draftovou jednotkou sa podľa očakávania stal Connor Bedard, po produktívnom centrovi siahol klub Chicago Blackhawks.- Slovenský lukostrelec Jozef Bošanský vyhral finále v kladkovom luku na Európskych hrách v Poľsku. V rozstrele si poradil s Talianom Marcom Brunom 146:144 a získal tak prvú zlatú medailu na podujatí pre Slovensko.- Slovenskí kanoisti Alexander Slafkovský, Marko Mirgorodský a Matej Beňuš získali na III. európskych hrách (zároveň ME) strieborné medaily v disciplíne 3xC1. Vo finále v Krakove nestačili iba na víťazných Nemcov.- Slovenská strelkyňa Jana Špotáková získala na III. európskych hrách v Poľsku bronzovú medailu v trape. Pre Slovensko vybojovala siedmu medailu na podujatí.- Slovenský hokejový útočník Marián Studenič sa dohodol na ročnej dvojcestnej zmluve v hodnote 775.000 dolárov s tímom NHL Seattle Kraken. V predchádzajúcich dvoch sezónach bol hráč Dallasu Stars, ale od klubu nedostal kvalifikovanú ponuku na nový kontrakt.- Slovenskí reprezentanti v športovej streľbe získali na III. európskych hrách v Poľsku strieborné medaily v tímovom trape. Trio Adrián Drobný, Erik Varga a Marián Kovačócy prehralo vo finále s Chorvátmi. Slovenská výprava si z EH odniesla osem cenných kovov (1 - 4 - 3).- Slovenský hokejista Maxim Čajkovič sa stal v noci na pondelok hráčom Minnesoty Wild. Tampa Bay Lightning ho vymenila spolu s Patom Maroonom za výber v siedmom kole draftu 2024.- Novým trénerom futbalistov Paríža St. Germain sa stal Luis Enrique. Bývalý kouč AS Rím, Celty Vigo, FC Barcelona či španielskej reprezentácie nahradil na poste Christopha Galtiera, ktorý sa dohodol s francúzskym majstrom na ukončení spolupráce.- Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar podpísal s Parížom St. Germain päťročný kontrakt do 30. júna 2028. Dvadsaťosemročný obranca prestúpil do Paríža po vypršaní zmluvy s Interom Miláno.- Futbalisti Anglicka získali titul na majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov. Vo finále v gruzínskom Batumi zdolali Španielov 1:0 a pripísali si tretí titul v histórii po rokoch 1982 a 1984.- Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s klubom NHL St. Louis Blues. Zmluva mu vynesie 950.000 dolárov v prípade pôsobenia v prvom tíme, v nižšej súťaži je jeho výška 82.500 USD.- Slovenská biatlonistka Ivona Fialková ukončila vo veku 28 rokov profesionálnu športovú kariéru. Rozhodla sa tak na základe osobných a zdravotných dôvodov.- Česká tenistka Markéta Vondroušová sa stala víťazkou ženskej wimbledonskej dvojhry a získala prvý grandslamový titul v kariére. Vo finále zdolala Ons Jabeurovú z Tuniska 6:4, 6:4.- Argentínsky futbalista Lionel Messi podpísal kontrakt s klubom zámorskej MLS Interom Miami do roku 2025. Do Miami prišiel z Paríža Saint-Germain.Španielsky tenista Carlos Alcaraz sa stal prvýkrát víťazom Wimbledonu a získal druhý grandslamový titul v kariére. Vo finále zdolal v pozícii turnajovej jednotky druhého nasadeného obhajcu trofeje Srba Novaka Djokoviča po päťsetovej dráme 1:6, 7:6 (6), 6:1, 3:6, 6:4.- Francúzsky plavec Leon Marchand vytvoril na MS v japonskej Fukuoke nový svetový rekord na 400 m pol.pr. Vo finále časom 4:02,50 min prekonal výkon Američana Michaela Phelpsa z OH 2008 v Pekingu o 1,34 sekundy. Bol to posledný individuálny svetový rekord, ktorý mal Phelps ešte v moci.- Dánsky cyklista Jonas Vingegaard sa druhýkrát v kariére stal víťazom Tour de France. Na najslávnejších pretekoch dokázal obhájiť triumf , keď v prvých dvoch etapách záverečného týždňa pokoril svojho jediného konkurenta Tadeja Pogačara.- Austrálska plavkyňa Mollie O'Callaghanová vytvorila na MS v japonskej Fukuoke nový svetový rekord na 200 m voľným spôsobom. Vo finále triumfovala časom 1:52,85 min a prekonala tak výkon Talianky Federici Pellegriniovej z MS 2009 o 13 stotín sekundy.- Slovenský hokejový útočník Samuel Honzek podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s klubom Calgary Flames. V NHL má stanovený ročný plat vo výške 950-tisíc dolárov, v nižšej súťaži 82,5 tisíc.- Čínsky plavec Chaj-jang Čchin vytvoril na MS v japonskej Fukuoke nový svetový rekord na 200 m prsia. Vo finále časom 2:05,48 min prekonal dovtedajšie maimum Austrálčana Zaca Stubbletyho-Cooka o 47 stotín. Dosiahol štvrté zlato na šampionáte a ako prvý v histórii MS aj triple v rovnakom štýle, keď triumfoval i na 50 a 100 m prsia.- Americká plavkyňa Katie Ledecká vybojovala v japonskej Fukuoke šestnáste individuálne zlato na MS a prekonala rekord krajana Michaela Phelpsa. Triumfovala na 800 m voľným spôsobom a ako prvá v histórii získala v rovnakej disciplíne šesť titulov majsterky sveta za sebou.- Austrálska plavkyňa Kaylee McKeownová dosiahla vo Fukuoke víťazstvom na 200 m znak ako prvá žena triple v znakárskych disciplínach na šampionáte. Predtým vyhrala aj na 50 a 100 m.- Taliansky futbalový brankár Gianluigi Buffon ukončil vo veku 45 rokov aktívnu kariéru. Posledné dve sezóny pôsobil v druholigovej Parme a kariéru tak ukončil v klube, v ktorom ju v roku 1995 odštartoval. Na konte má 176 reprezentačných štartov a je držiteľ rekordu v počte zápasov v Serie A (657).- Slovenskí basketbalisti postúpili do hlavnej kvalifikácie ME 2025. V rozhodujúcom treťom dueli v I-skupine 3. fázy predkvalifikácie zvíťazili v Leviciach nad Rumunskom 83:58.- Romana Gajdošová dosiahla historický úspech, keď sa stala prvým triatlonistom zo Slovenska s pódiovým umiestnením na pretekoch SP. V kórejskom Yeongdo obsadila druhé miesto v šprint triatlone.- Holandský cyklista Mathieu van der Poel triumfoval v pretekoch elite na MS v Glasgowe. Na 271,1 km dlhej trati vybojoval zlato po sólovom úniku s výrazným náskokom. Trojnásobný majster sveta Peter Sagan vo svojej rozlúčke so šampionátmi preteky nedokončil, rovnako ako jeho krajan Matúš Štoček.- Futbalisti FC Arsenal sa stali sedemnástykrát v histórii víťazmi anglického Superpohára. V dueli FA Community Shield vo Wembley zdolali úradujúceho ligového šampióna Manchester City 4:1 v jedenástkovom rozstrele. V riadnom hracom čase sa zápas skončil nerozhodne 1:1.- Slovenským hokejistom roka 2023 sa stal Tomáš Tatar. Okrem premiérovej trofeje za celkové prvenstvo si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho útočníka. Kategóriu najlepšia hokejistka ovládla jednoznačným výsledkom pätnásťročná Nela Lopušanová. Do Siene uviedli Mariána Hossu.- Belgický cyklista Remco Evenepoel získal na MS v Glasgowe titul v individuálnej časovke. Na 47,8 km dlhej trase so štartom a cieľom v meste Stirling zdolal o 12,28 sekundy druhého Taliana Filippa Gannu.- Anglický futbalista Harry Kane sa stal oficiálne novou posilou Bayernu Mníchov. Po prestupe z Tottenhamu podpísal s nemeckým majstrom zmluvu do 30. júna 2027. Bayern zaplatil za príchod kapitána anglickej reprezentácie 100 miliónov eur.- Slovenský cyklista Martin Svrček vybojoval bronz v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov na MS v Škótsku. Na 168,4 km dlhej trase do Glasgowa zaostal za víťazom Axelom Laurancem z Francúzska o dve sekundy. Do cieľa prišiel naraz so strieborným Portugalčanom Antoniom Morgadom.- Futbalisti Lipska triumfovali nad Bayernom Mníchov 3:0 a získali nemecký Superpohár. Bavorov v domácej Allianz aréne čistým hetrikom "zostrelil" španielsky stredopoliar Dani Olmo.- Ekvádorský futbalista Moises Caicedo podpísal s FC Chelsea osemročný kontrakt s opciou na ďalšiu sezónu. Londýnsky klub zaplatil za 21-ročného stredopoliara Brightonu 115 miliónov libier (133 miliónov eur) a stanovil tak nový britský rekord.- Brazílsky futbalista Neymar prestúpil z Paríža Saint Germain do saudskoarabského klubu Al-Hilal z 90 miliónov eur. Jeho kontrakt s francúzskym šampiónom mal pôvodne vypršať v roku 2025.- Futbalisti Manchestru City získali prvýkrát v histórii Superpohár UEFA. Úradujúci šampióni Ligy majstrov zdolali na štadióne Karaiskakis v Pireu víťaza Európskej ligy FC Sevilla v jedenástkovom rozstrele 5:4. V riadnom hracom čase sa duel skončil 1:1.- Slovenská strelkyňa Danka Barteková vybojovala na MS v Baku titul v skeete. V šiestej sérii dodatočného finálového rozstrelu zdolala Američanku Daniu Jo Vizziovú 11:10. Barteková tak získala vôbec prvý titul a prvú individuálnu medailu na svetovom šampionáte od MS 2014 v Granade. Postupom do finále si navyše zaistila účasť na OH v Paríži.- Slovenské strelkyne Danka Barteková, Vanesa Hocková a Monika Štibravá získali na MS v Baku bronz v tímovej súťaži skeetu. Nazbierali tretí najvyšší počet bodov (359) a na strieborné Talianky stratili len jeden bod. Zlato vybojovali USA s 365 b.- Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Soňa Stanovská sa stala majsterkou sveta C1 v kategórii do 23 rokov. Na majstrovstvách sveta v Krakove predviedla bezchybnú jazdu a triumfovala o 0,57 sekundy pred Češkou Terezou Kneblovou- Futbalistky Španielska sa stali novými majsterkami sveta. Vo finálovom zápase 9. MS zdolali Angličanky 1:0 a získali premiérovo zlaté medaily. Autorkou víťazného gólu bola v 29. minúte kapitánka Olga Carmonová. Bronz si vybojovali Švédky.- Američanka Sha´Carri Richardsonová získala na MS v Budapešti zlatú medailu v behu na 100 m. V novom rekorde šampionátu 10,65 s triumfovala pred dvojicou reprezentantiek Jamajky.- Americký hokejista Auston Matthews podpísal nový štvorročný kontrakt s klubom Toronto Maple Leafs. Zmluva vstúpi do platnosti od sezóny 2024/2025 a 25-ročnému útočníkovi každoročne vynesie 13,25 milióna dolárov, čím sa stane najlepšie plateným hráčom NHL.- Slovenský strelec Marián Kovačócy získal na MS v Baku striebornú medailu v trape a zaistil si miestenku na OH 2024 v Paríži. Vo finále obsadil druhé miesto nástrelom 41 bodov, podľahol iba Chorvátovi Giovannimu Černogorazovi.- Slovenský štvorkajak na 500 m v zložení Denis Myšák, Samuel Baláž, Csaba Zalka, Adam Botek nezískal miestenku na OH 2024 v Paríži. Na MS v Duisburgu skončil v prvom semifinále až piaty s vyše polsekundovou stratou na víťazných Srbov a nepostúpil do A-finále.- Venezuelčanka Yulimar Rojasová sa stala štvrtýkrát za sebou majsterkou sveta v trojskoku. V dramatickej súťaži na atletických MS v Budapešti potvrdila rolu najväčšej favoritky, hoci triumfovala až posledným pokusom za 15,08 m.- Jamajská šprintérka Shericka Jacksonová obhájila na atletických MS zlato v behu na 200 m. Vo finále v Budapešti triumfovala druhým najlepším výkonom histórie 21,41 s a stanovila nový rekord svetových šampionátov.- Americký šprintér Noah Lyles po triumfe na stovke získal na atletických MS v Budapešti aj zlato v behu na 200 m. Vo finále zvíťazil časom 19,52 s a v tejto disciplíne vybojoval už svoj tretí titul majstra sveta.- Keňanka Faith Kipyegonová po triumfe na trati 1500 m zvíťazila na atletických MS v Budapešti aj na 5000 m v čase 14:53,88 min. Stala sa vôbec prvou v histórii, ktorá uspela na MS na týchto dvoch vytrvaleckých tratiach.- Americký šprintér Noah Lyles sa stal prvým šprintérom od roku 2015, ktorý na MS triumfoval na 100 m, 200 m i v štafete na 4x100 m. Pred ním to dokázal Jamajčan Usain Bolt.- Bývalý dlhoročný kapitán Marek Hamšík sa stal novým tímovým manažérom slovenskej futbalovej reprezentácie.- Futbalisti Slovana Bratislava nepostúpili do skupinovej fázy Európskej ligy. Po triumfe 2:1 na domácom ihrisku prehrali v odvete play off na pôde Arisu Limassol hladko 1:6 a zostala im "iba" účasť v skupine Európskej konferenčnej ligy.- Futbalisti Spartaka Trnava postúpili do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy. V odvetnom zápase play off zdolali v Košiciach ukrajinský tím Dnipro-1 2:1 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 106. minúte Martin Bukata. V prvom stretnutí v Trnave sa zrodila remíza 1:1.- Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Eliška Mintálová prvýkrát v kariére vyhrala preteky Svetového pohára. Triumfovala v K1 na podujatí v španielskom Seu d'Urgell. Vo finále predviedla čistú jazdu a zvíťazila s náskokom šiestich stotín sekundy pred Austrálčankou Jessicou Foxovou.- Holandský jazdec Max Verstappen zaznamenal desiate víťazstvo v sérii, čím vytvoril nový rekord v seriáli formuly 1. Na Veľkej cene Talianska triumfoval pred tímovým kolegom Mexičanom Sergiom Perezom a prekonal dovtedajší rekord Sebastiana Vettela z roku 2013.- Volejbalistky Turecka získali prvýkrát v histórii titul majsteriek Európy. Vo finále v Bruseli vyhrali nad Srbskom v päťsetovej dráme 3:2. Slovenky obsadili desiate miesto po osemfinálovej prehre s Bulharskom 2:3.- Slovenská atlétka Gabriela Gajanová si vybojovala miestenku na olympijské hry do Paríža. Na mítingu World Athletics Continental Tour vo švajčiarskej Bellinzone zabehla v behu na 800 m čas 1:58,78 min a ostrý limit prekonala o 1,02 sekundy.- Brazílsky futbalista Neymar pomohol dvoma gólmi k víťazstvu nad Bolíviou 5:1 v kvalifikácii MS 2026, čim sa dostal na métu 79 reprezentačných gólov. Na čele historickej tabuľky najlepších strelcov "kanárikov" sa odpútal od legendárneho Pelého (77).- Americká tenistka Coco Gauffová získala svoj prvý grandslamový titul. Vo finále ženskej dvojhry na US Open zdolala Bielorusku Arinu Sobolenkovú 2:6, 6:3, 6:2.- Basketbalisti Nemecka sa prvýkrát v histórii stali majstrami sveta. Vo finále vo filipínskom meste Pasay zdolali Srbov 83:77. Šampionátom dokázali prejsť bez prehry. Kanaďania v súboji o bronz zdolali Američanov 127:118 po predĺžení.- Srbský tenista Novak Djokovič sa stal štvrtýkrát v kariére víťazom US Open. Vo finále zdolal v pozícii turnajovej dvojky Rusa Daniila Medvedeva 6:3, 7:6 (5), 6:3 a získal 24. grandslamový titul vo dvojhre, čím vyrovnal absolútny rekord Austrálčanky Margaret Courtovej.- Slovenská strelkyňa Danka Barteková získala na ME v Osijeku zlatú medailu v skeete. Vo finále dosiahla nástrel 57 bodov z možných 60 a Talianku Dianu Bacosiovú zdolala o jediný bod.- Slovenský hokejista Tomáš Tatar si v NHL našiel nový klub. Tridsaťdvaročný útočník sa dohodol s Coloradom Avalanche na ročnom kontrakte na 1,5 milióna dolárov.- Volejbalisti Poľska sa druhýkrát v histórii stali majstrami Európy. Vo finále šampionátu v Ríme vyhrali nad domácimi obhajcami titulu Talianmi hladko 3:0 a zo zlata sa tešili opäť po štrnástich rokoch.- Francúzsky cyklista Remi Cavagna sa stal celkovým víťazom 67. ročníka pretekov Okolo Slovenska. Jazdec tímu Soudal QuickStep si obliekol žltý dres po úvodnej etape a udržal si ho až do cieľa v Púchove.- Slovenskí tenisti sa prebojovali do kvalifikácie o postup na budúcoročný finálový turnaj Davisovho pohára. Na harde v Aténach zvíťazili nad domácim Gréckom 3:1. O rozhodujúci tretí bod sa zaslúžil Alex Molčan, ktorý v dueli tímových jednotiek zdolal svetovú päťku Stefanosa Tsitsipasa.- Americký cyklista Sepp Kuss vyhral 78. ročník pretekov Vuelta a Espana. Jazdec stajne Jumbo-Visma si prišiel do Madridu pre prvý triumf na podujatí Grand Tour. Na druhom a treťom mieste skončili jeho tímoví kolegovia Jonas Vingegaard z Dánska a Primož Roglič zo Slovinska.- Etiópska atlétka Gudaf Tsegayová zabehla na finále Diamantovej ligy v americkom Eugene nový svetový rekord v behu na 5000 m. Iba tesne sa nedostala pod hranicu štrnástich minút, keď zaznamenala čas 14:00,21 min.- Švédsky žrdkár Armand Duplantis zlepšil vo finále atletickej Diamantovej ligy v americkom Eugene svetový rekord. Hneď prvým pokusom prekonal latku vo výške 623 cm.- Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Eliška Mintálová získala na MS v britskom Lee Valley striebornú medailu v K1. Nestačila iba na Austrálčanku Jessicu Foxovú, na ktorú stratila 1,13 sekundy. Slovenky v semifinále vybojovali v tejto disciplíne miestenku na OH2024.- Etiópska atlétka Tigst Assefová zabehla na maratóne v Berlíne nový svetový rekord. Dovtedajšie maximum prekonala o viac ako dve minúty na 2:11:53 h.- Francúzsky cyklista Christophe Laporte sa stal majstrom Európy v pretekoch s hromadným štartom. Presadil sa v záverečnom špurte do kopca, na trase z Assenu do Wijsteru finišoval ako druhý Belgičan Wout van Aert.- Slovenskí reprezentanti v športovej streľbe Zuzana Rehák-Štefečeková a Erik Varga získali striebro v miešanej súťaži v trape na ME v brokových zbraniach. Vo finále v Osijeku podľahli talianskej dvojici Jessica Rossiová a Massimo Fabbrizi 5:6 po rozstrele.- Slovenské strelkyne získali na majstrovstvách Európy v brokových zbraniach v chorvátskom Osijeku strieborné medaily v tímovej súťaži trapu. Družstvo v zložení Nikola Molnárová, Jana Špotáková a Zuzana Rehák-Štefečeková vo finále podľahlo Fínkam 4:6.- Slovenský plochodrážnik Martin Vaculík obsadil konečné 3. miesto v prestížnom seriáli Speedway GP. Pre neho i pre slovenskú plochú dráhu ide o historický úspech.- Keňan Philemon Rono zvíťazil na jubilejnom 100. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach v traťovom rekorde 2:06:55 h. Dovtedajšie maximum Lawrencea Kimaiya z roku 2012 vylepšil o šesť sekúnd.- Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) rozhodla, že MS v roku 2030 sa budú hrať prvýkrát v histórii na troch kontinentoch. Šampionát budú hostiť spoločne Maroko, Španielsko a Portugalsko, no úvodné tri zápasy sa odohrajú v Uruguaji, Argentíne a Paraguaji.- Americká gymnastka Simone Bilesová získala svoje 20. zlato z MS, keď vo viacboji družstiev na šampionáte v Antverpách pomohla k triumfu americkému tímu. Zároveň si pripísala už 33. medailu na MS a OH, čím prekonala dovtedajšie maximum bývalej sovietskej gymnastky Larisy Latyninovej.- Majstrovstvá sveta hokejistov do 18 rokov sa v roku 2026 uskutočnia na Slovensku. Rozhodli o tom členovia Rady Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) spolu s účastníckymi krajinami na zasadnutí polročného Kongresu IIHF.- Americká gymnastka Simone Bilesová získala svoje 21. zlato z MS a zvýšila tak svoj náskok na čele historických tabuliek. Na šampionáte v Antverpách triumfovala rekordný šiestykrát vo viacboji jednotlivcov a vyrovnala zápis Japonca Koheia Učimuru. Zároveň si pripísala už 34. medailu na MS a OH.- Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull sa stal tretíkrát za sebou majstrom sveta v F1. Suverén sezóny získal definitívu už päť podujatí pred koncom seriálu na VC Kataru v Dauhe..- Kenský bežec Kelvin Kiptum vytvoril na Chicagskom maratóne nový svetový rekord. Dvadsaťtriročný atlét zaznamenal čas 2:00:25 hodiny a prekonal zápis krajana Eliuda Kipchogea (2:01:09 h).- Americká gymnastka Simone Bilesová opäť rozšírila svoju rekordnú zbierku. Po triumfe na kladine zvíťazila na svetovom šampionáte v Antverpách aj v prostných a získala už 23. zlato z MS.- Najúspešnejšia slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová oznámila návrat do súťažného kolotoča. Trojnásobná olympijská víťazka potvrdila, že sa predstaví na majstrovstvách Európy 2024 v Osrblí.- Veľká Británia a Írsko budú hostiť majstrovstvá Európy vo futbale v roku 2028. O štyri roky neskôr usporiadajú kontinentálny šampionát spoločne Taliansko a Turecko. Dejiská potvrdil v stredu Výkonný výbor Európskej futbalovej únie (UEFA).- Medzinárodný olympijský výbor (MOV) na zasadnutí v Bombaji oficiálne suspendoval Ruský olympijský výbor (ROV). Dôvodom je, že ROV v štyroch anektovaných regiónoch vytvoril svoje pobočky a narušil tak územnú celistvosť Ukrajinského olympijského výboru.- Kanadský tenista Gabriel Diallo sa stal víťazom dvojhry na bratislavskom challengeri Peugeot Slovak Open. Vo finále zdolal Belgičana Jorisa de Looreho 6:0, 7:5 a získal druhý singlový titul na ATP Challenger Tour.- Medzinárodný olympijský výbor (MOV) schválil na 141. zasadnutí svojho pléna päť nových športov na OH 2028 v Los Angeles. Do programu pribudnú kriket, squash, lakros, flag futbal a bejzbal/softbal.- Bývalý anglický futbalista Bobby Charlton zomrel vo veku 86 rokov. Úmrtie legendárneho hráča potvrdila jeho rodina. Jeden z najlepších futbalistov anglickej i svetovej histórie trpel v posledných rokoch života demenciou.- Nórsky lyžiar Lucas Braathen prekvapujúco oznámil, že v 23 rokoch končí svoju úspešnú kariéru. Urobil tak deň pred plánovaným štartom nového ročníka Svetového pohára priamo v dejisku v rakúskom Söldene.- Holandský jazdec Max Verstappen z tímu Red Bull si pripísal rekordné 16. víťazstvo v jednej sezóne F1. Ako už istý majster sveta obhájil triumf na Veľkej cene Mexico City a prekonal svoje dovtedajšie maximum (15 víťazstiev) z predchádzajúceho roka.- Argentínsky futbalista Lionel Messi získal Zlatú loptu magazínu France Football. Prebral si ju ôsmykrát v kariére a vylepšil tak svoj vlastný rekord.- Slovenský hokejista Martin Pospíšil okorenil svoju premiéru v zámorskej NHL gólom. Útočník Calgary prispel presným zásahom k víťazstvu 6:3 na ľade Seattlu.- Slovenskí hádzanári postúpili do II. fázy kvalifikácie MS 2025. V odvete stretnutia prvej fázy na palubovke Kosova síce prehrali 25:28, no z prvého zápasu mali desaťgólový náskok (33:23).- Poľská tenistka Iga Swiateková vyhrala premiérovo finále majstrovstiev sveta WTA Tour, keď v mexickom Cancúne zdolala Američanku Jessicu Pegulovú jednoznačne 6:1, 6:0. Zaistila si tak, že sezónu ukončí na prvom mieste rebríčka WTA.- Slovenská lyžiarka Petra Vlhová suverénnym spôsobom vyhrala úvodný slalom novej sezóny Svetového pohára. Vo fínskom Levi predviedla v oboch kolách najrýchlejšiu jazdu a triumfovala s náskokom 1,41 sekundy pred Nemkou Lenou Dürrovou.- Slovenské tenistky si zabezpečili účasť v kvalifikácii o postup na finálový turnaj Pohára Billie Jean Kingovej po bratislavskom triumfe nad Argentínou 3:1.- Tenistky Kanady získali prvýkrát v histórii Pohár Billie Jean Kingovej. Vo finále prestížnej tímovej súťaže zvíťazili v Seville nad Talianskom 2:0.- Slovenská futbalová reprezentácia postúpila tretíkrát za sebou na majstrovstvá Európy. Účasť na šampionáte v Nemecku spečatila víťazstvom 4:2 nad Islandom v bratislavskom zápase kvalifikačnej J-skupiny, v ktorej obsadila druhé miesto za Portugalskom.- Srbský tenista Novak Djokovič triumfoval siedmykrát v kariére na turnaji majstrov. Obhajca titulu zdolal vo finále v Turíne domáceho Taliana Jannika Sinnera 6:3, 6:3. Na čele historických tabuliek sa odpútal od Švajčiara Rogera Federera.- Holandský pretekár Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Abú Zabí, posledných pretekoch sezóny MS F1. Zakončil tak svoju celosezónnu dominanciu, počas ktorej triumfoval v 19 z 22 podujatí.- Tenisti Talianska druhýkrát v histórii triumfovali v Davisovom pohári. Vo finálovom zápase na tvrdom povrchu v Malage rozhodli už vo dvojhrách a Austráliu zdolali 2:0.- Futbalisti Slovana Bratislava si zabezpečili účasť v jarnej vyraďovacej fáze Európskej konferenčnej ligy, keď v dueli A-skupiny vyhrali na Faerských ostrovoch nad KÍ Klaksvík 2:1.- Slovenský hokejista Šimon Nemec zaznamenal dve asistencie vo svojej premiére v zámorskej NHL. Predstavil sa v prvej obrannej dvojici New Jersey v stretnutí so San Jose, v ktorom domáci Devils prehrali 3:6.- Slovenskí futbalisti sa na majstrovstvách Európy 2024 v Nemecku stretnú v základnej E-skupine s Belgickom, víťazom play off B-vetvy a Rumunskom. Rozhodol o tom žreb finálového turnaja EURO 2024 v Hamburgu.- Slovenská lyžiarka Petra Vlhová skončila v obrovskom slalome Svetlového pohára v kanadskom stredisku Tremblant na druhom mieste. Nestačila iba na Talianku Federicu Brignoneovú, za ktorou zaostala o 21 stotín sekundy.- Slovenské volejbalistky postúpili priamo na ME 2026. Rozhodla o tom Európska volejbalová konfederácia (CEV), ktorá potvrdila Česko ako druhú istú organizátorskú krajinu po Turecku. Slovenky sa tak vďaka 10. miestu z ME automaticky kvalifikovali na záverečný turnaj.- Medzinárodný olympijský výbor (MOV) umožnil športovcom Ruska a Bieloruska štart na OH 2024 v Paríži pod neutrálnou vlajkou, pokiaľ splnia kvalifikačné kritériá a viacero stanovených podmienok.- Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko sa dohodol s Feyenoordom Rotterdam na predĺžení kontraktu až do konca júna 2028.- Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara obsadil tretie miesto vo finále juniorskej Grand Prix v Pekingu. Vo voľných jazdách si udržal priečku z krátkeho programu a dokopy nazbieral 213,26 b.- Slovenské florbalistky zvíťazili vo svojom záverečnom zápase na MS v Singapure nad Poľkami 7:4 a obsadili konečné piate miesto. Zároveň si zabezpečili miestenku na Svetové hry 2025 v čínskom Čcheng-tu. Tutul obhájili Švédky.- Taliansky futbalista Giorgio Chiellini ukončil vo veku 39 rokov svoju kariéru. Dlhoročný hráč Juventusu Turín si naposledy obliekal dres Los Angeles FC, národný tím doviedol ako kapitán k triumfu na EURO 2020 vo Wembley.- Slovenskí hokejisti obhájili na domácom Vianočnom Kaufland Cupe prvenstvo bez inkasovaného gólu. Potvrdili ho triumfom nad Lotyšskom 3:0, predtým si urdžali čisté konto aj proti Nórom (9:0).- Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa stal hráčom Seattle Kraken. Jeho bývalý klub Colorado Avalanche ho vymenil za výber v piatom kole draftu 2024.- Francúzske hádzanárky zvíťazili vo finále MS v Škandinávii nad Nórskom 31:28 a získali historicky tretí titul. V repríze finále z predchádzajúceho svetového šampionátu vrátili súperkám prehru 22:29.