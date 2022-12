Bratislava 26. decembra (TASR) – Rok 2023 prinesie opäť množstvo vrcholných športových podujatí. Z pohľadu slovenského fanúšika budú tradične pútať pozornosť svetové šampionáty v hokeji, alpskom lyžovaní, biatlone i atletike, cyklistická Tour de France, štart futbalistov do kvalifikácie EURO 2024, či multišportové Európske hry v Poľsku.



Začiatok roka bude patriť juniorskému šampionátu hokejistov do 20 rokov v Kanade i motoristickému dobrodružstvu na Dakare, vo februári sa Petra Vlhová pokúsi rozšíriť svoju medailovú zbierku na MS v Courcheveli a Meribeli. Nasledujú svetové šampionáty v biatlone v Oberhofe i v severskom lyžovaní v Planici, slovenskí tenisti nastúpia v daviscupovej kvalifikácii v Holandsku. V marci odohrajú futbalisti Slovana Bratislava oba osemfinálové duely Európskej konferenčnej ligy so súperom, ktorého im určí žreb a do kvalifikácie EURO 2024 potom vstúpi slovenská reprezentácia domácimi súbojmi s Luxemburskom a Bosnou a Hercegovinou.



Slovenské tenistky v apríli odohrajú v Bratislave kvalifikačný zápas o postup na na finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej proti Taliansku. Hokejistov čakajú nasledujúci mesiac MS v Tampere a Rige, Slováci budú obhajovať štvrťfinálovú účasť z vlaňajška. V prvom stretnutí v základnej skupine sa 12. mája stretnú v derby s Českom, ich ďalšími súpermi budú Lotyšsko, Kanada, Švajčiarsko, Kazachstan, Slovinsko a Nórsko.



Finále futbalovej Ligy majstrov je na programe 10. júna v Istanbule, v Holandsku odštartuje o štyri dni neskôr finálový turnaj Ligy národov s domácim tímom, Chorvátskom, Španielskom a Talianskom. V júli sa bude pozornosť upierať na cyklistickú Tour de France i tenisový Wimbledon, v japonskej Fukuoke budú plavecké MS. Atletická elita sa zíde v auguste na svetovom šampionáte v Budapešti, vodní slalomári budú mať svoje MS v septembri v britskom stredisku Lee Valley.



Predolympijský rok bude aj v znamení kvalifikačných podujatí o účasť na OH 2024 v Paríži. O miestenky sa bude na konci júna a začiatku júla bojovať i na multišportových 3. Európskych hrách v Krakove-Malopoľsku. V dvanástich športoch budú Európske hry zároveň aj majstrovstvami Európy - o kontinentálne tituly sa bude súťažiť napríklad aj vo vodnom slalome, rýchlostnej kanoistike, boxe či v miešaných družstvách atlétov. Práve atléti budú tvoriť najpočetnejšiu časť slovenskej výpravy, predpokladá sa aj výrazná účasť strelcov. Výberový prehľad najdôležitejších udalostí v roku 2023:



JANUÁR

26.12.-5.1. hokej - MS hráčov do 20 rokov (Halifax, Moncton/Kan.)

29.12.-6. skoky na lyžiach - Turné štyroch mostíkov (Nem., Rak.)

31.12.-8. beh na lyžiach - Tour de Ski (Švajč., Nem., Tal.)

31.12.-15. motorizmus - Rely Dakar (S.Aráb.)

11.-29. hádzaná - MS (Švéd., Poľ.)

16.-29. tenis - Australian Open (Melbourne/Austr.)

23.-29. krasokorčuľovanie - ME (Espoo/Fín.)

28.-29. sánkovanie - MS (Oberhof/Nem.)



FEBRUÁR

4.-5. tenis - Holandsko - SR (kvalifikácia na finálový turnaj DC, Groningen)

1.-11. futbal - MS klubov FIFA (Maroko)

6.-19. alpské lyžovanie - MS (Courchevel a Méribel/Fr.)

8.-19. biatlon - MS (Oberhofe/Nem.)

9. basketbal-ženy - SR - Švajčiarsko (kvalifikácia ME 2023)

10.-12. futbal - štart jarnej časti Fortuna ligy

12. basketbal-ženy - SR - Luxembursko (kvalifikácia ME 2023)

21.-5.3. lyžovanie - MS v severských disciplínach (Planica/Slovin.)

24. futbal - žreb osemfinále EL a EKL



MAREC

2.-5. atletika - halové ME (Istanbul/Tur.)

9. hádzaná - Fínsko - SR (druhá fáza kvalifikácie ME 2024)

9. futbal - prvé zápasy osemfinále EL a EKL 5. motorizmus - štart sezóny F1, VC Bahrajnu (Sachír/Bah.)

11. futbal - štart nadstavbovej časti Fortuna ligy

12. hádzaná - SR - Fínsko (druhá fáza kvalifikácie ME 2024)

15. hokej - štart štvrťfinále play off Tipos extraligy

15.-19. alpské lyžovanie - finále SP (Soldeu/And.)

16. futbal - volebný Kongres FIFA (Kigali/Rwanda)

16. futbal - odvety osemfinále EL a EKL

16.-19. biatlon - finále SP (Oslo/Nór.)

20.-26. krasokorčuľovanie - MS (Saitama/Jap.)

23. futbal - SR - Luxembursko (kvalifikácia EURO 2024, Trnava)

25.-26. beh na lyžiach - záver SP (Lahti/Fín.) 26. futbal - SR - Bosna a Hercegovina (kvalifikácia EURO 2024, Bratislava)

30.-2.4. skoky na lyžiach - záver SP (Planica/Slovin.)



APRÍL

7. hádzaná-ženy - SR - Chorvátsko (prvý zápas baráže o MS 2023)

11. hádzaná-ženy - Chorvátsko - SR (odveta baráže o MS 2023)

11.-16. športová gymnastika - ME žien (Antalya/Turec.)

13. NHL - záver základnej časti

14.-15. tenis-ženy - SR - Taliansko (kvalifikácia na finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej, Bratislava)

16. hokej - štart finále play off Tipos extraligy

17.-23. zápasenie - ME (Záhreb/Chorv.)

20.-30. hokej - MS hráčov do 18 rokov (Bazilej, Porrentruy/Švajč.)

26. hádzaná - SR - Nórsko (druhá fáza kvalifikácie ME 2024)

30. hádzaná - Srbsko - SR (druhá fáza kvalifikácie ME 2024)



MÁJ

zatiaľ neurčený termín - futbal - finále SP (Trnava)

zatiaľ neurčený termín - futbal - záver nadstavbovej časti Fortuna ligy

6.-28. cyklistika - Giro d'Italia (Tal.)

7.-14. džudo - MS (Dauha/Kat.)

12.-28. hokej - MS (Tampere/Fín., Riga/Lot.)

20.-28. stolný tenis - MS (Durban/JAR)

20-11.6. futbal - MS do 20 rokov (Indonézia)

27. volejbal - štart Zlatej ligy 28.-11.6. tenis - Roland Garros (Paríž/Fr.)

31. futbal - finále EL (Budapešť/Maď.)



JÚN

7. futbal - finále EKL (Praha/ČR)

10. futbal - finále LM (Istanbul/Tur.)

14.-18. futbal - finálový turnaj Ligy národov (Hol.)

15.-25. basketbal-ženy - ME (Izrael, Slovinsko)

17. futbal - Island - SR (kvalifikácia EURO 2024)

20. futbal - Lichtenštajnsko - SR (kvalifikácia EURO 2024)

21.-2.7. Európske hry 2023 (Krakov-Malopoľsko/Poľ.)

21.-8.7. futbal - ME do 21 rokov (Rum., Gruz.)

28.-29. NHL - vstupný draft (Nashville/USA)



JÚL

1.-23. cyklistika - Tour de France (Fr.)

3.-16. tenis - Wimbledon (Londýn/Angl.)

14.-30. plavecké športy - MS (Fukuoka/Jap.)

20.-20.8. futbal-ženy - MS (Austr., N.Zél.)

25.-6.8. strelectvo - ME v brokových zbraniach (Leobersdorf/Rak.)



AUGUST

3.-13. cyklistika - spoločné MS (Škót.)

14.-3.9. strelectvo - MS (Baku/Azer.)

15.-3.9. volejbal-ženy - ME (Belg., Est., Nem., Tal.)

16. futbal - Superpohár UEFA 19.-28. atletika - MS (Budapešť/Maď.)

23.-27. rýchlostná kanoistika - MS+OH kvalifikácia (Duisburg/Nem.) 25.-10.9. basketbal - MS (Filip., Indon., Jap.)

26.-17.9. cyklistika - Vuelta a Espana (Šp.)

28.-10.9. tenis - US Open (New York/USA)

28.-16.9. volejbal - ME (Bul., Izr., Tal., S.Mac.)



SEPTEMBER

8. futbal - SR - Portugalsko (kvalifikácia EURO 2024)

11. futbal - SR - Lichtenštajnsko (kvalifikácia EURO 2024)

12.-17. tenis - skupinová fáza finálového turnaja Davisovho pohára

13.-17. cyklistika - Okolo Slovenska 16.-24. zápasenie - MS (Belehrad/Srb.)

19.-24. vodný slalom - MS (Lee Valley/V. Brit.)

20.-24. cyklistka - ME (Drenthe/Hol.)

30.-8.10. športová gymnastika - MS (Antverpy/Bel.)



OKTÓBER

13. futbal - Portugalsko - SR (kvalifikácia EURO 2024)

16. futbal - Luxembursko - SR (kvalifikácia EURO 2024)

24.-29. karate - MS (Budapešť/Maď.)

30.-5.11. tenis-ženy - MS WTA Tour (neurčené)



NOVEMBER

3.-5. džudo - ME (Montpellier/Fr.)

6.-12. tenis-ženy - finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej (neurčené)

12.-19. tenis - turnaj majstrov (Turín/Tal.) 16. futbal - SR - Island (kvalifikácia EURO 2024)

19. futbal - Bosna a Hercegovina - SR (kvalifikácia EURO 2024)

20.-26. tenis - vyraďovacia fáza finálového turnaja Davisovho pohára (Malaga/Šp.) 26. motorizmus - záver sezóny F1, VC Abú Zabí (Abú Zabí/SAE)

30.-17.12. hádzaná-ženy - MS (Dán., Nór., Švéd.)



DECEMBER

2.-10. florbal-ženy - MS (Singapur)

5.-10. plávanie - ME v krátkom bazéne (Bukurešť/Rum.)

26.-5.1. hokej - MS hráčov do 20 rokov (Göteborg/Švéd.)

29.-6.1. skoky na lyžiach - Turné štyroch mostíkov (Nem., Rak.) 30.-8.1. beh na lyžiach - Tour de Ski (Švajč., Nem., Tal.)