ZO SVETA ŠPORTU: Kuriozity, príhody a zábavné výroky športovcov

Bratislava 31. decembra (TASR) - Výber chronologicky ponúka príhody, kuriózne situácie a zábavné výroky vo svete športu v roku 2023.- V 16. kole španielskej La Ligy nastúpili hráči Realu Madrid na ihrisku Villarrealu. V drese hostí sa v základnej jedenástke neobjavil ani jeden španielsky hráč, stalo sa tak po prvý raz v 121-ročnej histórii klubu. Real vznikol v marci 1902, nikdy predtým nenastúpil na oficiálny zápas bez španielskeho hráča v tíme. Tréner Carlo Ancelotti postavil základnú zostavu, v ktorej figurovali traja Francúzi, dvaja Brazílčania, dvaja Nemci, Chorvát, Belgičan, Rakúšan a Uruguajčan. Na lavičke však boli šiesti Španieli - Jesus Vallejo, Nacho, Marco Asensio, Lucas Vazquez, Dani Ceballos a tretí brankár Luis Lopez. Proti Villarealu nastúpil Real v bránke s Courtoisom, v obrane hrali Militao, Rüdiger, Alaba a Mendy, v strede poľa Tchouameni, Kroos a Modrič a v útoku Valverde, Vinicius a Benzema. Obhajca titulu napokon prehral 1:2.- O nečakanú vsuvku počas zápasu na hokejovom podujatí Winter Games sa postaral čiarový rozhodca Martin Junek. Arbiter sa po prvej tretine súboja Slovan Bratislava - HC Košice (3:1) prihovoril svojej priateľke Zuzane a verejne ju požiadal o ruku. Na Tehelnom poli si zaplnené tribúny vypočuli slová zaskočenej priateľky rozhodcu, tá uviedla:" Dvojicu potom plné Tehelné pole odmenilo búrlivým potleskom.- Futbalista Jesse Lingard sa po skončení kariéry plánuje venovať herectvu. Ofenzívny stredopoliar, ktorý pôsobil v Manchestru United či Nottinghame Forest, to prezradil denníku Mirror. "citoval Lingarda anglický denník. Tridsaťročný futbalista odohral v minulej sezóne za Nottingham 20 stretnutí a strelil dva góly, v súčasnosti je voľný hráč.- Český hokejový útočník David Pastrňák potvrdil povesť hokejového šoumena aj počas súťaží zručností v úvodný deň All Star víkendu. V disciplíne "Breakaway Challenge," ktorá spočívala v snahe o kreatívne prevedenie samostatných nájazdov, napodobnil amerického herca Adama Sandlera z filmu Happy Gilmore, ktorý je na Slovensku známy ako Rivali. Sandler hrá vo filme dospievajúceho mladíka, ktorý sníva o kariére hokejistu, no nemá dostatočný talent. Pastrňák sa snažil napodobniť Sandlerove pohyby a do svojho predstavenia zahrnul aj golf, ktorý je dôležitá súčasť filmu. Happy Gilmour, ktorého hrá Sandler, časom pochopí, že jeho štýl streľby sa viac hodí do golfu. Pastrňáka inšpirovala aj skutočnosť, že Sandler sa vo filme objavuje v drese Bostonu. "," poznamenal Pastrňák, ktorému pomohol aj spoluhráč z Bostonu brankár Linus Ulmmark. Ten bol jeho caddy, teda nosič golfových palíc. Zaujímavosťou je, že film natočili v rovnakom roku, v akom sa Pastrňák narodil - 1996. Pastrňák si obliekol dres Bostonu s číslom 18 a menovkou "Gilmore." Na prázdnu bránku šiel pomaly s golfovou palicou a golfovým posúvaním do nej dopravil puk. Za mohutného aplauzu publika napodobnil Sandlerovu oslavu gólu z filmu. Od špeciálnej päťčlennej poroty dostal 38 bodov, čo stačilo na druhé miesto v hodnotení disciplíny za dvojicu Alexander Ovečkin, Sidney Crosby, ktorá zabodovala vďaka 4-ročnému Ovečkinovmu synovi. Pastrňák je známy aj svojimi pestrými oblekmi a ani v tomto smere nesklamal. Predviedol sa v štýlovom bielomodrom obleku.- Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo si vo víťaznom dueli Al-Nassr proti Al Wehda 4:0 pripísal na konto štyri presné zásahy. Po zavŕšení 61. hetriku kariéry si na konci zápasu už tradične vypýtal loptu, tentokrát však požiadal rozhodcu Al-Harbiho, aby mu ju podpísal. Keďže ide o prvý Ronaldov hetrik v Saudskej Arábii, 38-ročný útočník si loptu pravdepodobne nechá. Po jubilejnom 60. hetriku ešte počas pôsobenia v Manchestri United loptu daroval bývalému spoluhráčovi Alejandrovi Garnachovi.- Slovenská hokejistka Nela Lopušanová si v zápase slovenskej extraligy žien proti Ice Dream Košice pripísala 19 kanadských bodov. Na víťazstve ženského tímu Vlci Žiliny 24:1 sa podieľala 10 gólmi a 9 asistenciami. Mimoriadnou bodovou žatvou sa prezentovala v deň svojich 15. narodenín. Najužitočnejšia hráčka MS žien do 18 rokov nastúpila v doterajšom priebehu ženskej extraligy do 8 zápasov, v ktorých nazbierala 49 kanadských bodov (28+21). Pred nedeľňajším duelom bolo jej maximum v jednom zápase sedem. V ročníku 2022/23 nastupovala aj v lige starších žiakov, resp. hráčov do 16 rokov. Momentálne pôsobí v americkom tíme Bishop Kearney Selects Girls do 19 rokov.- Legendárny brazílsky futbalista Ronaldinho sa vrátil na trávniky v súťaži Kings League, ktorú organizuje Gerard Pique. O zápas bol medzi fanúšikmi obrovský záujem, cez internet ho sledovalo takmer 900.000 ľudí. Bývalý loptový driblér sa preslávil pôsobením v Barcelone či AC Miláno, naposledy hral za Fluminense. V Kings League si zahral vo feburári, v ktorej sú zápasy na menšom ihrisku a so siedmimi hráčmi v poli. Ronaldinhovo mužstvo napokon prehralo v rozstrele, pred ním sa rozhodca opýtal Brazílčana, či pôjde kopať, na čo mu odpovedal: "" V tejto súťaži sa totiž kopú jedenástky v podobe samostatných nájazdov.- Haavard Solaas Taugböl získal na MS 2021 v severskom lyžovaní bronz a aj v Planici patril medzi favoritov na medaily v bežeckom šprinte. Nór však nečakane vypadol už vo štvrťfinále a neúspech nezvládol. Po príchode do útrob štadióna sa chcel vyzúriť na dverách do šatne, no namiesto nich si to odniesol on sám. Pri údere päsťou si zlomil prst a sezóna sa pre neho predčasne skončila. Taugböl nahnevaný o to viac, že zo štvrťfinále nepostúpil po páde, ku ktorému došlo po kolízii. "zveril sa pre nórske médiá.- Tréner Erik ten Hag prinútil futbalistov Manchestru United, aby po zahanbujúcej ligovej prehre 0:7 počúvali ohlušujúce chorály oslavujúcich fanúšikov FC Liverpool. Podľa denníka The Mirror holandský kouč nevyužil podobnú metódu "trestu" prvýkrát. Po prehre 0:4 v Brendtforde nechal svojich hráčov odbehnúť 14 kilometrov. Táto dĺžka mala symbolizovať rozdiel v nabehanej vzdialenosti futbalistov Brendfordu v porovnaní s "červenými diablami". Päťdesiattriročný ten Hag údajne hráčom povedal, že mali šťastie, že mohli ísť do Manchestru tímovým autobusom a nie vo vlakom s nahnevanými fanúšikmi. Mužstvo už predtým varoval, že zlyhania budú viesť k tréningom s tímom do 21 rokov.- Policajti zatkli 82-ročného Američana Maya Gilberta McNeila za obchodovanie s falošnými zberateľskými kartičkami hviezdneho basketbalistu NBA Michaela Jordana. Podľa prokuratúry podvodmi zarobil v uplynulých štyroch rokoch viac ako 800.000 amerických dolárov. Senior údajne začal s kriminálnou činnosťou v roku 2015 a jednému zberateľovi mal predať falošnú kartičku za 4500 USD.uviedol Michael Driscoll, zástupca riaditeľa kancelárie FBI v New Yorku.- O vstupenky na prvý zápas argentínskej futbalovej reprezentácie od jej triumfu na vlaňajších MS v Katare prejavilo záujem 1,5 milióna ľudí. Lístky sa vypredali v priebehu dvoch hodín, len o mediálnu akreditáciu na prípravné stretnutie s Panamou (2:0) bolo podaných 131.537 žiadostí. Na štadión sa pritom zmestí 344 novinárov. Zápas bol na programe vo štvrtok 23. marca na štadióne Monumental v Buenos Aires, ktorý má kapacitu 83.000 miest. Do predaja šlo 63.000 lístkov, zvyšných 20.000 miest AFA vyhradila na bezplatné vstupenky. Argentínčania získali vlani tretí titul majstra sveta, ten predošlý sa im podarilo vybojovať počas éry legendárneho Diega Maradonu v roku 1986. Po návrate z Kataru čakalo národný tím v uliciach hlavného mesta päť miliónov fanúšikov. Argentínsky prezident Alberto Fernandez deň vyhlásil za štátny sviatok, aby tento úspech mohol osláviť každý.- Futbalista Kai Havertz sa v rozhovore na kanáli Youtube rozhovoril o svojom nedávnom probléme so stravovaním. Po zmene jedálnička sa necítil dobre a tak sa vrátil ku starým zvykom. Opäť začal jesť sladkosti, cez polčasovú prestávku si dopĺňa energiu gumenými medvedíkmi. "vysvetlil Nemec.- Monacký pilot F1 Charles Leclerc požiadal fanúšikov, aby rešpektovali jeho súkromie. Na verejnosť totiž unikla adresa jeho bydliska a jazdca Ferrari vyrušovali nevyžiadané návštevy. "citovala vyjadrenie Leclerca agentúra AP.- Bývalý slovenský hokejista Zdeno Chára absolvoval Bostonský maratón. Niekdajší kapitán Bruins a slovenskej reprezentácie dosiahol čas 3:38:23 hodiny a bežal s číslom 3333. Odkázal tak na číslo 33, ktoré nosil v Bostone štrnásť rokov.povedal Chára pre zámorské médiá. Podujatie využil na podporu dvoch charitatívnych organizácií. Na pretekoch štartovali aj Brock Holt a Ryan Dempster, bývalí hráči tamojších Red Sox.- Škótsku ultramaratónkyňu Joasiu Zakrzewskiovú diskvalifikovali po tom, čo časť pretekov GB Ultras Manchester - Liverpool absolvovala autom. Pôvodne figurovala vo výsledkovej listine na tretej priečke. Údaje z mapovania pretekárky ukázali, že jeden kilometer zvládla aj za 1:40 minúty. Zakrzewskiová skončila v roku 2014 štrnásta v maratóne na Hrách Commonwealthu a vytvorila niekoľko rekordov v ultramaratóne. Jej priateľ Adrian Stott uviedol, že jej to je "úprimne ľúto" a necíti sa dobre:- Hráči francúzskeho ragbyového tímu Catalans Dragons zažili o niečo intenzívnejšiu fyzickú prípravu na zápas, než očakávali. Priamo na ihrisku museli utekať pred býkom. Klub z Perpignanu hostil v zápase "trinástkového" ragby úradujúceho šampióna Super League, anglický tím St. Helens. Súčasťou predzápasového programu bolo aj vystúpenie, v ktorom sa predstavili tri býky. Jeden z nich sa utrhol a rozbehol na trávnik, kde sa už rozcvičovali domáci v tradičných červených dresoch. Na vedecké štúdie, ktoré potvrdili, že býci sú farboslepí a červená farba ich nedráždi, vtedy nemali čas pomyslieť a začali utekať. Býk našťastie nikoho neatakoval a zápas sa odohral podľa plánu. Domácim moment zrejme dodal potrebný adrenalín, favorizovaného protivníka zdolali 24:12.- Otec nórskeho futbalistu Erlinga Haalanda sa počas utorňajšieho úvodného semifinálového duelu Ligy majstrov medzi Realom Madrid a Manchestrom City dostal do konfliktu s domácimi fanúšikmi. Alf-Inge Haaland musel napokon v sprievode usporiadateľskej služby opustiť VIP lóžu." informovala DPA. Diváci reagovali na jeho správanie posmešným skandovaním "Šašo von!". Jeho syn sa v prvom súboji s rekordným 14-násobným víťazom súťaže nepresadil. Na brankára Thibauta Courtoisa vyslal iba jeden strelecký pokus.- Bývalý brankár českej futbalovej reprezentácie Petr Čech podpísal zmluvu s anglickým hokejovým klubom Oxford City Stars. Ide o tretí klub v hokejovej kariére bývalého futbalistu. Predtým hrával za tímy Guildford Phoenix a Chelmsford Chieftains." povedal Čech. Český brankár pôsobil v sezóne 2021/22 v Chelmsforde, v 11 odohraných zápasoch si pripísal šesť triumfov s úspešnosťou zákrokov 90,3 percenta a priemerom 3,89 gólu na zápas.- Belgická atlétka Jolien Boumkwoová zažila na Európskych hrách v Poľsku jeden z najkurióznejších dní svojej kariéry. V Chorzówe sa totiž oproti pôvodnému plánu nepredstavila iba vo vrhu guľou, ale štartovala aj v behu na 100 m cez prekážky. Výkonom 32,81 s zaznamenala jeden z najhorších časov v histórii atletiky v tejto disciplíne, reprezentácii však pomohla získať dôležité body do tímovej súťaže. Na najkratšej prekážkarskej trati mala štartovať Anne Zagréová, tá sa však zranila. Podobný osud postihol aj prekážkarku na 400 m Hanne Claesovú a Belgičanom začali v súboji o udržanie v I. divízii chýbať body. Prikročili tak k zúfalému riešeniu - požiadali o štart guliarku, ktorá už mala svoju súťaž za sebou. Pre dvadsaťdeväťročnú mohutnú atlétku neboli preteky jednoduchá záležitosť, prekážky v pokluse skôr prekračovala ako preskakovala, no žiadnu nezhodila a dobehla do cieľa v súlade s pravidlami. Jej obeta napokon znamenala zisk až dvoch bodov pre Belgicko, keďže napokon neskončila úplne posledná. V súboji kvalitatívne najlepšej osmičky totiž pre nepodarený štart diskvalifikovali favorizovanú Švajčiarku Ditaji Kambundjiovú.- Organizátori tenisového Wimbledonu sa spojili s technickým tímom IBM, aby do video strímov priniesli zvukové komentáre a titulky generované umelou inteligenciou (AI). Služba bola dostupná v aplikácii a na webovej stránke turnaja od 3. do 16. júla a zahŕňala aj analýzy. Systém zbieral počas hry veľké množstvo dát a následne ich preniesol na platformu spoločnosti. Potom boli spracované modelmi umelej inteligencie a všetky výsledky odoslali tzv. chatbotovi. Ten z nich vytvoril potrebné komentáre. AI tiež analyzovala žreb dvojhry, aby zistila, ako najlepšie sa mohol tenista dostať do finále.- Hokejový klub Chicago Blackhawks potešil počas draftu NHL svojich fanúšikov nielen angažovaním Connora Bedarda, ale aj Čecha Marcela Marcela, po ktorom siahol zo 131. miesta. Fanúšikovia reagovali na rovnaké krstné meno a priezvisko urasteného krídelníka vtipnými komentármi a v klube ho vítali zdvojeným pozdravom "vitaj, vitaj." Na oslavu jeho gólov si želajú skladby od skupiny Duran Duran a uvítali by aj angažovanie ďalšieho českého útočníka so zdvojeným menom Ivana Ivana. Informácia o drafte Marcela patrila koncom júna popri príspevkoch s Bedardom k najpopulárnejším príspevkom Blackhawks na sociálnych sieťach. Viacerí priaznivci klubu vyjadrili nadšenie z Marcela, niektorí ho považujú za najpozoruhodnejšie meno v histórii NHL. Iní sa k nemu vyjadrovali zdvojenými výrazmi: "Vitaj, vitaj," prípadne "dobrá voľba, dobrá voľba." Marcel mal za sebou jednu sezónu v kanadskej juniorskej súťaži QMJHL. V drese Gatineau Olympiques odohral v základnej časti 52 zápasov, v ktorých nazbieral 32 bodov (14+18). Na farme Rockford IceHogs v AHL absolvoval v tejto sezóne dvanásť duelov a zaznamenal dve asistencie.- Bunda bývalého basketbalistu Michaela Jordana sa vydražila na aukcii za 1,512 milióna dolárov. Podľa mnohých najlepší basketbalista všetkých čias ju mal na sebe počas preberania zlatých olympijských medailí v Barcelone v roku 1992. Bundu reprezentácie USA mal vo vlastníctve Brian McIntyre, ktorý pracoval v Barcelone ako člen marketingového tímu a Jordan mu ju hneď po finále venoval. "zverejnil McIntyre podľa insidethegames.biz. Jordan tento rok vo februári oslávil 60 rokov a predal väčšinový podiel v tíme NBA Charlotte Hornets. Zarobil pritom zhruba tri miliardy dolárov.- Japonský futbalista Kazujoši Miura bude aj v novej sezóne hrať za portugalský druholigový tím Oliveirense. Už 56-ročný útočník uviedol, že by chcel hrať až do šesťdesiatky. Do Portugalska prišiel vo februári z japonského tímu FC Jokohama a stále sa cíti zdravotne i kondične na dobrej úrovni." citoval nedávno Miuru denník Nikkan Sports. Futbalista, ktorého v Japonsku prezývajú Kráľ Kazu, debutoval v roku 1986 v brazílskom tíme Santos. Neskôr hral aj v japonskej lige, Taliansku, Chorvátsku a Austrálii. V reprezentácii zaznamenal 55 gólov v 89 zápasoch.- Nemecká futbalistka Julia Gwynnová odmietla ponuku pánskeho magazínu Playboy. Známe periodikum plánovalo 24-ročnú obrankyňu nafotiť a zaradiť do jedného zo svojich vydaní, športovkyňa však vyslovila rázny nesúhlas. Informoval o tom denník Bild. "uviedol Florian Boitin, šéf nemeckej pobočky magazínu. Gwynnová pôsobí v nemeckom reprezentačnom tíme od roku 2017, hráva za Bayern Mníchov. V roku 2019 dostala ocenenie pre najlepšiu mladú hráčku podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Nemecké časopisy ju označujú za najkrajšiu futbalistku krajiny. Už skôr sa vyjadrila, že sa nechce prezentovať ako sexsymbol:- Hertha Berlín sa po zápase s Düsseldorfom zapísala do histórie nemeckého futbalu. Do duelu totiž zasiahli všetci traja synovia trénera tímu Pála Dárdaia. Defenzívny stredopoliar Márton figuroval v základnej zostave, jeho bratia Palkó a Bence nastúpili ako striedajúci hráči. "uviedol 47-ročný kouč po zápase. Hertha podľahla v úvodnom kole 2. Bundesligy súperovi 0:1. Prekvapením bol štart 17-ročného Benceho, pre ktorého išlo o debut v prvom tíme. "" skonštatoval tréner. Najstarší z bratov, 24-ročný Palkó, prišiel do Herthy len pred pár dňami z maďarského Fehérváru. Maďarský tréner je rád, že všetci jeho synovia dosahujú kvalitu, aby hrali na takejto úrovni. "" uzavrel Dárdai.- Súboj futbalového Nemeckého pohára medzi Makkabi Berlín a VfL Wolfsburg (0:6) mal pre domáci tím historický rozmer. Stal sa prvým židovským klubom v hlavnej fáze tejto súťaže 64 domácich klubov. V roku 1970 založili Makkabi Berlín ľudia, ktorí prežili holokaust. Prvý zápas sa skončil prehrou 1:15, spoluzakladateľ klubu Marian Wajselfisz sa na tomto výsledku dodnes smeje: "Jeho rodina prežila holokaust vďaka pomoci poľského páru, ktorý ju takmer dva roky ukrýval vo svojej pivnici. Makkabi je nástupcom klubu Bar Kochba Berlin, ktorý bol založený v roku 1898 na podporu židovskej účasti v športe. Mal viac ako 40.000 členov, no keď sa nacisti dostali k moci, židovské organizácie úplne zakázali. Berlínsky klub má v súčasnosti 550 členov a pôsobí v rôznych športových odvetviach vrátane basketbalu a volejbalu. Keď sa Nemecký pohár začal hrať v roku 1935, Židia sa nemohli zúčastniť. Teraz sa tím účinkujúci v piatej lige postavil proti mužstvu z Bundesligy.– Nemecký basketbalista Daniel Theis neodsudzuje užívanie marihuany po zápase. Na rozdiel od alkoholu podľa neho nevplýva na výkon. "citovala Theisa agentúra DPA. "" dodal 31-ročný basketbalista. Vedenie NBA prítomnosť tejto látky v krvi nekontroluje. Marihuana však bola na zozname zakázaných látok MS basketbalistov, ktoré sa uskutočnili od 25. augusta do 10. septembra v Indonézii, Japonsku a na Filipínach.- Volejbalový zápas univerzitných tímov Nebraska Cornhuskers a Omaha Mavericks (3:0) prekonal rekord v počte divákov na ženskom športovom podujatí. Na Memorial Stadium v americkom štáte Nebraska si ho z tribún pozrelo 92.003 fanúšikov. Doterajší rekord držalo stretnutie futbalovej Ligy majstrov medzi Barcelonou a Wolfsburgom, na ktorom sa v apríli 2022 na Camp Nou zúčastnilo 91.648 divákov. Volejbal je najpopulárnejší ženský šport na stredných školách v Nebraske a priťahuje veľké davy ľudí.- Argentínsky futbalista Mauro Icardi si kúpil automobil značky Rolls Royce, britská automobilka vyrobila iba tri kusy nového limitovaného modelu. Náklady na toto auto sa odhadujú na 26 miliónov eur a údajne ide o najdrahšie vozidlo na svete. Podľa informácií francúzskeho denníka L'Equipe sa jedno auto predalo priemyselníkovi, ktorý zbohatol na ťažbe perál, ďalšie vlastní hudobník Jay-Z a tretie Icardi. Tridsaťročný útočník hráva v Turecku za Galatasaray Istanbul, v minulej sezóne nastúpil na 24 ligových zápasov, v ktorých zaznamenal 22 gólov. Podľa informácií portálu transfermarkt.com, je trhová hodnota hráča 20 miliónov eur.- Britský tenista Andy Murray vynechal pre finále Davisovho pohára pohreb svojej starej mamy. Trojnásobný grandslamový víťaz to oznámil, keď prispel triumfom nad Leandrom Riedim k víťazstvu svojho tímu 2:1 nad Švajčiarskom. "" povedal Murray v emotívnom rozhovore po vyše trojhodinovom zápase. O účasti sa poradil so svojím otcom.povedal Murray podľa agentúry AP. V ďalšom zápase vyrovnal skóre Stan Wawrinka, ktorý vyhral nad Cameronom Norriem a zápas rozhodli vo štvorhre Dan Evans a Neal Skupski. Veľká Británia nakoniec postúpila z domácej B-skupine do štvrťfinále, kde podľahla Srbom 0:2.- Stovky futbalových fanúšikov sa v pondelok nahrnuli do teheránskeho hotela, kde sa ubytoval hviezdny Cristiano Ronaldo. Portugalský útočník pricestoval do krajiny so svojím tímom Al-Nassr, ktorý odohral duel ázijskej Ligy majstrov s domácim Persepolisom (2:0). Miestne médiá informovali, že pred hotel i do vstupnej haly sa nahrnuli stovky priaznivcov, ktorí sa chceli stretnúť a odfotiť s tridsaťosemročným Ronaldom. Stalo sa tak aj pre to, že zápas sa odohral pred prázdnymi tribúnami.- Katarčan Nasser Al-Attiyah, päťnásobný šampión Rely Dakar, vyhral dve medaily v športovej streľbe na Ázijských hrách napriek tomu, že netrénoval. Päťdesiatdvaročný multi-športovec získal v čínskom Chang-čou striebro v tímovej súťaži v skeete a bronz v súťaži jednotlivcov. Pred príchodom do Číny nemal čas na tréning. "," uviedol držiteľ dvoch zlatých medailí z tohto podujatia (2002, 2010). Rely a streľba sú podľa neho veľmi odlišné, ale niektoré zručnosti uplatňuje v oboch športoch:" V minulosti dokonca súťažil aj v jazdectve na koni.- Futbalové AC Miláno ponúklo brankársky dres s menom kanoniera Oliviera Girouda. K tomuto vtipnému kroku pristúpilo po zápase v Janove (1:0), v ktorom Francúz nahradil medzi troma žrďami Mikea Maignana. AC navyše umiestnilo na krátko Girouda medzi brankárov aj na svojej oficiálnej webstránke. Maignan obdržal červenú kartu v deviatej minúte nadstaveného času. Tréner "rossoneri" Stefano Pioli však už využil svojich päť striedaní, a tak si brankársky dres obliekol Giroud. Chvíľu na to čelil priamemu kopu, strela Alberta Gudmundssona sa odrazila od múru a trafila brvno. Francúz sa stal hrdinom v úplnom závere, keď sa hodil pod nohy útočiaceho Georgea Puscasa a zneškodnil tak hneď dve šance domácich.- Americký hokejový brankár Strauss Mann si v zápase zámorskej AHL pripísal gól v oslabení. Jeho tím Laval Rocket, v ktorého drese nastúpil prvýkrát v sezóne aj Slovák Filip Mešár, napokon prehral s Rochesterom Americans 4:5 pp. Mann sa zapísal do listiny strelcov v 14. minúte za stavu 0:3. Počas presilovky rozhodca signalizoval ďalšie vylúčenie hráča Lavalu a tak brankár hostí odišiel na striedačku. Počas tlaku hostí sa ich útočník Filip Cederqvist pokúsil nastreliť puk spoza bránkovej čiary, no ten sa od konštrukcie odrazil von z pásma a skončil až v bránke Rochesteru. Mann bol posledný z domácich, ktorý sa dotkol puku a tak mu pripísali gól.- Futbalistov Barcelony prišiel na El Clasico proti Realu Madrid (1:2) podporiť priamo do hľadiska aj spevák Mick Jagger. Spoluzakladateľ Rolling Stones bol na zápase spolu s ďalším členom kapely Ronniem Woodom. Hráči Barcelony odohrali duel v špeciálnych dresoch, na ktorých mali namiesto bežného mena sponzora ikonické logo rockovej kapely. Pred úvodným výkopom fanúšikovia Kataláncov vystavili na tribúnach mozaiku bordovej a modrej farby spolu s obrovským logom Rolling Stones. Barcelona má uzavretú sponzorskú zmluvu so službou Spotify. Na iných zápasoch El Clasico mala špeciálne dresy s logami španielskej popovej hviezdy Rosalie a kanadského rapera Drakea.- Známa fanúšikovská skupina The Travelling Jagrs spôsobila rozruch v Kladne na hokejovom extraligovom zápase s Pardubicami (2:6). Populárni kanadskí fanúšikovia "pána Božského" ho navštívili v rodnom meste. Skupinka sa preslávila v zámorí po tom, ako cestovala na zápasy svojho obľúbenca po štadiónoch v NHL. Desaťčlenná partia s parochňami a v dresoch klubov, v ktorých Čech pôsobil, zaujala fanúšikov po celom svete. "Jágrovia" zaujali fanúšikov Kladna, viacerí sa s nimi nadšene fotili. Kanaďania potom čakali pred štadiónom, či svoj idol nestretnú, no tentoraz sa nedočkali. Jágr však vzácnu návštevu zaregistroval, na svojom instagramovom profile zverejnil video, ako sa fotia pred štadiónom s ďalšími fanúšikmi a poďakoval sa im.- Holandský pilot F1 Max Verstappen zo stajne Red Bull prirovnal Veľkú Cenu Las Vegas k piatej lige anglického futbalu. Úradujúci majster sveta dodal, že nová generácia fanúšikov tohto športu sa zaujíma iba o párty. "" uviedol 26-ročný Holanďan pre agentúru DPA.- Počas koncertu v Zürichu sa o emotívny moment postaral jeden z najpopulárnejších tenoristov na svete. Taliansky spevák Andrea Bocelli venoval jednu z árií 20-násobnému grandslamovému šampiónovi Rogerovi Federerovi, ktorý sa pred zrakmi tisícok divákov po tomto momente rozplakal. Hudobník ho počas svojho vystúpenia pozval bývalého tenistu na pódium a venoval mu áriu Nessun Dorma z opery Giacoma Pucciniho - Turandot. "povedal Bocelli. Dvojica sa objala a tenista po koncerte odprevadil Bocelliho do zákulisia.- Futbalista Harry Maguire z Manchestru United prijal ospravedlnenie od ghanského opozičného poslanca Isaaca Adonga. Ten minulý rok zosmiešnil hráča počas diskusie o rozpočte v ghanskom parlamente. Adongo vo svojom prejave prirovnával ekonomické riadenie krajiny a viceprezidenta Mahamadoua Bawumiu k výkonom anglického obrancu. Futbalistu označil za najväčšiu hrozbu v strede obrany United. Nedávno sa však poslanec vyjadril, že Maguire sa dokázal dostať z problémov a vzal späť svoje slová. Anglický obranca zverejnil príspevok na sociálnej sieti X:- Fanúšikovia futbalového Arsenalu Londýn spustili na internete finančnú zbierku pre West Ham United. Vtipne tak zareagovali na výkony anglického futbalového reprezentanta Declana Ricea, ktorý prišiel ku "kanonierom" v lete práve z tímu ich mestského rivala. Za 24-ročného stredopoliara zaplatili 105 miliónov libier (122,7 mil. eur), no po tom, ako Rice rozhodol utorkový duel Arsenalu na ihrisku Lutonu (4:3), sa fanúšikovia rozhodli doplatiť za hráča ďalších 25 miliónov libier (29,2 mil. eur), pretože pôvodnú sumu považujú za neférovú. Dvadsaťštyriročný stredopoliar strelil v tejto sezóne v Premier League tri góly. Veľký ohlas mal aj jeho zásah v záverečnej minúte na Emirates Stadium, ktorým v septembri spečatil triumf 3:1 nad Manchestrom United.- Šesť dresov argentínskeho futbalistu Lionela Messiho, ktoré mal na sebe počas minuloročných MS v Katare, predali v aukcii za 7,8 milióna dolárov. Je to najvyššia vydražená suma za športový suvenír v tomto roku. Argentína zvíťazila vo finále MS 2022 nad Francúzskom v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa zápas skončil po predĺžení nerozhodne 3:3. Získala tak svoj tretí titul majstra sveta. Tridsaťšesťročný kapitán "La Albiceleste" strelil dva z troch finálových argentínskych gólov. Celkovo dal na šampionáte sedem gólov v siedmich zápasoch. Totožnosť víťaza aukcie nie je známa. Spoločnosť Sotheby's uviedla, že časť výťažku z dražby venujú projektu UNICAS, ktorý vedie detská nemocnica Sant Joan de Deu Barcelona. Projekt podporí aj Nadácia Lea Messiho, ktorá pomáha deťom trpiacim zriedkavými chorobami.- Anglický futbalista Harry Kane sa veľmi rýchlo udomácnil v zostave Bayernu a adaptoval na život v Mníchove, k čomu mu podľa jeho slov pomohla aj umelá inteligencia (AI). Aplikácia Google Bard mu dokonca navrhla aj nové gólové oslavy. Tridsaťročný útočník nastrieľal v 21 zápasoch vo všetkých súťažiach 24 gólov. Bayernu pomohol aj k suverénnemu postupu zo skupiny Ligy majstrov. Kapitán anglickej reprezentácie ďalej požiadal Barda, aby vymyslel jeho deťom rozprávku pred spaním. V nej by im vysvetlil, prečo by mali byť nadšení z presťahovania sa do Nemecka. Aplikácia mu pomohla spoznať historické pamiatky v Mníchove a preložila väčšinu jeho používaných anglických fráz v pozápasových rozhovoroch do nemčiny.- Americký herec Leonardo DiCaprio sa stal terčom posmeškov zo strany Mesuta Özila. Bývalý nemecký futbalista takto zareagoval na rozhovor herca, ktorý poskytol ďalšej herečke Lily Gladstoneovej. Özila rozrušilo, keď nevedel, čo je to Arsenal Londýn. Slávny Američan navštevuje prevažne basketbalové zápasy NBA, no videli ho aj v JAR na futbalových MS 2010 a v roku 2013 sa zúčastnil na zápase Ligy majstrov v Paríži.napísal Özil na sociálnej sieti X. Jeho uštipačná poznámka sa týkala súkromného života herca. Je známe, že 49-ročný DiCaprio sa v uplynulých rokoch rozišiel s troma partnerkami po ich 25. narodeninách.