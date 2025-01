Rok 2025 bez olympiády, ale atraktívny. Slovensko hostí futbalové ME21

Na snímke zástupca riaditeľa mužského súťažného úseku UEFA Lance Kelly a moderátorka podujatia Vera Wisterová počas žrebu majstrovstiev Európy 2025 vo futbale do 21 rokov v utorok 3. decembra 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 1. januára (TASR) – Rok 2025 nebude olympijský, na fanúšikov však čaká opäť množstvo atraktívnych podujatí. Pozornosť slovenských priaznivcov bude tradične pútať májový hokejový šampionát vo Švédsku a Dánsku, majstrovstvá sveta čakajú atlétov, plavcov, či lyžiarov a na ôsmich slovenských štadiónoch sa v júni uskutočnia futbalové ME hráčov do 21 rokov.Hokejové MS v Štokholme a Herningu budú 9. až 25. mája, Slováci do nich vstúpia hneď v úvodný deň v A-skupine súbojom proti domácemu Švédsku. Priaznivci zimných športov sa tešia na februárové MS v alpskom lyžovaní v rakúskom Saalbachu, elita severských disciplín sa o niečo neskôr stretne v nórskom Trondheime. Už v januári odštartujú MS hádzanárov v troch krajinách, biatlonový svetový šampionát je na programe vo februári vo švajčiarskom Lenzerheide a krasokorčuliari budú o medaily bojovať koncom marca v Bostone.Slovenskí futbalisti budú v marci bojovať v baráži proti Slovinsku o postup do B-divízie Ligy národov, ktorá spozná svojho víťaza v júni. V septembri potom vstúpia do kvalifikácie MS 2026. Finále Ligy majstrov bude na konci mája hostiť Mníchov.Cyklistická Tour de France sa pôjde 5. až 27. júla, v júli sú na programe aj plavecké MS a v poradí 12. Svetové hry v neolympijských športoch bude v auguste hostiť čínske mesto Čcheng-tu. Okrem halových MS a ME sa atletická špička zíde v septembri aj na svetovom šampionáte v Tokiu. August a september bude patriť aj basketbalovému EURO mužov v štyroch krajinách. Rýchlostní kanoisti zabojujú o medaily v auguste na MS v Miláne.Ženské volejbalové MS aj so slovenskou účasťou sú na programe na prelome augusta a septembra v Thajsku, mužská elita sa predstaví na Filipínach. Cyklistické MS sú naplánované na september v Kigali v Rwande. Vodní slalomári majú svoj svetový šampionát v októbri v austrálskom Penrithe, strelci budú bojovať o tituly v októbri v gréckej Malakase i v novembri v Káhire. Hádzanárky čakajú MS na prelome novembra a decembra v Nemecku a Holandsku.Na Slovensku sa okrem európskeho šampionátu futbalových dvadsaťjednotiek uskutočnia v roku 2025 aj ME v zápasení, na programe sú 7. až 13. apríla v Bratislave. V hlavnom meste sa v máji uskutočnia aj stolnotenisové ME hráčov do 21 rokov a Šamorín bude v lete hostiť ME v plávaní juniorov i v kategórii do 23 rokov.26.12.-5.1. hokej - MS hráčov do 20 rokov (Ottawa/Kan.)28.12.-5.1. beh na lyžiach - Tour de Ski (Tal.)29.12.-6.1. skoky na lyžiach - Turné štyroch mostíkov (Nem.,Rak.)3.-17. motorizmus - Rely Dakar (S.Arábia)4.-12. hokej-ženy - MS hráčok do 18 rokov (Vantaa/Fín.)10.-12. rýchlokorčuľovanie - ME (Heerenveen/Hol.)12.-26. tenis - Australian Open (Melbourne/Austr.)13.-23. šport - Svetové zimné univerzitné hry (Turín/Tal.)14.-2.2. hádzaná - MS (Chorv., Dán., Nór.)17.-19. šortrek - ME (Drážďany/Nem.)18.-19. sánkovanie - ME (Winterberg/Nem.)28.-2.2 krasokorčuľovanie - ME (Tallinn/Est.)29.-2.2. biatlon - ME (Martell-Val Martello/Tal.)31.-2.2. cyklokros - MS (Liévin/Fr.)1.-2. tenis - Chorvátsko - Slovensko (1. kolo kvalifikácie Davisovho pohára)4.-16. lyžovanie - MS v alpských disciplínach (Saalbach-Hinterglemm/Rak.)6. basketbal-ženy - Slovensko - Rumunsko (kvalifikácia ME 2025)6.-8. sánkovanie - MS (Whistler/Kan.)6.-9. hokej-ženy - finálový turnaj kvalifikácie ZOH 2026 (Bremerhaven/Nem.)8. futbal - štart jarnej časti Niké ligy9. basketbal-ženy - Slovensko - Island (kvalifikácia ME 2025)9. americký futbal - Super Bowl LIX (New Orleans/USA)9.-16. zimný EYOF (Bakuriani/Gruz.)11.-19. futbal - play off o osemfinále LM12.-16. dráhová cyklistika - ME (Heusden-Zolder/Belg.)12.-20. hokej - 4 Nations Face-Off (Montreal/Kan., Boston/USA)12.-23. biatlon - MS (Lenzerheide/Švajč.)13.–15. basketbal - Final 8 Česko-slovenského pohára (Bratislava)18. atletika - Banskobystrická latka18. hokej - finále LM20. basketbal - Belgicko – Slovensko (kvalifikácia ME 2025)23. basketbal - Slovensko – Lotyšsko (kvalifikácia ME 2025)25.-2.3. krasokorčuľovanie - MSJ (Debrecín/Maď.)26.-9.3. lyžovanie - MS v severských disciplínach (Trondheim/Nór.)4.-12. futbal - osemfinále LM6.-9. atletika - halové ME (Apeldoorn/Hol.)6.-16. boby/skeleton - MS (Lake Placid/USA)6.-18. box-ženy - MS (Belehrad/Srb.)7.-13. strelectvo - ME vo vzduchových zbraniach 10 m (Osijek/Chorv.)10. hokej - štart play off Tipos extraligy13. hádzaná - Fínsko - Slovensko (kvalifikácia ME 2026)14.-16. šortrek - MS (Peking/Čína)16. hádzaná - Slovensko - Fínsko (kvalifikácia ME 2026)16. F1 - štart sezóny (Melbourne/Austr.)18.-30. snoubording/akrobatické - MS (St. Moritz-Engadin/Švajč.)20. futbal - Slovensko - Slovinsko (prvý zápas baráže o B-divíziu LN)20.-23. futbal - štvrťfinále LN21.-23. atletika - halové MS (Nandžing/Čína)22.-27. alpské lyžovanie - finále SP (Sun Valley/USA)23. futbal - Slovinsko - Slovensko (odveta baráže o B-divíziu LN)25.-30. krasokorčuľovanie - MS (Boston/USA)6. atletika - ČSOB Bratislava Marathon (Bratislava)7.-13. zápasenie - ME (Bratislava)7.-13. tenis-ženy - skupinová fáza Pohára Billie Jean Kingovej8.-16. futbal - štvrťfinále LM9./10. hádzaná-ženy - Švajčiarsko - Slovensko (prvý zápas baráže MS 2025)9.-20. hokej-ženy - MS (Č. Budějovice/ČR)12./13. hádzaná-ženy - Slovensko - Švajčiarsko (odveta baráže MS 2025)13.-19. hokej-ženy - A-skupina I. divízie MS (Šen-čen/Čína)13.-21. vzpieranie - ME (Kišiňov/Mold.)18. hokej - štart finále play off Tipos extraligy19. hokej - štart play off NHL23.-27. džudo - ME (Podgorica/ČH)23.-3.5. hokej - MS hráčov do 18 rokov (Frisco, Allen/USA)26. atletika - štart Diamantovej ligy (Sia-men/Čína)29.-7.5. futbal - semifinále LMTBA box - MS (Astana/Kaz.)1. futbal - finále SP-Slovnaft Cupu (Dunajská Streda)7.-11. stolný tenis - ME hráčov do 21 rokov (Bratislava)7.-11. karate - ME (Jerevan/Arm.)9.-25. hokej - MS (Štokholm/Švéd., Herning/Dán.)10.-1.6. cyklistika - Giro d´Italia (Tal.)11. hádzaná - Čierna Hora - Slovensko (kvalifikácia ME 2026)14.-18. vodný slalom - ME (Vaires-sur-Marne/Fr.)17. futbal - záver nadstavbovej časti Niké ligy17.-25. stolný tenis - MS (Dauha/Kat.)18. atletika - ME družstiev v chôdzi (Poděbrady/ČR)21. futbal - finále EL (Bilbao/Šp.)25.5.-8.6. tenis - Roland Garros (Paríž/Fr.)26.-31. športová gymnastika - ME (Lipsko/Nem.)28. futbal - finále EKL (Vroclav/Poľ.)29.-1.6. veslovanie - ME (Plovdiv/Bul.)31. futbal - finále LM (Mníchov/Nem.)4.-8. futbal - finálový turnaj LN4.-8. moderná gymnastika - ME (Tallinn/Est.)11.-28. futbal - ME hráčov do 21 rokov (SR)13.-20. džudo - MS (Budapešť/Maď.)14.-6.7. futbal - CONCACAF Gold Cup (Kan., USA)14.-13.7. futbal - MS klubov (USA)18.-29. basketbal-ženy - ME (Brno/ČR, Hamburg/Nem., Bologna/Tal., Pireus/Gr.)19.-22. rýchlostná kanostika - ME (Račice/ČR)24.-29. atletika - ME družstiev (Madrid/Šp.)26.-28. plávanie - ME do 23 rokov (Šamorín)27.-28. NHL - draft 2025 (Los Angeles/USA?)30.-13.7. tenis - Wimbledon (Londýn/Angl.)1.-6. plávanie - ME juniorov (Šamorín)2.-27. futbal-ženy - ME (Švajč.)5.-27. cyklistika - Tour de France (Fr.)8.-13. vodný slalom - MS juniorov (Foix/Fr.)11.-3.8. plavecké športy - MS (Singapur)16.-27. šport - Svetové univerzitné hry (Nem.)17.-20. atletika - ME do 23 rokov (Bergen/Nór.)20.-26. šport - EYOF (Skopje/Sev.Mac.)23.-7.8. strelectvo - ME v guľových a brokových zbraniach (Chateauroux /Fr.)30.-3.8. vodný slalom - ME juniorov (Solkan/Slovin.)7.-10. atletika - ME do 20 rokov (Tampere/Fín.)7.-17. šport - Svetové hry 2025 (Čcheng-tu/Čína)13. futbal - Superpohár UEFA (TBA)20.-24. rýchlostná kanoistika - MS (Miláno/Tal.)20.-24. moderná gymnastika - MS (Rio de Janeiro/Braz.)22.-7.9. volejbal-ženy - MS (Thajsko)23.-14.9. cyklistika - Vuelta (Šp.)25.8.-7.9. tenis - US Open (New York/USA)25.-31. bedminton - MS (Paríž/Fr.)27.-28. atletika - finále Diamantovej ligy (Zürich/Švajč.)27.- 14.9 - basketbal - ME (Tampere/Fín., Limasol/Cyp., Riga/Lot., Katovice/Poľ.)30.-14.9. horská cyklistika - MS (Valais/Švajč.)4. futbal - Slovensko - Nemecko/Taliansko (kvalifikácia MS 2026)5.-12. lukostreľba - MS (Kwangdžu/Kór.rep.)6.-7. triatlon - ME (Istanbul/Tur.)7. futbal - Luxembursko - Slovensko (kvalifikácia MS 2026)12. hokej - štart Tipos extraligy12.-14. tenis - 2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára12.-28. volejbal - MS (Filipíny)13.-21. atletika - MS (Tokio/Jap.)13.-21. zápasenie - MS (Záhreb/Chorv.)17.-21. cyklistika - Okolo Slovenska19.-21. tenis - Laver Cup (San Francisco/USA)21.-28. cyklistika - cestné MS (Kigali/Rwanda)21.-28. veslovanie - MS (Šanghaj/Čína)21.-28. športové lezenie - MS (Soul/Kór.rep.)27.-19.10. futbal - MS hráčov do 20 rokov (Čile)1.-5. cyklistika - cestné ME (Drome-Ardeche/Fr.)1.-6. vodný slalom - MS (Penrith/Austr.)3.-12. vzpieranie - MS (Förde/Nór.)5. atletika - Medzinárodný maratón mieru (Košice)8.-19. strelectvo - MS v brokových zbraniach (Malakasa/Gr.)9. NHL - štart novej sezóny10. futbal Severné Írsko - Slovensko (kvalifikácia MS 2026)12.-19. stolný tenis - ME (Zadar/Chorv.)13. futbal - Slovensko - Luxembursko (kvalifikácia MS 2026)19.-25. športová gymnastika - MS (Jakarta/Indon.)25.-26. alpské lyžovanie - štart novej sezóny (Sölden/Rak.)22.-26. dráhová cyklistika - MS (Santiago/Čile)TBA tenis - finálový turnaj PBJK (TBA)1.-8. tenis - MS WTA Tour (Rijád/S. Arábia)6.-16. strelectvo - MS vo vzduchových zbraniach (Káhira/Egypt)9.-16. tenis - turnaj majstrov (Turín/Tal.)14. futbal - Slovensko - Severné Írsko (kvalifikácia MS 2026)14.-23. plážový volejbal - MS (Adelaide/Austr.)17. futbal - Nemecko/Taliansko - Slovensko (kvalifikácia MS 2026)18.-23. tenis - vyraďovacia fáza finálového turnaja DC (Bologna/Tal.)27.-30. karate - MS (Káhira/Egypt)27.-14.12. hádzaná-ženy - MS (Nem., Hol.)2.-7. plávanie - ME v krátkom bazéne (Štetín/Poľ.)6.-14. florbal-ženy - MS (Brno, Ostrava/ČR)7. F1 - záverečná VC sezóny (Abú Zabí/SAE)14. atletika - ME v krose (Lagoa/Portug.)21.-18.1. futbal - Africký pohár národov (Maroko)26.-5.1. hokej - MS hráčov do 20 rokov (Minneapolis-Saint Paul/USA)