Do programu Európskych šampionátov 2022 by mali pribudnúť štyri športy

Mníchov 30. apríla (TASR) - Do programu Európskych šampionátov by mohli pribudnúť štyri nové športové odvetvia. Podľa denníka Süddeutsche Zeitung by sa počas Európskych šampionátov 2022 v Mníchove mohli okrem piatich známych športov konať aj súťaže v kanoistike, športovom lezení, plážovom volejbale a stolnom tenise. Rozšíreniu programu hier dala v stredu zelenú mestská rada v bavorskej metropole.



S určitosťou sa na druhom ročníku Európskych šampionátov (11.-21. augusta 2022) bude súťažiť v piatich športových odvetviach - atletike, cyklistike, gymnastike, veslovaniu a triatlone. Tie boli súčasťou programu aj počas premiérovej edície Európskych šampionátov v Berlíne a Glasgowe 2018. Podľa agentúry DPA by sa o programe podujatia v roku 2022 malo rozhodnúť koncom mája.