Duplantis a Sjöströmová vyhrali anketu Športovec roka vo Švédsku

Štokholm 23. januára (TASR) - Za najlepších športovcov roka 2023 vo Švédsku vyhlásili atléta Armanda Duplantisa a plavkyňu Sarah Sjöströmovú. Účastníci galavečera vzdali hold aj bývalému futbalovému koučovi Svenovi-Göranovi Erikssonovi, ktorý nedávno oznámil, že má rakovinu pankreasu a zostáva mu približne rok života.



Duplantis v uplynulej sezóne dvakrát vylepšil svetový rekord. V hale skočil švédsky fenomén 622 centimetrov a v septembrovom finále Diamantovej ligy v Eugene pridal ďalší centimeter. Sjöströmová pridala do svojej bohatej zbierky ďalšie dva svetové tituly, vo Fukuoke vyhrala preteky na 50 metrov voľný spôsob aj motýlik.



Fanúšikovia si za najlepšieho športovca vybrali bežkyňu na lyžiach Ebbu Anderssonovú, ktorá na MS v Oberstdorfe triumfovala v skiatlone a v pretekoch na 30 kilometrov s hromadným štartom, získala aj bronz na desiatke a so štafetou. Dostala prestížnu Jerringovu cenu.



Eriksson na galavečere odovzdával ocenenie najlepšiemu trénerovi, ktorým sa stal nemecký kouč švédskych biatlonistov Johannes Lukas. Usporiadatelia pre Erikssona pripravili videoklip, v ktorom mu odkázali vrelé slová okrem iných aj bývalí anglickí reprezentanti John Terry a Wayne Rooney. Osobnosti v sále tlieskali legendárnemu koučovi postojačky.



Sedemdesiatpäťročný tréner priviedol k ligovým titulom IFK Göteborg, Lazio Rím, Benficu Lisabon, trénoval aj AS Rím či Manchester City. V roku 2001 sa stal prvým zahraničným trénerom anglickej reprezentácie, ktorú viedol do roku 2006. Vlani vo februári sa zo zdravotných dôvodov stiahol z verejného života a pred necelými dvoma týždňami oznámil, že sa jeho ochorenie nedá vyliečiť.