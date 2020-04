Elitní športovci v Rakúsku čoskoro začnú s tréningom, tvrdí minister

Viedeň 4. apríla (TASR) - Elitní športovci budú môcť v Rakúsku už čoskoro začať naplno s tréningom. Tamojší minister športu Werner Kogler v sobotu uviedol, že do tréningových zariadení by sa mohli vrátiť v priebehu niekoľkých týždňov.



"Verím, že to bude čoskoro, už v najbližších týždňoch," vyhlásil Kogler podľa agentúry DPA. Týkať sa to ale podľa neho bude iba aktívneho tréningového procesu, nie športových podujatí s prítomnosťou divákov.



Návrat na športoviská bude podľa ministra postupný. Najprv sa zapoja tí, ktorí môžu trénovať pod holým nebom s minimálnym kontaktom, napríklad tenisti. Až neskôr aj športovci, ktorí súťažia v halách a v odvetviach, ktoré sú vysoko kontaktné.



Kogler zároveň prisľúbil, že aj športové kluby a federácie budú môcť počítať s časťou prostriedkov z vládneho záchranného fondu. Ten v Rakúsku odsúhlasili v celkovej výške 38 miliárd eur. Podrobnosti o prerozdelení financií sú v štádiu riešenia.



V Rakúsku evidovali v sobotu popoludní celkovo 11.781 prípadov ochorenia COVID-19, po nákaze novým koronavírusom SARS-CoV-2 tam zomrelo 186 ľudí.