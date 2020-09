Hamaj bude nový výkonný riaditeľ organizačného výboru EYOF-u 2022

Banská Bystrica 22. septembra (TASR) - Novým výkonným riaditeľom organizačného výboru XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže v Banskej Bystrici sa od 1. októbra stane Peter Hamaj. Vo funkcii nahradí Petra Korčoka, ktorý sa rozhodol pre pracovnú zaneprázdnenosť ukončiť svoje pôsobenie v organizačnom výbore. EYOF sa uskutoční v závere júla 2022.



Výkonný riaditeľ riadi činnosť organizačného výboru. Peter Korčok sa funkcie ujal 6. júna 2019 po prijatí uznesenia mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici a schválení Zakladacej listiny o založení neziskovej organizácie EYOF 2021 Banská Bystrica. Počas viac ako roka vo funkcii riešil viacero výziev, azda najväčšia prišla počas jarnej prvej vlny koronavírusu. Keď prišlo ku kolízii s termínom posunutých olympijských hier v Tokiu, po rokovaniach s Európskymi olympijskými výbormi sa EYOF presunul na záver júla 2022.



„Za viac ako pätnásť mesiacov v práci sa nám podarilo dať dokopy organizačný tím zložený z kvalitných odborníkov v rôznych oblastiach. Ďakujem im za skvelú spoluprácu. Verím, že sme spoločne položili dobré základy pre úspešné zvládnutie EYOF v roku 2022,“ uviedol v tlačovej správe Peter Korčok a pokračoval: „Rozhodol som sa ukončiť svoje pôsobenie v organizačnom výbore pre pracovnú a časovú zaneprázdnenosť. Je náročné skĺbiť všetky povinnosti. Bez pomoci kolegov z našej rodinnej firmy, Slovenského atletického zväzu a predovšetkým mojej rodiny by to nebolo možné. Spoločne sme si nastavili dvojročný plán spolupráce, počas ktorého som sa chcel venovať predovšetkým EYOF. Bohužiaľ, zasiahol koronavírus a prišli presuny podujatí, obdobie príprav sa predĺžilo z dvoch na tri roky. V roku 2022 ma čakajú ďalšie pracovné výzvy. Z môjho pohľadu je lepšie ukončiť prácu v organizačnom výbore už teraz, aby som neodchádzal až v čase začínajúceho finišu prípravných prác rok pred začiatkom EYOF. Doterajším kolegom z organizačného výboru sa budem naďalej snažiť v rámci mojich možností pomáhať pri prípravách.“



Nový výkonný riaditeľ Peter Hamaj činnosť organizačného výboru dokonale pozná, doteraz bol jeho športovým riaditeľom a zodpovedal za koordináciu športového programu. Absolvent FTVŠ UK v Bratislave i športového manažmentu a marketingu v Londýne má bohaté skúsenosti z príprav veľkých podujatí. Bol generálnym sekretárom organizačného výboru Svetovej zimnej univerziády 2019 na Štrbskom Plese a v Osrblí, športovým a súťažným riaditeľom hokejových majstrovstiev sveta 2019, šéfom organizačného výboru akademických majstrovstiev sveta v športovom lezení 2018, podieľal sa na prípravách MS do 18 rokov v hokeji 2017 i MS 2017 v in-line hokeji. Svet športu pozná aj z pôsobení v Slovenskom olympijskom výbore, Slovenskom paralympijskom výbore i Britskej olympijskej asociácii.



„Ďakujem Petrovi Korčokovi za doterajšiu spoluprácu. Činnosť organizačného výboru je dobre nastavená, v nastúpenom trende budeme pokračovať. S blížiacim sa termínom podujatia sa bude organizačný tím stále viac a viac rozrastať. Čaká nás naďalej mravčia práca. Našou ambíciou je predovšetkým pripraviť čo najlepšie podmienky pre športovcov, aby odchádzali z Banskej Bystrice plní výborných dojmov a skvelých zážitkov. Vždy som optimista, verím, že sa nám tento cieľ podarí naplniť,“ uviedol Hamaj.