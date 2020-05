Intelektuálne znevýhodneným pomôže kampaň Urob si doma vlastné fitko

Bratislava 15. mája (TASR) – Organizácia Špeciálne olympiády Slovensko vytvorila organizačný manuál, pomocou ktorého zabezpečí pre približne 4500 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením v krajine cvičebný program. S podporou Ministerstva vedy, výskumu a športu SR zrealizovala národnú kampaň s názvom "Urob si doma vlastné fitko."



Športovci s intelektuálnym znevýhodnením na Slovensku si spolu so svojimi trénermi a rodinami môžu objednať športové potreby, ktoré potrebujú, aby zostali doma vo forme a spoločnosť Demišport sa postará o to, aby boli náčinia a fitnes pomôcky doručené priamo pred ich dvere.



"Karanténa urobila šport niečim, čo musia naši športovci znovu objaviť a oni to robia. Bojujú o akceptáciu spoločnosti každý deň svojho života. Súčasťou tohto boja je ukázať verejnosti ich talent, ich neúnavnú snahu zostať fit aj napriek tejto izolácii.



Športovci Špeciálnych olympiád Slovensko dokazujú svoju silnú schopnosť prispôsobiť sa každý deň veľmi náročnej situácii, ktorú prežívame," uviedla prostredníctvom tlačovej správy Národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko Eva Gažová.



Možnosť vytvoriť si podmienky na cvičenie aj v domácom prostredí už využilo viac ako 1000 jednotlivcov s intelektuálnym znevýhodnením po celom Slovensku. Iniciatíva "Urob si doma fitko" sa vďaka tomu zapojila aj do Európskeho týždňa športu.



"Ak si vezmeme nejaké ponaučenie z pandémie koronavírusu, malo by to byť, že zdravie a šport musia byť prístupné pre všetkých. To tiež platí aj pre jednotlivcov s intelektuálnym postihnutím," dodala Gažová. Informácie pochádzajú z tlačovej správy organizácie Špeciálne olympiády Slovensko.