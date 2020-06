LeBron James, Curry i Gerrard sa zapojili do utorkového blackoutu

Minneapolis 2. júna (TASR) - Športovci a športové tímy po celom svete sa zapojili do iniciatívy Blackout Tuesday a vyplnili čiernymi štvorcami svoje profily na Instagrame, Facebooku, Twitteri či iných sociálnych sieťach. Týmto spôsobom protestovali proti násilnej smrti Georgea Floyda a podporili hnutie proti rasovej nerovnosti.



Floyd zomrel pred týždňom v Minneapolise v USA pri brutálnom zásahu belošských policajtov, keď ležal spútaný na zemi a jeden policajt mu deväť minút kľačal na krku. Po zatknutí sa sťažoval, že nemôže dýchať, nakoniec prestal rozprávať. V nemocnici ho vyhlásili za mŕtveho. Jeho smrť, ktorú okolostojaci natočili na video, vyvolala v mestách po celých USA protesty. Tie vyústili až do násilností.



Viaceré osobnosti na celom svete sa zapojili do protestného hnutia, k manifestu hráčov NHL volajúcich po rasovej rovnosti sa zapojil aj slovenský hokejista a kapitán Bostonu Zdeno Chára. K 24-hodinovému utorkovému blackoutu na sociálnych sieťach sa pridali basketbalisti LeBron James, Stephen Curry, futbalisti Jadon Sancho, Marcus Rashford, Wilfried Zaha, Troy Deeney či Steven Gerrard. Zapojili sa aj kluby ako Leeds United či Ajax Amsterdam. Viacerí pridali hashtag #Justiceforgeorgefloyd (Spravodlivosť pre Georgea Floyda).