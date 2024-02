Kucka získal v ankete prvé aj druhé miesto, triumf želal reprezentácii

Bratislava 6. februára (TASR) - Juraj Kucka sa počas pondelkového galavečera Športovec roka tešil z dvoch najvyšších ocenení pre kolektívy. Ako člen futbalovej reprezentácie vystúpil na prvú priečku a so Slovanom Bratislava získal zase druhé miesto. S oboma tímami má za sebou veľmi úspešné obdobie, ktoré môže v najbližších mesiacoch ešte vylepšiť.



V Opere Slovenského národného divadla v Bratislave bol na pódiu prebrať iba cenu pre hráčov Slovana, no na slávnosti priznal, že aj on by dal prvé miesto reprezentačnému výberu. "Je to parádny pocit, čo môže byť lepšie, ako prvé a druhé miesto. Za reprezentáciu ma neoslovil, aby som ich išiel reprezentovať, tak som tu za Slovan. Ale myslím si, že hlavné ocenenie si zaslúži reprezentácia, i keď aj Slovan dokázal veľké veci," povedal.







Za národný tím prevzali ocenenie pre najlepší kolektív roka tréner Francesco Calzona spolu s bývalým kapitánom Marekom Hamšíkom, ktorý už definitívne ukončil kariéru a presunul sa do realizačného tímu. "Už sme sa dlho nevideli, tak je pekné zase vidieť po dlhšej dobe trénera," povedal Kucka, ktorý sa s oboma zvítal krátko pred začiatkom slávnosti.



Minulý rok sa spolu zaslúžili o veľký úspech, keď pomohli Slovensku prebojovať sa na tretí kontinentálny šampionát za sebou (2016, 2020, 2024). "Budem rád, keď tam podáme také výkony, s ktorými budeme spokojní my a aj verejnosť. A ľudia na nás budú hrdí za to, čo tam predvedieme," zaželal si Kucka. Slovenská reprezentácia sa pod vedením talianskeho trénera postupe zlepšovala, z desiatich stretnutí kvalifikácie vyhrala sedem, raz remizovala a dvakrát tesne prehrala so suverénnym Portugalskom, čo v tabuľke J-skupiny znamenalo 2. priečku. Kucka priznal, že štart pod novým koučom bol náročný. "Zo začiatku to nebolo jednoduché. Pre 80% chalanov bolo všetko nové a tí, čo sme boli v Taliansku, tak sme poznali ten štýl. Bola tam kritika a nedarilo sa nám, pretože sme neboli tak zžití s tým, čo od nás tréner chcel. Nedokázali sme hneď naplniť jeho predstavy a až postupom času sa to začalo nejako odzrkadľovať aj na tom ihrisku. Výkony sa začali zlepšovať a sme len radi za to, že sa to takto podarilo a že sa nám podaril aj postup."



Úspešné obdobie zažíva aj v "belasom" drese. Slovan si na jar 2023 zahral osemfinále Európskej konferenčnej ligy, v ktorom s Bazilejom vypadol až po penaltovom rozstrele. Následne získal piatykrát v sérii majstrovský titul a opäť sa dostal do skupinovej fázy EKL, v ktorej postúpil z 2. miesta do play off o osemfinále. Tam ho čaká rakúsky Sturm Graz (15. a 22. februára). "Chceme sa dostať opäť aspoň do toho osemfinále. Máme pred sebou dva ťažké zápasy, tak verím, že to zvládneme a že sa pokúsime dostať ešte ďalej ako minulý rok. Graz je určite kvalitné mužstvo, tak ako už každý jeden v tomto štádiu vo vyraďovacích bojoch. Nemôžeme nič podceniť, musíme sa na to pripraviť. Nebude to ľahký zápas," povedal Kucka, ktorý verí, že s oboma družstvami dosiahne v najbližších mesiacoch ďalšie úspechy: "Veľmi sa na to teším, je to super, keď máme možnosť hrať pohárovú Európu, ME a popritom ligu. Takže máme to dobre rozbehnuté, všetko záleží len na nás a verím, že na konci budeme oslavovať."