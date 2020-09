Mediálna a edičná komisia SOŠV kritizuje Husárovu rétoriku

Bratislava 11. septembra (TASR) - Členovia mediálnej a edičnej komisie Slovenského olympijského a športového výboru (MEK SOŠV) sa postavili na stranu SOŠV v spore so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport Ivanom Husárom. V stanovisku mu vyčítajú reakciu na výhrady SOŠV k financovaniu slovenského športu.



"Členovia mediálnej a edičnej komisie Slovenského olympijského a športového výboru (MEK SOŠV), medzi ktorými sú viacerí renomovaní žurnalisti a publicisti, sa na svojom štvrtkovom zasadnutí okrem riešenia tradičnej agendy komisie zaoberali aj prebiehajúcim vážnym sporom medzi SOŠV a štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR pre šport Ivanom Husárom.



Členovia mediálnej a edičnej komisie SOŠV sa jednomyseľne uzniesli na stanovisku, že vo vážnom spore o riešenie aktuálnych problémov slovenského športu komisia stojí jasne na strane SOŠV a kategoricky protestuje voči neprimeranej reakcii štátneho tajomníka Ivana Husára, ktorý pred niekoľkými dňami vyhlásil, že 'prvý a zároveň poslednýkrát sekcia športu na ministerstve školstva reaguje na bezostyšnú kritiku pracovníkov SOŠV'.



Členovia komisie sa zhodli na konštatovaní, že štátny tajomník Ivan Husár bol menovaný za najvyššieho štátneho úradníka pre šport v záujme rozvoja športu na Slovensku a pomoci tým, ktorí ho v rôznych podobách realizujú, čiže desaťtisícom prevažne dobrovoľných trénerov, metodikov, funkcionárov, rozhodcov či športovcov.



Dnes už Ivan Husár nie je kritizujúci bloger, ako bol pred prevzatím funkcie, ale najvyšší štátny úradník pre oblasť športu, ktorého jeho funkcia zaväzuje k úzkej spolupráci so športovým hnutím aj k rešpektovaniu jeho autonómie. Dôstojnosť jeho vystupovania aj zverejňované stanoviská by teda mali byť adekvátne významu tejto funkcie," uvádza sa v stanovisku komisie na portáli olympic.sk.



Športová redakcia TASR požiadala o reakciu aj štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport Ivana Husára.