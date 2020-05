Od 20.mája sa uvoľnia vnútorné aktivity pre kluby, od 3.júna súťaže

Bratislava 18. mája (TASR) - Od stredy 20. mája môžu byť na Slovensku otvorené vnútorné plavárne a športoviská pre organizované športové kluby. Predseda vlády SR Igor Matovič to v spoločnosti konzília odborníkov oznámil na pondelkovej tlačovej konferencii v rámci štvrtej fázy uvoľňovania opatrení v súvislosti s mimoriadnou situáciou v krajine.



Šéf vládneho kabinetu zdôraznil, že táto vlna otvárania sa netýka vstupu na plavárne a do športových hál pre verejnosť, toto bude témou o dva týždne. Zároveň sa v krajine otvára aj prevádzkovanie kontaktných športov vo vonkajších priestoroch: "Týka sa to teda nielen už iba bezkontaktných športov, ale všetkých, ktoré sa vykonávajú vonku. Zostáva však v platnosti nariadenie z prvej fázy otvárania, teda bez šatní a obecenstva." Hlavný hygienik SR Ján Mikas zdôraznil, že v ďalšej fáze od 3. júna plánujú umožniť aj vrcholové súťaženie: "Zatiaľ však bez divákov."



K plošnej výluke športového života došlo na Slovensku 9. marca. Ústredný krízový štáb SR a dosluhujúca vláda Petra Pellegriniho vydali nariadenie okamžitého zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v krajine. Opatrenie bolo vydané predbežne na dva týždne, postupne sa však rozšírilo splynutím s ďalšími mimoriadnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu nového typu (ochorenie COVID-19). Športová uzávera začala platiť hneď na druhý deň v utorok a len v prebiehajúcom týždni sa dotkla 44 zápasov najvyšších súťaží najvýznamnejších kolektívnych odvetví. Zrušili sa tiež už nachystané domáce šampionáty v behu na lyžiach, strelectve zo vzduchových zbraní, v atletických viacbojoch a v squashi.



O šesť týždňov neskôr otvorili na Slovensku vonkajšie športoviská bez šatní a sociálnych zariadení. V rámci prvej fázy uvoľňovania opatrení sprístupnili zariadenia pre rekreačný šport a tréningy vrcholových športovcov v bezkontaktných odvetviach. Teda tenisové kurty, golfové ihriská, atletické dráhy, hrádze pre cyklistov, cyklistické dráhy i BMX-trate, vodnoslalomárske kanály, kanoistické areály, strelnice, či motoristické okruhy.