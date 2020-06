Slovenský olympijský a športový výbor opäť podporí mládež

Bratislava 2. júna (TASR) – Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) aj tento rok umožní mladým športovcom a juniorským kolektívom uchádzať sa o granty v programe "Ukáž sa!". Nadácia v spolupráci so SOŠV podporí talenty sumami v celkovej výške 35-tisíc eur.



Úlohou mladých športovcov bude tentoraz popasovať sa so sociálnymi sieťami. Pomáhať im bude jeden z najznámejších influencerov a ambasádor programu Peter Altof, známy ako Expl0ited.



Hlavným cieľom projektu Ukáž sa! je pomôcť mladým slovenským športovcom, ktorí nemajú ideálne podmienky pre rozvoj talentu. Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru i Slovenský olympijský a športový výbor chcú zabezpečiť podmienky na plnohodnotnú športovú prípravu nádejí slovenského športu.



"Nemusíš mať svetové úspechy, aby si sa mohol uchádzať o náš grant. Stačí, keď vieš svoju vášeň pre šport ukázať celému Slovensku a presvedčíš nás, že financie z grantu využiješ na to, aby si raz svetové úspechy dosiahol," znie hlavná myšlienka projektu.



V porovnaní s minulými ročníkmi sa spôsob výberu športovcov, ktorí získajú podporu, zmenil. "Chceme poskytnúť každému účastníkovi Ukáž sa! férové podmienky. Prihlásení uchádzači o grant musia počas vybraných dvoch prázdninových týždňov ukázať, ako vedia komunikovať prostredníctvom sociálnych sietí. Spoločne s Expl0itedom budeme sledovať, akí sú kreatívni, ale zároveň budeme hodnotiť aj ich zápal pre šport. Správna rada Nadácie SOŠV na základe registračného formulára a aktivity uchádzačov vyberie 24 finalistov bez ohľadu na to, či ide o kolektív, alebo jednotlivca. S finalistami profesionálny tím natočí videá pre verejné hlasovanie. Finalisti budú vystupovať v úlohe režiséra a zároveň hlavnej tváre videa. Verejnosť hlasovaním určí víťaza Ukáž sa!," uviedla v tlačovej správe riaditeľka Nadácie SOŠV Zuzana Vodáčková.



Mladí športovci vo veku od 13 do 18 rokov, ktorí chcú získať grant, sa musia prihlásiť do 21. júna prostredníctvom formulára zverejneného na webe Slovenského olympijského a športového výboru, kde sú aj ďalšie informácie o celom projekte.



Účasť v grantovom programe Ukáž sa! mladým športovcom často otvára dvere do sveta profesionálneho športu. Doteraz počas prvých štyroch ročníkov Ukáž sa! prerozdelila Nadácia SOŠV 240-tisíc eur, ktoré pomohli k splneniu mnohých športových snov. Mladých športovcov podporí aj známy youtuber Expl0ited.



"Projekt Ukáž sa! spája sociálne siete, instagram, youtube a šport, teda oblasti, ktoré mám rád a ktorým sa venujem. Aj športovec by sa mal vedieť odprezentovať na sociálnych sieťach. Zároveň by mal ukázať ľuďom, aký je šport dôležitý pre zdravie i celý život," uviedol Expl0ited.



Každý z 24 finalistov získa minimálne 1000 eur, najlepší traja si rozdelia dovedna 8-tisíc eur. Všetky informácie o grantovom programe Ukáž sa! sú na webe SOŠV.