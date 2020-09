Slovenské športové ligy sú novými opatreniami ohrozené

Bratislava 11. septembra (TASR) – Asociácia profesionálnych hokejových klubov (APHK) tvrdí, že v prípade prijatia nových sprísnených opatrení v boji s koronavírusom sa Tipos extraliga a nižšie súťaže nebudú môcť vôbec začať. Reagovala tak na piatkové výsledky rokovania Pandemickej komisie vlády SR. Najvyššia hokejová súťaž má odštartovať v piatok 2. októbra.



Od začiatku októbra by sa mal podľa návrhu Pandemickej komisie až päťnásobne znížiť maximálne povolený počet divákov na športových podujatiach na Slovensku. Opatrenia navrhnú ústrednému krízovému štábu SR. V interiéri by sa mal od 1. októbra počet divákov obmedziť na maximálne 100 osôb, v oranžových a červených okresoch na maximálne 50 osôb. V exteriéri bude môcť byť maximálne 200 a v rizikových oblastiach iba 100 divákov.



„Pandemickou komisiou navrhované opatrenia blokujú usporiadanie akýchkoľvek športových súťaží a zápasov, nielen hokejových. Našou snahou je urobiť všetko potrebné na ochranu verejného zdravia. Za týchto podmienok je však odohranie stretnutí TIPOS EXTRALIGY nerealizovateľné. Pri dodržaní navrhovaných pravidiel sa nemôže začať nový ročník nielen najvyššej hokejovej súťaže, ale ani ďalších hokejových líg u nás. Tiež sa neuskutoční veľa športových podujatí na Slovensku, šport u nás rovnako ako na jar zmĺkne," uviedla APHK v reakcii.



Podľa predstaviteľov APHK je ohrozený celý slovenský šport a preto vyzvali na prehodnotenie navrhnutých opatrení.



„Opatreniami je ohrozené primárne fungovanie slovenského športu a tomu profesionálnemu ešte výraznejšie hrozí zánik. Navrhované opatrenia povedú k výraznému obmedzeniu pracovných miest v športe a prepúšťaniu ľudí zamestnaných v športe. Vyzývame príslušné autority, aby aj podľa príkladov z okolitých krajín ešte nariadenia prehodnotili a umožnili, aby sa športový život na Slovensku nezastavil úplne," píše sa v stanovisku Asociácie profesionálnych hokejových klubov.



V súčasnosti platí na Slovensku zákaz usporiadať exteriérové akcie nad 1000 a interiérové nad 500 osôb, v prípade červených a oranžových okresov do 500 osôb v exteriéri alebo nad 250 osôb v interiéri.



Ohrozená je aj Fortuna liga



Riadiaci orgán slovenskej najvyššej futbalovej súťaže Únia ligových klubov (ÚLK) tvrdí, že v prípade prijatia nových sprísnených opatrení v boji s koronavírusom bude profesionálny futbal výrazne ohrozený. ÚLK tak reagovala na piatkové výsledky rokovania Pandemickej komisie vlády SR. Najvyššia futbalová súťaž pokračuje v piatok a sobotu zápasmi 6. kola.



Navrhované opatrenia prinášajú podľa ÚLK totálne obmedzenie možnosti organizovať hromadné podujatia súťažnej povahy a je tak ohrozené plynulé pokračovanie Fortuna ligy.



„S vážnymi obavami sme prijali posledné opatrenia Pandemickej komisie vlády SR. Ak budú platiť tieto opatrenia od 1. októbra, sme na hrane toho, aby sme mohli vôbec pokračovať v aktuálnej sezóne Fortuna ligy. V červených regiónoch by sme sa museli dostať do maximálneho počtu 100 osôb, čo pri TV prenose zo zápasu je takmer nemožné. Napriek tomu, že sa snažíme argumentovať a diskutovať, vnímame toto ako ďalšiu vážnu ranu pre profesionálny futbal. V okolitých krajinách je prístup k hromadným podujatiam opačný a smeruje k postupnému uvoľňovaniu počtov s jasným rešpektom k nastaveným opatreniam. Sme pripravení opäť argumentovať a predstaviť modely, ktoré implementovali kolegovia z iných európskych futbalových líg. Fortunaligové kluby sa od začiatku vypuknutia pandémie správajú zodpovedne, preto veríme, že aj štát prehodnotí svoje opatrenia s pochopením voči športu ako takému," uviedol v komuniké prezident ÚLK Ivan Kozák.



Opatrenia budú mať vážne finančné dopady na profesionálny futbal a priamo ohrozujú všetkých zamestnancov, či jednotlivé akadémie fortunaligových tímov.



„Futbal ako celok sa od začiatku pandémie k celej situácii postavil čelom. Sezóna 2019/2020 sa dohrala, hráčom pokračovali zamestnanecké pomery, a to aj napriek výrazným výpadkom na vstupnom či iným nákladom súvisiacim s opatreniami pri organizácii zápasov počas pandémie. Chcem zdôrazniť, že práve futbal ako jediný šport plne rešpektoval Zákon o športe a štatút hráčov ako zamestnancov. Napriek tomu doteraz nedostal žiadnu priamu či nepriamu podporu od štátu, resp. štátnej spoločnosti. Ak budú navrhované opatrenia realitou, je ohrozený futbal ako taký, všetci zamestnanci profesionálnych futbalových klubov, ale aj vrcholový mládežnícky futbal vo futbalových akadémiách. Pevne veríme, že v najbližšom týždni bude ešte priestor na rokovanie o úprave opatrení, ale aj o adresnej podpore pre šport, ktorá zachráni jeho ďalšie fungovanie," dodal Kozák.