Hlavný hygienik J. Mikas podporil zriadenie karanténneho centra športu

Šamorín 30. októbra (TASR) - Hlavný hygienik SR Ján Mikas podporil vytvorenie karanténneho centra pre slovenských vrcholových športovcov. Pokiaľ návrh schváli aj Ústredný krízový štáb SR, vzniknúť by malo v Olympijskom tréningovom centre v X-Bionic Sphere v Šamoríne. V piatok o tom informoval splnomocnenec vlády SR pre šport Karol Kučera na facebooku.



"Pripravujeme pre ťažké časy, ktoré nás ešte čakajú, karanténne športové zázemie, 'športovú bublinu' pre vrcholových športovcov v Olympijskom tréningovom centre v X-Bionic Sphere. Aby sa mohli pripravovať, ostali fit a necestovali v týchto časoch na ďaleké sústredenia. Je to na dobrej ceste, od hlavného hygienika sme podporu dostali, na budúci týždeň to bude schvaľovať ÚKŠ," napísal Kučera na sociálnej sieti.



Koncept karanténneho strediska tlmočili Jánovi Mikasovi i jeho zástupcovi Jurajovi Lovásikovi v piatok 23. októbra prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel, športový riaditeľ SOŠV Roman Buček a členka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) a strelkyňa Danka Barteková. Hlavný hygienik si vypočul od predstaviteľov SOŠV i zástupkyne športovcov informácie o problémoch, ktoré v súčasnosti trápia slovenský šport.