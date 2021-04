OPATRENIA: Husár by chcel od 8. mája spustiť všetky súťaže

Bratislava 29. apríla (TASR) - Štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport Ivan Husár uviedol po štvrtkovom rokovaní konzília odborníkov, že by chcel, aby sa od 8. mája spustili všetky súťaže vo všetkých športoch, ktoré sa doteraz nemohli konať.



Ak by sa tak nestalo, podľa Husára by už potom nebola šanca dohrať tieto súťaže. "Dnes bolo ďalšie rokovanie s konzíliom, poradným orgánom vlády SR, riešili sme ďalšie uvoľňovanie v športe. Máme tri priority, jedna je konečne otvoriť bazény pre zmysluplné počty ľudí tak, aby to ekonomicky sedelo. V malých 25 m bazénoch by sme chceli dosiahnuť počet 25 ľudí, na päťdesiatkach zhruba 50 ľudí. Druhým segmentom sú fitnescentrá, kde by sme chceli zabezpečiť to, aby boli takisto otvoriteľné, aby tam bolo viac ľudí. Je to priestor, v ktorom môže pokojne športovať desať - dvanásť ľudí za dodržania všetkých hygienických noriem. Treťou prioritou je, aby sa od 8. mája spustili všetky súťaže vo všetkých športoch, samozrejme zatiaľ bez divákov. Ak sa to nespustí, je po sezóne. Potom už nie je šanca, aby sa súťaže rozbehli," uviedol štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport Ivan Husár.