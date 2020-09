ŠPORTOVÉ OPATRENIA: Na podujatiach bude od 1.10. limit 50 účastníkov

Bratislava 30. septembra (TASR) - Na športových podujatiach v Slovenskej republike bude od 1. októbra do odvolania maximálny limit päťdesiat účastníkov bez rozdielu vonkajšieho alebo vnútorného podujatia. Pôvodne mali byť od štvrtka zakázané všetky hromadné podujatia, s výnimkou tých, pri ktorých by organizátor dokázal zabezpečiť negatívne testy na koronavírus všetkých účastníkov nie staršie ako 12 hodín. Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) v tejto súvislosti prijal dohodu o štyroch bodoch, ktoré by chcel prerokovať s vládnymi predstaviteľmi.



Úrad verejného zdravotníctva SR v stredu pripustil aspoň minimálnu účasť, do limitu sa však započítavajú aj športovci či organizátori. Informoval o tom predseda vlády SR Igor Matovič, nový návrh ešte podlieha definitívnemu schváleniu. Pôvodný návrh pobúril športovú verejnosť, takmer všetky zväzy už v utorok zverejnili stanoviská, v ktorých nesúhlasili s navrhovanými opatreniami a upozornili na likvidačné dôsledky pre športové organizácie. V stredu sa v tejto záležitosti konali aj rokovania zástupcov zväzov s predstaviteľmi SOŠV i vlády. Pred Úradom vlády SR sa dopoludnia zišlo aj početné zhromaždenie hokejistov, na nepriaznivú situáciu prišli upozorniť zástupcovia všetkých klubov najvyššej súťaže a niektorých z nižších súťaží.



Podľa pôvodného návrhu by neodštartoval nový ročník hokejovej Tipos extraligy a musela by sa prerušiť sezóna vo futbalovej Fortuna lige. Ťažko by sa zabezpečilo konanie Medzinárodný maratónu mieru v Košiciach (4. októbra), či zápasu futbalistov Slovenska s Írskom v baráži ME (8. októbra v Bratislave). Aj nové znenie opatrení však v stredu počas dňa vyvolávalo otázniky, keďže s 50 účastníkmi sa viaceré športové podujatia organizujú ťažko. Predseda vlády priblížil, že ak na športovom podujatí bude športovcov a celý realizačný tím tvoriť skupinu 50 ľudí, tak budú musieť hrať bez divákov. Na všetkých má podľa neho platiť rovnaký meter: "Zdá sa mi to v súlade so zdravým rozumom, aby sa nerobili žiadne výnimky a aby sa všetci cítili rovnako pred týmito opatreniami. Je to férový postoj ku každému."



Členovia SOŠV ma svojom rokovaní odsúhlasili štyri požiadavky na vládu. Požadujú zriadiť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR permanentný krízový štáb pre šport a zabezpečiť, aby sa aj reprezentant stal súčasťou Ústredného krízového štábu. Ďalej požadujú zabezpečiť kvalitnú športovú prípravu a umožniť zriadiť karanténne stredisko v olympijskom športovom centre X-bionic v Šamoríne. Tretí bod je poskytnúť okamžitú finančnú pomoc športovým subjektom, ktoré sú už viac ako pol roka postihnuté pandémiou koronavírusu a ktorých by najnovšie opatrenia mohli zlikvidovať a žiadajú aj bezodkladne prijať kompenzačné schémy na pomoc športovým subjektom za uniknuté zisky od marca.



Podľa prezidenta SOŠV Antona Siekela stredajšie stretnutie malo mať inú agendu, ale situácia v krajine prinútila výbor riešiť úplne iné veci: "Situácia sa rýchlo mení a ja som za SOŠV prezentoval názor, že podávame ruku každému na dialóg a participáciu. Máme skúsenosti a zástupcov, aby sa pokúšali presviedčať vládne autority, že situácia v slovenskom športe je už dlhodobo neudržateľná."



Na rokovanie prizvali aj štátneho tajomníka MŠVVŠ SR Ivana Husára, ktorý uviedol, že požiadavky športovcov by sa mali riešiť v najbližšom období: "V pondelok máme stretnutie s ústredným krízovým štábom aj s pánom Siekelom. Verím, že bude priestor, aby sme požiadavky vyriešili. Toto dnešné sedenie bolo konštruktívne a pevne verím, že v najbližších dňoch prerokujeme materiály, ktoré športovci žiadajú."