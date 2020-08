ÚLK chce zachovať súčasný stav opatrení, SZĽH žiada prehodnotiť zákazy

Bratislava 14. augusta (TASR) – Od 1. septembra do 1. októbra sa na Slovensku nebudú konať hromadné športové podujatia s účasťou 1000 a viac divákov. Vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) verí, že konzílium odborníkov toto opatrenie ešte prehodnotí a spoločne s extraligovými a prvoligovými klubmi naň budú apelovať. Podľa Únie ligových klubov (ÚLK) ako riadiacej organizácie futbalovej Fortuna ligy je obmedzenie maximálnej kapacity ďalšia vážna rana pre slovenský šport.



Vo štvrtok oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí po celodennom zasadnutí odborného konzília epidemiológov, infektológov a verejných zdravotníkov, že zakázané budú aj hromadné podujatia nad 500 ľudí. V septembri sa neodporúča organizovanie žiadnych hromadných športových podujatí.



"Slovenský zväz ľadového hokeja prijal opatrenia konzília odborníkov so znepokojením. Výkonný výbor SZĽH schválil nariadenie Zdravotnej komisie SZĽH, aby kluby testovali na koronavírus svojich hráčov a členov realizačných tímov. Zväz pokryje testovanie ľudí zabezpečujúcich priebeh zápasu a testovanie mládežníckych reprezentácií. Hokejové kluby prijímajú hygienické opatrenia na svojich štadiónoch. Robia všetko pre to, aby sa sezóna mohla začať napriek tomu, že po prvej 'korona vlne' zostali bez pomoci štátu. Mrzí nás, že konzílium odborníkov neprihliadalo na opatrenia, ktoré sme zabezpečili, o ktorých sme ich informovali, ani na kapacitu jednotlivých štadiónov. Veríme, že konzílium odborníkov toto opatrenie ešte prehodnotí. Spoločne s extraligovými a prvoligovými klubmi na nich budeme apelovať. Takéto kroky by totiž mohli ohroziť fungovanie profesionálneho hokeja a športu na Slovensku," uviedol SZĽH vo vyhlásení, ktoré TASR poskytol PR a mediálny manažér zväzu Peter Jánošík.



Minister zdravotníctva i hlavný hygienik SR Ján Mikas potvrdili, že opatrenia sa budú pravidelne prehodnocovať na zasadnutiach konzília. Najvyššia futbalová súťaž je rozbehnutá, v septembri sú naplánované tri kompletné kolá FL. Dvanásteho septembra je na programe na bratislavskom Tehelnom poli divácky atraktívne derby medzi Slovanom a Spartakom Trnava.



"Vždy sme rešpektovali rozhodnutia krízového štábu SR či vládnych inštitúcií a stále deklarujeme, že ľudské zdravie je na prvom mieste. Napriek tomu nás však najnovšia informácia z rokovania epidemiológov prekvapila. Návrat k maximálnej kapacite tisíc fanúšikov je značne nespravodlivý vzhľadom k tomu, že kapacity jednotlivých štadiónov sú diametrálne odlišné. Navyše šport ako celok nebol nikdy súčasťou nejakého záchranného balíka súvisiaceho s dopadmi pandémie. Obmedzenie maximálnej kapacity na tisíc počas septembra bude ďalšou vážnou ranou pre slovenský šport. Takéto rozhodnutie je veľkým zásahom do financovania športu. Stále preferujeme percentuálny model obsadenia štadiónov aj za cenu zníženia z aktuálnych 50 percent," uviedol pre portál fortunaliga.sk prezident ÚLK Ivan Kozák.



Priorita ÚLK je zachovanie diskusie o percentuálnom modeli obsadenosti štadiónov. Pravidlá, za akých podmienok to bude možné, navrhuje stanoviť po vzájomnej diskusii so všetkými zainteresovanými stranami. Východiskom by mal byť manuál organizácie zápasov. Aj o týchto témach chce organizácia riadiaca FL rokovať v nasledujúcich dňoch s epidemiologickým tímom a hlavným hygienikom SR.