Profesionálni športovci budú mať centrá na trénovanie

Bratislava 9. novembra (TASR) – Slovenskí profesionálni športovci dostanú možnosť pripravovať sa na dvoch centralizovaných miestach. Ústredný krízový štáb SR v pondelok odsúhlasil zriadenie karanténnych krízových centier. Tie vzniknú v Olympijskom tréningovom centre v X-Bionic Sphere v Šamoríne a vo Zvolene, ktoré bude slúžiť pre hokejistov.



„V utorok sa dotiahne do vyhlášky pár detailov a potom sa môžu profesionálni športovci v týchto dvoch strediskách pripravovať na kvalifikácie na ME, MS, poprípade už s predstihom na OH v Tokiu," informoval štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ivan Husár na svojom facebooku po pondelkovom zasadnutí ÚKŠ.



Zároveň avizoval na utorok stretnutie predstaviteľov športu s predsedom vlády SR Igorom Matovičom, na ktorom budú rokovať o plavárňach, fitnescentrách a nižších súťažiach v hokeji, futbale prípadne ďalších odvetviach.



Koncept karanténneho strediska v Šamoríne tlmočili hlavnému hygienikovi SR Jánovi Mikasovi a jeho zástupcovi Jurajovi Lovásikovi 23. októbra prezident Slovenského olympijského a športového výboru Anton Siekel, športový riaditeľ SOŠV Roman Buček a členka Medzinárodného olympijského výboru a strelkyňa Danka Barteková.