V septembri platí zákaz športových podujatí nad 1000 divákov

Na snímke zľava minister zdravotníctva SR Marek Krajčí a hlavný hygienik SR Ján Mikas počas tlačovej konferencie po zasadnutí Konzília epidemiológov na Úrade vlády v Bratislave 13. augusta 2020. Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 13. augusta (TASR) – Od 1. septembra do 1. októbra sa na Slovensku nebudú konať hromadné športové podujatia s účasťou 1000 a viac divákov. Interiérové hromadné podujatia nad 500 ľudí budú tiež zakázané, ostatné s prekrytím dýchacích ciest. V septembri sa neodporúča organizovanie žiadnych hromadných športových podujatí. Oznámil to vo štvrtok minister zdravotníctva Marek Krajčí po celodennom zasadnutí odborného konzília epidemiológov, infektológov a verejných zdravotníkov.Minister i hlavný hygienik SR Ján Mikas potvrdili, že opatrenia sa budú pravidelne prehodnocovať na zasadnutiach konzília. Vo štvrtok po tomto verdikte nebolo úplne jasné, ako to praví kalendár domácich podujatí, predovšetkým ligových. Najvyššia futbalová súťaž je rozbehnutá a v Bratislave by sa mal 4. septembra odohrať aj zápas Ligy národov proti Česku. V druhej polovici mesiaca sa majú ísť aj medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska.Od 1. júla sa na Slovensku povolili športové súťažné podujatia s viac ako tisíc účastníkmi za podmienky dodržania šachovnicového sedenia. Športové kluby mohli za dodržania tejto požiadavky a zabezpečenia kontrolovaného vstupu a výstupu návštevníkov naplniť tribúny maximálne do 50 percent kapacity štadióna. Konzílium odborníkov tak vyhovelo požiadavkám športových zväzov, ktoré apelovali na vládu, aby zvýšila počet účastníkov na súťažných podujatiach. Už od 6. júla však vošli do platnosti upravené pravidlá so sedením v každom druhom rade ako dôsledok porušenia hygienických nariadení počas šlágra futbalovej Fortuna ligy v Dunajskej Strede. Nové opatrenie bolo prezentované zároveň ako ústretový krok s predpokladom zjednodušenie kontroly plnenia nariadení zo strany organizátorov hromadných podujatí.Na Slovensku došlo ešte 9. marca k plošnej výluke športového života. Ústredný krízový štáb SR a dosluhujúca vláda Petra Pellegriniho vydali nariadenie okamžitého zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v krajine. Opatrenie bolo vydané predbežne na dva týždne, postupne sa však rozšírilo splynutím s ďalšími mimoriadnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu nového typu (ochorenie COVID-19). Športová uzávera začala platiť hneď na druhý deň v utorok a len v prebiehajúcom týždni sa dotkla 44 zápasov najvyšších súťaží najvýznamnejších kolektívnych odvetví. Zrušili sa tiež už nachystané domáce šampionáty v behu na lyžiach, strelectve zo vzduchových zbraní, v atletických viacbojoch a v squashi. O šesť týždňov neskôr otvorili na Slovensku vonkajšie športoviská bez šatní a sociálnych zariadení. V rámci prvej fázy uvoľňovania opatrení sprístupnili zariadenia pre rekreačný šport a tréningy vrcholových športovcov v bezkontaktných odvetviach. Teda tenisové kurty, golfové ihriská, atletické dráhy, hrádze pre cyklistov, cyklistické dráhy i BMX-trate, vodnoslalomárske kanály, kanoistické areály, strelnice, či motoristické okruhy. Od 20. mája boli v rámci štvrtej fázy otvorené vnútorné plavárne a športoviská pre organizované športové kluby. Zároveň sa otvorilo aj prevádzkovanie kontaktných športov vo vonkajších priestoroch. K vstupom na plavárne a do športových hál pre verejnosť došlo začiatkom júna a od 3. júna sa opäť povolili všetky športové súťaže a podujatia v krajine, k návratu divákov došlo v júli.