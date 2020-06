Futbalový Slovan chce počet divákov podľa kapacity štadióna

Bratislava 2. júna (TASR) - Generálny riaditeľ bratislavského Slovana Ivan Kmotrík mladší má radosť z blížiaceho sa reštartu futbalovej Fortuna ligy, súčasne však chce otvoriť tému maximálneho počtu divákov na štadiónoch. Štátne orgány po ústupe pandémie koronavírusu povolili účasť na podujatiach v malej miere aj divákom. Od 10. júna sa na hromadných podujatiach vrátane športových bude môcť zúčastniť maximálne 500 osôb, od 1. júla do konca roka maximálne 1000 osôb.



"Tešíme sa, že návrat ligového futbalu je opäť o niečo bližšie, a že témou sú aj diváci na štadiónoch. Nielen pre dobro Slovana Bratislava a celej ligy, ale pre celý slovenský profesionálny šport by sme chceli otvoriť otázku maximálneho počtu divákov na športových podujatiach. Je rozdiel, či príde 1000 divákov na najmenší štadión v lige, alebo 1000 divákov na veľké štadióny ako u nás v Bratislave či v Trnave alebo Dunajskej Strede. Pokiaľ by sme navyše až do konca roka mohli využiť len takúto kapacitu, malo by to výrazné a možno až fatálne následky nielen pre futbal, ale aj iné športy. Preto je v záujme nás všetkých, aby sme spolu s odborníkmi otvorili tému o tom, ako pustiť divákov do vopred stanoveného percenta z kapacity štadióna, a nie len do pevného počtu," povedal pre TASR Kmotrík ml.



Podľa funkcionára ŠK Slovan je výhoda futbalu, že sa hrá na otvorenom priestranstve, kde je možnosť nákazy mizivá. "Vieme zabezpečiť ešte vyšší hygienický štandard ako iné verejné miesta, ktoré sú momentálne prístupné alebo budú sprístupnené v rámci piatej fázy uvoľňovania. Hovorím o meraní teploty a dezinfekcii pri vstupe, povinnosti nosenia rúšok a kontroly prostredníctvom kamerového systému, rozostupoch medzi sedadlami či bezkontaktných platbách v bufetoch. Ak odborníci navrhnú ešte ďalšie dodatočné opatrenia, sme pripravení ich akceptovať a aplikovať. Sme pripravení vyvinúť maximálne úsilie, aby sme mohli pustiť ľudí na tribúny," pokračoval generálny riaditeľ deväťnásobného slovenského majstra.



Fortuna liga by sa po "odklepnutí" Manuálu organizácie zápasov zo strany vlády SR a konzília odborníkov mohla rozbehnúť 13. júna, Slovan by mal prvý duel odohrať na Tehelnom poli proti Ružomberku a následne opäť doma v úvodnom semifinále Slovnaft Cupu nastúpiť proti Zlatým Moravciam. "Samozrejme, všetko musí mať svoju postupnosť. Preto navrhujeme sprístupniť kapacitu štadiónov v jednotlivých fázach. V prvej fáze by sa sprístupnilo 25 % kapacity, rovnako ako sa rozhodli v Poľsku. Nechali by sme si dva týždne, aby odborníci vyhodnotili úspešnosť tohto opatrenia, a ak by bola situácia priaznivá, rozprávali by sme sa o 50-percentnej kapacite. Následne by sme sa mohli posúvať v percentách ďalej. Kľúčové je pozerať sa na túto tému cez optiku infraštruktúry štadiónov a otvoriť debatu o tom, ako sprístupniť určité percento z kapacity štadióna. Považujeme to za spravodlivejší a rovnocennejší princíp pre jednotlivé kluby, každý klub totiž sprístupní rovnaké percento z miest, ktoré má k dispozícii," poznamenal Kmotrík ml.



V stanovisku ŠK Slovan zverejnenom na klubovom webe sa ďalej uvádza, čo by obmedzenie 1000 osôb znamenalo v slovenskej ligovej realite. "Pri vypredaní plnej kapacity 1000 miest by na štadióne FK Pohronie bolo zaplnených 43,5 % kapacity, v Zlatých Moravciach 26,4 %, kým v Dunajskej Strede 7,9 %, Trnave 5,2 % a v na Tehelnom poli 4,4 %. Kým na Tehelnom poli by 1000 divákov zaplnilo aj pri rozostupoch maximálne tri-štyri sektory (zo štadióna pre 22.500 divákov), na štadióne Pohronia by bola zaplnená takmer polovica miest. Presnejšie, pravdivejšie a reálnejšie čísla ukáže vždy percentuálne, nie absolútne porovnanie."