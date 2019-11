Šéf Americkej antidopingovej agentúry žiada vylúčenie Ruska z OH

New York 27. novembra (TASR) - Šéf Americkej antidopingovej agentúry (USADA) Travis Tygart žiada najprísnejší možný trest pre Rusov v súvislosti s dopingovou aférou. Revízna komisia Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) odporučila vylúčenie ruskej antidopingovej autority (RUADA) na štyri roky, no podľa Tygarta je opatrenie nedostatočné.



Návrh totiž počíta s účasťou preverených športovcov pod neutrálnou vlajkou, rovnako ako na ZOH 2018. Tygart si však myslí, že Rusi by mali úplne chýbať na budúcoročných olympijských hrách v Tokiu. "WADA musí byť prísnejšia a uplatniť absolútny zákaz v súlade s pravidlami. Odporúčanie komisie je neadekvátne," povedal Tygart podľa agentúry TASS.



WADA opätovne začlenila RUSADA do svojich štruktúr na začiatku tohto roka po tom, ako Rusi sprístupnili dáta z moskovského laboratória, ktoré sa považuje za centrum štátom podporovaného dopingu v období 2012-2015. Po analýze dokumentov sa však objavili dôvodné podozrenia z ich manipulácie. "Iba rezolútna odpoveď môže prinútiť Rusov, aby zmenili svoj prístup a začali chrániť poctivých športovcov, ktorí by chceli súťažiť v Tokiu, rovnako ako budúce generácie," dodal Tygart. Výkonný výbor WADA rozhodne o sankciách 9. decembra v Paríži.