Podľa Trumpa sa hlavné ligy začnú bez divákov, nie je však jasné kedy

New York 17. apríla (TASR) – Americké športové súťaže by mohli pokračovať v tejto sezóne bez divákov. Oznámil to prezident USA Donald Trump po stretnutí so zástupcami hlavných líg.



Prázdne štadióny sú súčasťou Trumpovej vízie boja proti koronavírusu. Podľa plánu by po zlepšení situácie pustili na športoviská menší počet divákov, k plnému sprístupneniu však príde až po skončení pandémie.



"Mnohé súťaže začnú bez fanúšikov na tribúnach, ale zápasy bude vysielať televízia ako za starých dobrých časov. Neskôr možno otvoríme štadióny tak, že medzi ľuďmi bude jedno sedadlo voľné," citovala Trumpa agentúra SID. Presný termín opätovného začiatku sezón však zatiaľ nie je známy.



V USA evidovali v piatok napoludnie SELČ vyše 678 000 prípadov ochorenia COVID-19 a 34 641 úmrtí.