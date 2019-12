Športové prelomové a meniace udalosti 2019 na významných úrovniach

Bratislava 29. decembra (TASR) - Športový rok 2019 priniesol zmeny v pravidlách či formátoch viacerých popredných odvetví či podujatí. Dôležité boli aj zo slovenského pohľadu. Týkali sa kvalifikácie a žrebu futbalových majstrovstiev Európy, v alpskom lyžovaní pribudla Petre Vlhovej šanca na ďalší malý glóbus vo Svetovom pohári.



Športová redakcia TASR prináša prehľad prelomových udalostí na najvýznamnejších fórach a úrovniach:



FEBRUÁR - ALPSKÁ KOMBINÁCIA ZOSTÁVA, GLÓBUS AJ ZA PARALELNÝ SLALOM



Alpská kombinácia bude súčasťou programu majstrovstiev sveta aj v roku 2021 v talianskej Cortine d'Ampezzo. Rada Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) ešte počas februárového šampionátu vo švédskom Are rozhodla, že súťaž všestrannosti zostane aj na najbližších MS, pričom do programu pribudol aj paralelný slalom jednotlivcov. V Are získala v alpskej kombinácii striebornú medailu slovenská reprezentantka Petra Vlhová. Nikdy predtým žiadny slovenský zjazdár, ani vo federálnej ére, nestál na pódiu vrcholného podujatia v individuálnej disciplíne. V tom čase bolo reálne, že Vlhová sa stala poslednou univerzálnou vicemajsterkou sveta, nahlas sa hovorilo o vyškrtnutí kombinácie z programu vrcholných podujatí. Rada FIS však napokon rozhodla o jej ponechaní na MS. V Cortine 2021 na pretekárov čakajú slalom, obrovský slalom, super-G, zjazd, alpská kombinácia, paralelný slalom aj tímová súťaž. Kombinácia "prežila" aj vo Svetovom pohári, muži absolvujú v sezóne 2019/2020 tri a ženy až štyri súťaže. Novinkou sa stal šiesty malý glóbus za paralelný slalom, ktorý sa ukazuje ako veľká šanca pre Vlhovú, čo potvrdili aj decembrové triumfálne preteky v St. Moritzi.



MAREC - KVALIFIKÁCIA ME SA MUSÍ ZMESTIŤ DO JEDNÉHO ROKA, PRICHÁDZAJÚ NOVÉ PRAVIDLÁ



Po vzniku futbalovej Ligy národov sa upravil formát kvalifikácie majstrovstiev Európy, ktorej skupinová fáza sa celá uskutočnila v jednom kalendárnom roku. Vzhľadom na špecifickosť záverečného turnaja s dvanástimi dejiskami v jedenástich krajinách nemala premiérovo od roku 1976 žiadna reprezentácia istú účasť ako hostiteľská. Prvýkrát v histórii vstúpilo do kvalifikácie Kosovo. V skupinách sa bojovalo od marca, keď Medzinárodný výbor pre pravidlá futbalu (IFAB) odsúhlasil nové pravidlá týkajúce sa jedenástok či priamych kopov, rozhodol o sprísnení pravidiel pre posudzovanie hry rukou. Podľa dovtedajších pravidiel sa pri hre rukou posudzoval jasný úmysel hráča zahrať rukou. Po novom sa za nedovolené považuje aj náhodné zahratie rukou pri strelení gólu alebo asistencii spoluhráčovi na gól. Napriek zavedeniu systému VAR od MS 2018 v Rusku sa medzi odborníkmi viedla polemika, v akom prípade považovať hru rukou za nedovolenú. Práve rozdielne verdikty arbitrov viedli IFAB ku zmene pravidiel. Medzi ďalšie zmeny patrí zákaz postavenia útočiacich hráčov v múre pri voľnom kope. Ak sú v múre traja alebo viacerí hráči brániaceho súpera, protihráči nesmú stáť bližšie než meter. V prípade porušenia tohto pravidla bude hráč potrestaný a súper dostane nepriamy voľný kop. Víťaz žrebu si môže vybrať stranu, ale po novom aj výkop. Za nevhodné správanie môžu vidieť žlté a červené karty už aj členovia realizačného tímu rovnako ako hráči. Pokiaľ nebude možné identifikovať autora prehrešku, trest automaticky dostane hlavný tréner. Keď brankár čelí jedenástke, musí mať aspoň jednu nohu na bránkovej čiare alebo v línii s ňou. Ďalej ide o spôsob zahrávania voľného kopu z vlastného pokutového územia, pri ktorom sa lopta dostáva do hry v momente rozohratia, takže už nemusí opustiť šestnástku. To isté platí pre kop od bránky, podľa starých pravidiel sa lopta vrátila do hry až mimo šestnástky. Pri striedaní musí schádzajúci futbalista opustiť trávnik čo najkratšou cestou k postrannej alebo bránkovej čiare. Doteraz sa čakalo, kým príde k poliacej čiare a často to viedlo k zdržiavaniu v závere zápasov.



LETO - NOVÉ FUTBALOVÉ PRAVIDLÁ VSTUPUJÚ DO PLATNOSTI



Nové pravidla vstúpili do platnosti 1. júna, ale nepoužili ich na finálovom turnaji Ligy národov ani v najbližších dvoch kolách kvalifikácie ME. Veľká premiéra sa odohrala 14. augusta v Superpohári UEFA medzi FC Liverpool a FC Chelsea. Európska futbalová únia (UEFA) navyše prvýkrát v histórii zverila mužské stretnutie o trofej rozhodkyni, dôveru dostala Francúzka Stephanie Frappartová, ktorej na čiarach pomáhali krajanka Manuela Nicolosiová s Írkou Michelle O'Neillovou.



SEPTEMBER - NOVÉ DISCIPLÍNY NA MS V CESTNEJ CYKLISTIKE, ATLETIKA PRECHÁDZA OD STABILIZÁCIE K ROZVOJU



V septembri sa uskutočnili majstrovstvá sveta v dvoch významných olympijských športoch. Oficiálnym hostiteľom MS v cestnej cyklistike nebolo len jedno mesto, ale netradične tradičné grófstvo Yorkshire v Spojenom kráľovstve. Pribudli nové disciplíny, miešaná tímová štafeta a tímová časovka, ktorú odjazdili spoločne muži a ženy z kategórie Elite.



Atletické MS sa konali v katarskej Dauhe a ešte pred zápoleniami na Kalifovom štadióne sa začali na diplomatickom poli. Volebný kongres Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF) sa koná každé štyri roky, post prezidenta obhájil Brit Sebastian Coe, prvýkrát v histórii sa viceprezidentkou stala žena, Ximena Restrepová z Kolumbie. Coe je na čele riadiacej organizácie od roku 2015 a jeho prvé funkčné obdobie sa nieslo v znamení stabilizácie. Do budúcnosti sa už IAAF vybrala s novým názvom, premenovala sa na Svetovú atletiku - World Athletics (WA). Sľubuje si od toho, že to bude zrozumiteľnejšie, jednoduchšie, ľahšie sa to bude komunikovať. Pre formálne záležitosti zostáva pôvodný názov, čo sa týka právnych otázok najmä v Monaku. Atletika stratila mnoho partnerov, prichádzajú noví, ale zatiaľ nie toľko, aby bol rozpočet vyrovnaný. Výsledok pôsobenia predchádzajúcej garnitúry Senegalčana Laminea Diacka (1999 až 2015) bolo aj pridelenie šampionátu do Kataru, kde extrémne teplo a vlhkosť ovplyvnili najmä vytrvalecké súťaže, ktoré sa nemôžu konať na klimatizovanom štadióne. Na nočné teploty nad 30 stupňov Celzia a približne 75-percentnú vlhkosť vzduchu doplatili aj slovenskí chodci na 50 kilometrov Matej Tóth a Mária Katerinka Czaková. Jedným z dôsledkov sa stalo aj rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru (MOV) o presunutí chodeckých a maratónskych pretekov na OH 2020 z Tokia do Sappora.



OKTÓBER - ZMENY NASTALI AJ V NHL



Začiatkom októbra odštartoval formálne 103. ročník hokejovej NHL. Výluka v sezóne 2004/2005 však spôsobila, že reálne sa hrá 102. sezóna. Liga má opäť 31 účastníkov, no na obzore je ďalšie rozšírenie, od sezóny 2021/2022 sa pripojí klub zo Seattlu. Svoj názov oznámi najskôr na začiatku budúceho roka. Hrací formát sa nezmenil, ale Rada guvernérov schválila aj niekoľko zmien v pravidlách. Po novom platí, že ak brankár dokázateľne úmyselne posunie svoju bránku pri útoku súperovho tímu, útočiace mužstvo si pripíše gól. Pokiaľ k posunutiu bránky príde neúmyselne, nasleduje buly v útočnom pásme, pričom brániace sa mužstvo nemôže vystriedať hráčov. Ak puk opustí hraciu plochu v útočnom pásme, hra v ňom pokračuje vhadzovaním. Všetky vyššie tresty vrátane trestov za bitky podliehajú videokonzultácii, po prezretí situácie na videu môže rozhodca preklasifikovať trest na menší, nemôže ho úplne zrušiť. Hráči, ktorí počas hry stratia prilbu, si ju musia hneď nasadiť alebo zamieriť na striedačku. Platový strop stúpol zo 79,5 na 81,5 milióna amerických dolárov.



NOVEMBER - FINÁLE DAVIS CUPU V NOVOM FORMÁTE, "PREDČASNÝ" ŽREB ME VO FUTBALE



Od 18. do 24. novembra sa po prvý raz uskutočnil finálový turnaj Davisovho pohára reprezentačných tenisových družstiev mužov. Nahradil Svetovú skupinu ako najvyššiu úroveň podujatia a odohral sa na madridských kurtoch za účasti osemnástich tímov. Rozdelili sa do šiestich základných skupín, ktorých víťazi plus dva najlepšie tímy na druhých miestach postúpili do štvrťfinále. Jednotlivé zápasy sa konali v jednom dni, hralo sa na dva víťazné duely. Po dvoch singlových súpereniach nasledovala štvorhra.



Už 30. novembra sa uskutočnil žreb záverečného turnaja EURO 2020, hoci až v marci sa uzavrie zoznam účastníkov. Vzhľadom na náročnú logistiku podujatia potrebovala UEFA rozdeliť mužstvá do skupín a zverejniť zápasový program čo najskôr. Futbalisti Slovenska sa v prípade postupu z baráže stretnú v E-skupine so Španielskom, Poľskom a Švédskom. Otvárací súboj 16. ME bude v piatok 12. júna na Olympijskom štadióne v Ríme medzi Tureckom a Talianskom. Obhajca titulu z Portugalska sa v nesmierne atraktívnej F-skupine stretne s Nemeckom, Francúzskom a víťazom play off A-divízie (Island - Rumunsko, Bulharsko - Maďarsko). Česi budú v D-skupine čeliť rovnako ako v kvalifikácii Anglicku, ďalej Chorvátsku a víťazovi play off C-divízie (Škótsko - Izrael, Nórsko - Srbsko). Fínsky debutant sa dostal do B-skupiny k Dánsku, Rusku a Belgicku. V C-skupine sa predstavia Holandsko, Ukrajina, Rakúsko a víťaz play off D-divízie (Gruzínsko - Bielorusko, Severné Macedónsko - Kosovo). Taliani a Turci majú v A-skupine za súperov ešte Švajčiarsko a Wales. Šampionát sa po prvý raz uskutoční v dvanástich mestách jedenástich krajín, vyvrcholí finálovým duelom 12. júla v Londýne vo Wembley. Revolučný paneurópsky model zvolila UEFA na počesť šesťdesiateho výročia prvých ME. Reprezentácie pred žrebom rozdelili do štyroch výkonnostných košov na základe výsledkov v kvalifikácii. Už pred ním vďaka pravidlám UEFA bolo zrejmé, že trinástim z 24 účastníkov pridelili miesto v určenej skupine. Deväť z 24 tímov dokonca vedelo, v ktorej skupine, v akom meste a v akom poradí odohrá zápasy základnej fázy. B-skupina v Kodani a Petrohrade už pred žrebom poznala troch účastníkov (Belgicko, Rusko, Dánsko, žreb doplnil Fínsko).



DECEMBER - SAUDSKÁ ARÁBIA SA OTVÁRA SVETOVÉMU ŠPORTU



Atletické MS v Katare boli predzvesťou futbalového šampionátu v roku 2022, ale krajina už mala skúseností s organizáciou vrcholných podujatí v plávaní či v hádzanej. "Nováčikom" medzi organizátormi sa stáva susedná Saudská Arábia, ktorá ponúkla viac peňazí ako Dubaj alebo Cardiff, aby v decembri privítala odvetu o tituly v superťažkej hmotnostnej kategórii medzi mexicko-americkým profesionálnym boxerom Andym Ruizom a Britom Anthonym Joshuom. V meste Diriyah len pre tento účel vybudovali za necelé dva mesiace pätnásťtisícový stánok, po súboji ho mesiac rozoberajú a 95 percent materiálu použijú v budúcnosti. Na stavbe z 295 ton ocele pracovalo 175 robotníkov. Za tribúnami sa vynímala panoráma hlavného mesta Rijád, Saudská Arábia čelí kritike organizácie Amnesty International za porušovanie ľudských práv, športové a ďalšie podujatia usporadúva v snahe o diverzifikáciu svojej ekonomiky. Iba niekoľko dní po boxe sa už v tom istom meste konal premiérový tenisový turnaj (Diriyah Tennis Cup) za účasti Fabia Fogniniho, Johna Isnera, Gaela Monfilsa, Stana Wawrinku, Daniila Medvedeva či Davida Goffina. Hneď v januári sa v krajine pôjde Rely Dakar...