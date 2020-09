RTVS uvedie na obrazovky novú športovú súťažnú šou

Bratislava 21. septembra (TASR) - Nová športovo-súťažná šou Tak určite odštartuje na Jednotke v utorok 6. októbra o 20.30 h. Moderátorom zábavnej relácie bude Marcel Forgáč a kapitánmi súťažných tímov basketbalista Radoslav Rančík a hokejista Ján Lašák. Prvú 10-dielnu sériu uvedie RTVS každý utorok večer na Jednotke.



Šou Tak určite je adaptáciou obľúbeného britského formátu A Question of Sport z dielne BBC Studios. Relácia mala premiéru na BBC v roku 1970 a doposiaľ natočili viac ako 50 sérií. "Sme veľmi radi, že môžeme predstaviť túto obľúbenú televíznu šou slovenskému publiku. Verím, že prinesie na televízne obrazovky veľa zábavy a nájde si svojich divákov nielen medzi fanúšikmi športu," uviedol v tlačovej správe riaditeľ Sekcie programových služieb STV Anton Šulík.



Ťažisko šou spočíva v športovom kvíze, v rámci ktorého proti sebe súťažia dva tímy športovcov pod vedením svojich kapitánov. Relácia, nielen pre fanúšikov športu, predstaví slovenskú športovú elitu v úplne novej polohe. Slovenským moderátorom Tak určite sa stal Marcel Forgáč. "Pri ponuke moderovať túto reláciu som neváhal, pretože ten formát poznám z britskej BBC a je veľmi zábavný. Mal som veľmi intenzívny pocit, že tú úsmevnosť toho celého a aj ten športový moment a kvalitu dokážeme preniesť aj do slovenského kontextu," uviedol Marcel Forgáč. "Veľmi som sa potešil ponuke byť súčasťou tejto súťažnej šou a dúfam, že ako kapitán nesklamem. RTVS mi dala určitú dôveru a verím, že zaujmeme diváka,“ vyjadril sa Radoslav Rančík. "Nevedel som do čoho idem, no postupom času som prichádzal na to, že to je skvelá súťaž a veľká zábava,“ dodal Ján Lašák.



Dvojica kapitánov povedie kvízom súťažné tímy zložené z výnimočných slovenských športovcov. Diváci sa môžu tešiť na zástupcov rôznych športových disciplín. Zasúťažiť si prídu Danka Barteková, Tomáš Tatar, Boris Valábik, Martina Moravcová, sestry Fialkové, bratia Žampovci, ale aj Dominika Cibulková, Ľubomír Višňovský a mnohí ďalší.