RUSADA sa odvolala voči suspendácii na Športový arbitrážny súd

Moskva 19. decembra (TASR) - Ruská antidopingová agentúra (RUSADA) sa podľa očakávania odvolá na Športový arbitrážny súd (CAS) voči vylúčeniu Ruska z medzinárodných podujatí v nasledujúcom štvorročnom období. RUSADA to oznámila na štvrtkovej tlačovej konferencii v Moskve.



"Verím, že počas najbližších 10 až 15 dní podáme odvolanie. Potom bude loptička na strane WADA a proces bude ďalej prebiehať v zákonných medziach. Som si istý, že právnické firmy, ktoré budú zastupovať obe strany, posúdia všetky argumenty," citovala agentúra TASS šéfa dozornej komisie RUSADA Alexandra Ivleva.



Svetová antidopingová agentúra (WADA) rozhodla pred desiatimi dňami na zasadnutí vo švajčiarskom Lausanne o suspendácii Ruska z účasti na medzinárodných podujatiach. Trest zahŕňa budúcoročné olympijské hry v Tokiu a zimné hry 2022 v Pekingu. Rusi navyše nesmú organizovať významné medzištátne podujatia. Rozhodnutie o predĺžení ruských sankcií bolo akceptované jednomyseľne.



Rusko čelí obvineniu, že falšovalo záznamy dát z antidopingového laboratória v Moskve. Ruskí športovci budú môcť na najväčších podujatiach štartovať iba so štatútom "nezávislých" a bez národných symbolov, podobne ako na zimnej olympiáde 2018 v Pjongčangu. Predstavitelia ruskej vlády nesmú pôsobiť vo výboroch a komisiách organizácií, ktoré sa podpísali pod kódex WADA, ani sa zúčastniť na olympijských a paralympijských hrách či majstrovstvách sveta. Poprední funkcionári Ruského olympijského výboru a Ruského paralympijského výboru nemôžu zavítať na žiadne významné podujatia.



Rusi verdikt okamžite skritizovali ako nespravodlivý. Vystúpil proti nemu aj prezident Vladimir Putin, ktorý ho považuje za politicky motivovaný a za porušenie olympijskej charty. Ruskému olympijskému výboru totiž WADA nič nevytkla.



WADA už predtým opätovne suspendovala RUSADA. Rozhodnutie sa vzťahuje aj na futbalové MS 2022 v Katare a šampionáty v ďalších športoch. Do kvalifikácie MS 2022 však môžu ruskí futbalisti vstúpiť bez obmedzení, informovala agentúra DPA.



Putin odsúdil verdikt WADA: "Každý jeden trest by mal byť individuálny"

"Každý jeden trest by mal byť individuálny. Robíme všetko pre to, aby bol šport v Rusku čo najčistejší," citovala agentúra DPA Putina. Podľa jeho slov je nespravodlivé, aby kvôli zlyhaniam jednotlivcov trpela celá krajina.



