Šulek žiada, aby sa plavecké bazény otvorili aj pre verejnosť

Bratislava 19. mája (TASR) - Otvorenie vnútorných športovísk pre kluby a zväzy v rámci štvrtej fázy uvoľňovania opatrení v súvislosti s mimoriadnou situáciou v krajine prijal prezident Slovenskej plaveckej federácie (SPF) Ivan Šulek s rozpakmi. Financie z prevádzky plaveckých bazénov je podľa neho v súčasnej situácii nemožné udržať v plusových číslach a preto sa chce obrátiť na ústredný krízový štáb a aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ).



Od stredy 20. mája môžu byť na Slovensku otvorené vnútorné plavárne a športoviská pre organizované športové kluby. Predseda vlády SR Igor Matovič to v spoločnosti konzília odborníkov oznámil na pondelkovej tlačovej konferencii. Prezident plaveckej federácie si myslí, že by do bazénov mali pustiť aj verejnosť. Uviedol to na utorkovom brífingu v priestoroch bratislavskej plavárne na Pasienkoch: "Treba povedať, že na rozdiel od športových hál, ktoré sú tiež vykurované a osvetlené, a po skončení tréningu sa táto technika vypne, tak bazény sú o niečom úplne inom. Vzduchotechnika a cirkulácia, to musí bežať celý deň a to je problém. Prevádzka prevyšuje príjmy, ktoré sú kluby schopné dať do prevádzky. Máme hodiny, ktoré nikto nevykryje. Vznikajú tak straty. Preto sa obrátime na krízový štáb a MŠVVaŠ, aby povolili verejnosť. Inak sa obávam, že na Slovensku ani jeden prevádzkovateľ neotvorí svoj bazén, lebo je to stratové."