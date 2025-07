Slováci mieria na EYOF, najväčšie zastúpenie majú atléti

Nominácia Slovenska na EYOF 2025 v Skopje



Atletika (8 chlapcov+8 dievčat)



Chlapci: Richard Machata (100 m), Timotej Nemeček (200 m), Sebastián Karp (400 m), Dominik Ivančík (3000 m), Timotej Vozár (110 m prek.), Filip Németh (400 m prek.), Filip Calík (skok do výšky), Jakub Patócs (skok do diaľky).



Dievčatá: Nina Hejčíková (100 m prek., 200 m), Nina Čanecká (400 m prek.), Viviána Popovičová (2000 m prek.), Katarína Ledecká (skok do výšky), Dominika Švaňová (skok do diaľky), Nela Gabčíková (trojskok), Liana Boľošová (žrď), Amy Bell Grebeči (100 m).



Realizačný tím: Peter Žňava (vedúci tímu), Ivan Čilík, Andrej Benda, Peter Tichý, Ján Zmoray (tréneri).







Horská cyklistika (1+1)



Chlapci: Milan Húsenica (cross country).



Dievčatá: Karolína Bortelová (cross country).



Realizačný tím: Michal Ržonca (tréner)







Cestná cyklistika (3+3)



Chlapci: Milan Húsenica, Timotej Michalík, Matthias Barica (všetci preteky jednotlivcov, časovka).



Dievčatá: Karolína Hajduková, Lujza Bartošíková, Emma Galovičová (všetky preteky jednotlivcov, časovka).



Realizačný tím: Jakub Vančo (vedúci tímu, tréner), Štefan Gajdošík (mechanik), Vladimír Kováčik (masér).







Basketbal 3x3 (4+0)



Chlapci: Tomáš Dominik Adamkovič, Lukáš Vajči, Jakub Krucký, Adam Choma.



Realizačný tím: Tomáš Vavro (vedúci tímu, tréner)







Športová gymnastika (2+3)



Chlapci: Sebastián Oliver Stračina, Šimon Sloboda (obaja viacboj).



Dievčatá: Nela Ostrihoňová, Lucia Piliarová, Lilly Murínová (všetky viacboj)



Realizačný tím: Zuzana Zvalová (vedúca tímu, trénerka), Katarína Krekáňová (trénerka), Štefan Ďuriš (fyzioterapeut).



Rozhodcovia: Zuzana Purdeková, Martin Čižmár







Džudo (3+3)



Chlapci: Andrej Markovics (do 55 kg), Milan Lazar (do 73 kg), Jozef Svátek (do 90 kg).



Dievčatá: Vivien Vadovičová (do 52 kg), Lea Boltvanová (do 57 kg), Paula Matuszeková (do 63 kg).



Realizačný tím: Marek Matuszek (vedúci tímu, tréner), Andrej Markovics st. (tréner).







Plávanie (2+7)



Chlapci: Filip Gero (400 m v. sp., 400 m pol. pr.), Tom Howorka (50 m v. sp., 100 m v. sp.).



Dievčatá: Karolína Valko (800 m v. sp., 400 m v. sp.), Sára Polomská (100 m znak, 200 m znak), Noemi Daňová (100 m prsia, 200 m prsia), Simona Krištofíková (100 m v. sp., 200 m v. sp.), Mia Pišťanek (800 m v. sp., 200 m mot.), Lucia Slámová (100 m znak, 200 m znak), Fiona Blaho (50 m v. sp., 100 m v. sp.).



Realizačný tím: Martina Moravcová Valko (vedúca tímu, trénerka), Darina Moravcová, Tibor Viola (tréneri).







Stolný tenis (1+1)



Chlapci: Pavol Kokavec (dvojhra, mix štvorhra).



Dievčatá: Nela Ondrušová (dvojhra, mix štvorhra).



Realizačný tím: Ingemar Péter (vedúci tímu, tréner).







Bedminton (1+1)



Chlapci: Samuel Fodor (dvojhra, mix štvorhra)



Dievčatá: Ela Bieleschová (dvojhra, mix štvorhra).



Realizačný tím: Michael Bauer (vedúci tímu, tréner).







Taekwondo (3+2)



Chlapci: Mamuti Hamza Amrulah (do 48 kg), Tomáš Kaminský (do 55 kg), Richard Hanušovský (nad 73 kg).



Dievčatá: Natália Zaggyiová (do 49 kg), Alžbeta Krupjaková (nad 63 kg).



Realizačný tím: Tomáš Potocký (vedúci tímu, tréner).







Športová streľba (2+2)



Chlapci: Guido Ginoux (vzduchová puška 60), Ryan Piepers Ryan (vzduchová pištoľ).



Dievčatá: Nina Václavíková (vzduchová puška 60), Júlia Štáliková vzduchová pištoľ).



Realizačný tím: Ján Kriško (vedúci tímu, tréner /pištoľ/), Ivana Jahvodková Švecová (trénerka /puška/).







Vodný slalom (2+2)



Chlapci: Adam Rašek (K1), Matúš Egyházy (C1).



Dievčatá: Zara Záhorská (K1), Hana Danišová (C1).



Realizačný tím: Eva Rašek (vedúca tímu), Ivan Cibák (tréner).



Bratislava 10. júla (TASR) - Celkovo 64 mladých slovenských športových talentov vo veku od 14 do 18 rokov bude štartovať na 18. Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v Skopje. Najväčšie multišportové podujatie pre športovcov v dorasteneckom veku v Európe sa uskutoční v Severnom Macedónsku od 20. do 26. júla. Informoval o tom web Slovenského olympijského a športového výboru.Festival EYOF sa pravidelne koná každé dva roky pod heslom. V slovenskej výprave, ktorú povedie Boris Demeter, je 31 chlapcov a 33 dievčat. Slovensko obsadí 12 z 15 športov, ktoré zaradili severomacedónski organizátori do programu na tento rok. Z tradičných športov tentoraz v programe chýba tenis, v ktorom boli v predošlých edíciách slovenské hráčky veľmi úspešné.Najpočetnejšie zastúpenie majú atléti, do tímu sa dostalo na základe kvót 8 chlapcov a rovnaký počet dievčat. Do Skopje v sobotu 19. júla pocestuje aj 9 plavcov a plavkýň. Premiérovo sa na EYOF predstavia slovenskí taekwondisti, vodní slalomári, strelci a basketbalisti 3x3. O čo najlepšie umiestnenie sa mladí reprezentanti spod Tatier budú usilovať aj v cestnej a horskej cyklistike, džude, športovej gymnastike, stolnom tenise a bedmintone.Výprava bude bývať na troch miestach. Okrem Skopje aj v Kumanove, kde sa uskutočnia preteky v horskej a cestnej cyklistike, a v chorvátskom Osijeku, kde budú súťažiť športoví gymnasti a gymnastky. Milan Húsenica sa predstaví v cross country v horskej cyklistike i v časovke a pretekoch jednotlivcov na cestných bicykloch.povedal vedúci výpravy Boris Demeter pre portál olympic.sk.Na uplynulom EYOF-e pred dvoma rokmi v Maribore vybojovali slovenskí reprezentanti päť medailí, z toho dve zlaté, a štrnásť umiestnení do 8. miesta. Z historického pohľadu ide o jeden z úspešnejších EYOF-ov pre Slovensko. Najúspešnejšou časťou výpravy bola vtedy džudistická, ktorej členky si odviezli zo Slovinska tri cenné kovy – Patrícia Tománková zlatý, Kristína Lili Križová a Nina Filkorová bronzový. Zlatú radosť prežili aj tenistky Mia Pohánková so Soňou Depešovou vo štvorhre, bronzovú zasa plavkyňa Stela Megelová.