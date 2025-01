Slovensko bude mať na 32. univerziáde 64 športovcov

ZLOŽENIE SLOVENSKÉHO UNIVERZITNÉHO TÍMU TURÍN 2025



Zjazdové lyžovanie (4+4)



Ženy: Katarína Šrobová



Muži: Ján Sanitrár, Teo Žampa, Martin Ferjanček



Realizačný tím: Ján Sanitár, Tomáš Žampa, Slávka Žampová, Michal Rajčan







Snouboard cross (2+1)



Ženy: Sára Pitoňáková, Katarína Pitoňáková



Realizačný tím: Petr Knapp







Ski cross (2+1)



Muži: Jakub Válek



Ženy: Nikola Fričová



Realizačný tím: Jana Buzeková







Beh na lyžiach (3+2)



Ženy: Mária Danielová



Muži: Denis Tilesch, Matej Matúš Horniak



Realizačný tím: Barbora Klementová, Stanislav Holienčík







Biatlon (3+1)



Ženy: Lea Meszárošová, Ema Zvarová



Muži: Jakub Kováčik



Realizačný tím: Anežka Smarkoňová







Šortrek (2+1)



Ženy: Emma Hympanová



Muži: Jakub Karabin



Realizačný tím: Blanka Hympanová







Orientačné lyžovanie (2+1)



Ženy: Tamara Miklušová



Muži: Martin Roháč



Realizačný tím: Valér Franko







Skialpinizmus (2+1)



Ženy: Sára Alžbeta Machajová



Muži: Samuel Machaj



Realizačný tím: Michal Stano







Ľadový hokej – ženy (22+6)



Ženy: Andrea Rišianová (brankárka), Simona Macková (brankárka), Hana Fančovičová, Diana Fortunová, Lea Giertlová, Lea Glosíková, Romana Halušková, Lucia Halušková, Nina Hudáková, Nikola Janeková, Ema Jašková, Lívia Kúbeková, Emília Leskovjanska, Annamaria Lodňanová, Sylvia Maťašová, Nikola Nemčeková, Emma Plankenauerová, Kristína Šimnová, Laura Šulíková, Alžbeta Šulíková, Sofia Vysokajová, Júlia Čilíková.



Realizačný tím: Miroslav Mosnár (tréner), Ivana Frůhauf (asistentka trénera), Roman Mega (tréner brankárok), Zuzana Moravčíková (tím manažér), Miroslav Harvančík (kustód), Dušana Prčová (tímová lekárka)







Ľadový hokej – muži (22+6)



Patrik Andrisík (brankár), Tomáš Boľo (brankár), Simon Bečár, Denis Bakala, Nicolas Ferenyi, Matej Komloš, Samuel Nagy, Timotej Tomala, Jakub Gaťár, Šimon Groch, Jozef Haščák, Matej Jacko, Ján Marcinko, Miroslav Novota, Richard Petráš, Marek Putala, Jakub Ragan, Michal Stanček, Jakub Uram, Lukáš Urbánek, Matúš Zemko, Adam Zlocha



Realizačný tím: Ivan Féneš (tréner), Marek Janík (asistent trénera), Simon Opatovský (tréner brankárov), Chelsea Janette Kubek (tím manažér) Michal Hrtus (fyzioterapeut), Róbert Slivka (tímový lekár)







Delegácia (8)



Vedúci výpravy: Peter Hamaj



Zástupca vedúceho výpravy: Martin Mancoš



Lekár: Andrej Kirn



Fyzioterapeut: Adam Matis



Media attaché: Andrea Zererová



Media attaché – foto: Roman Benický



Administratíva: Alena Cepková, Tamara Turzáková

Bratislava 8. januára (TASR) - Výkonný výbor Slovenskej asociácie univerzitného športu schválil výpravu na 32. Zimné Svetové univerzitné hry FISU Turín 2025. Slovensko bude reprezentovať 64 športovcov, celkovo má výprava 96 členov.Slováci budú štartovať v deviatich odvetviach. V zjazdovom a klasickom lyžovaní, snowboardingu, freestyle lyžovaní, hokeji, šortreku, biatlone, skialpinizme a orientačnom lyžovaní. Vyše 2500 športovcov z 57 krajín bude bojovať o univerzitné tituly v šiestich mestách regiónu Piemont – Turín, Bardonecchia, Pinerolo, Pragelato, Sestriere a Torre Pelice.uviedol pre web svkuniteam.sk vedúci výpravy Peter Hamaj.Prvá časť slovenskej výpravy, hokejový tím žien a mužov, odchádza do dejiska univerziády už vo štvrtok 9. januára v skorých ranných hodinách. Zápasy sa začínajú už v sobotu 11. januára. Ženský univerzitný výber nastúpi proti Veľkej Británii o 16.30 v turínskej hale Pala Tazzoli, kde sa odohrajú aj semifinálové a finálové zápasy mužského turnaja. Muži v B-skupine nastúpia na úvodný zápas skupinovej fázy v Torre Pelice, rovnako 11. januára o 20.00 proti Japonsku.V ženskom pavúku je jasným favoritom v slovenskej A-skupine Kanada, víťaz uplynulej univerziády v Lake Placid 2023, keď vo finále zdolala Japonsko. Slovenky vtedy v boji o tretie miesto podľahli Česku a skončili štvrté.povedala tímová manažérka Zuzana Moravčíková. Mužský tím pod vedením trénera Ivana Féneša si bude chcieť napraviť chuť spred dvoch rokov z USA, keď v skupine skončil tretí a do play off nepostúpil. Slovákov čakajú v skupine Poľsko, Ukrajina aj tímy, ktoré sa na predchádzajúcej univerziáde dostali do boja o cenné kovy - USA a Japonsko.