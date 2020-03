SOŠV zriaďuje pre športovcov v núdzi rezervný fond Pripravení pomáhať

Bratislava 27. marca (TASR) - Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) reaguje na zložitú situáciu, v ktorej sa dôsledkom opatrení proti šíriacemu sa koronavírusu ocitli viacerí slovenskí športovci, predovšetkým z kolektívnych športov. Mnohí pre súčasnú pandémiu prídu o významnú časť príjmov a hrozí, že sa dostanú do finančnej tiesne. SOŠV preto vytvára špeciálny rezervný fond "Pripravení pomáhať", ktorým chce aspoň čiastočne zmierniť negatívne dopady pandémie na slovenských športovcov. K iniciatíve pozýva aj ďalšie športové zväzy a subjekty.



"Súčasná situácia je úplne nová pre celú spoločnosť. Koronavírus výrazne ovplyvnil celý svet vrátane jeho športovej časti. Vážnosť stavu ilustruje aj rozhodnutie o preložení Hier XXXII. olympiády na budúci rok, čo nemá obdobu v histórii. Mnohé svetové i slovenské športové hviezdy pomáhajú v týchto dňoch v boji s koronavírusom, časť zo svojich miliónových zárobkov venujú na charitatívne účely, vybavujú celé oddelenia v nemocniciach," uviedol SOŠV v tlačovej správe.



Súčasná pandémia bude mať dosah na každého. Vzhľadom na bezpečnostné opatrenia sa v mnohých športoch drasticky obmedzili možnosti na prípravu, mnohé súťaže sa prerušili či predčasne ukončili. Aj vrcholoví športovci sú momentálne predovšetkým doma, mnohí v karanténe. Tí, ktorí sú SZČO, sú často bez príjmu. Rovnako sú na tom aj ich tréneri, maséri, kustódi a ďalší členovia realizačných tímov. Ich kluby či oddiely ani pri najlepšej vôli nedokážu po zrušení súťaží zaplatiť všetko, čo by mali. Už dnes sa objavujú správy, ako si niektorí vrcholoví športovci hľadajú zamestnanie a prácu, aby zabezpečili financie pre život seba i svojich rodín.



"V Slovenskom olympijskom a športovom výbore nám nie je ľahostajný osud slovenských športovcov v tejto ťaživej situácii. Pre mnohých môže aj dvojmesačný výpadok príjmov znamenať veľké problémy a dostanú sa do finančnej núdze. Slovenský olympijský a športový výbor sa preto rozhodol naakumulovať vlastné finančné prostriedky a zriadiť špeciálny rezervný fond, ktorý má aspoň čiastočne zmierniť negatívne dopady pandémie na slovenských športovcov i športových odborníkov, teda trénerov, masérov, kustódov či členov realizačných tímov. Chceme im uľahčiť preklenutie kritického obdobia a kompenzovať dôsledky nepredvídateľnej situácie. Na Slovensku podobný fond chýba a práve táto zložitá doba nám ukazuje, že musíme byť navzájom súdržní. Dnes už pracujeme na príprave konkrétnej podoby možnej pomoci. Sme Pripravení pomáhať," vyslovil sa prezident SOŠV Anton Siekel.



Vo svete sú fondy na ochranu príjmov športovcov bežné. Vytvárajú ich predovšetkým bohaté športové federácie, národné i medzinárodné. Aj na Slovensku sú viaceré športové zväzy ekonomicky silné, predovšetkým tie s väčšou členskou základňou. "Vyzývame tieto športové subjekty, aby vytvárali fondy solidarity a pripojili sa k našej výzve Pripravení pomáhať. Veríme, že zareagujú pozitívne, prípadne budú hľadať iné cesty podobnej pomoci a spoločne zmiernime súčasnú ťažkú situáciu niektorých športovcov. Je to urgentné volanie dnešných pohnutých čias," uviedol v tlačovej správe generálny sekretár SOŠV Jozef Liba.