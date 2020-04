Starosta Toronta zakázal všetky veľké podujatia do konca júna

Toronto 31. marca (TASR) - Starosta Toronta John Tory zakázal všetky veľké podujatia v meste až do 30. júna. Dôvodom je rýchlo sa šíriaci koronavírus.



V Toronte sídlia úradujúci šampióni basketbalovej NBA Raptors, opatrenie by mohlo zasiahnuť aj do účinkovania hokejistov Toronta Maple Leafs v NHL a futbalového klubu Toronto FC v profesionálnej MLS. Všetky zámorské súťaže sú momentálne pozastavené.



"Nebolo ľahké urobiť toto rozhodnutie, ale je nutné na ochranu verejnosti a záchranu životov," uviedol Tory. Podľa agentúry SID evidovali v utorok v Toronte takmer 800 prípadov ochorenia COVID-19, osem ľudí tam novému koronavírusu podľahlo.