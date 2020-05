Švajčiarska vláda poskytne pôžičky klubom a organizáciám

Zürich 13. mája (TASR) – Švajčiarska vláda poskytne futbalovým a hokejovým ligám pôžičky v celkovej výške 350 miliónov švajčiarskych frankov (332,5 milióna eur). Peniaze poskytne klubom, aby mohli nahradiť straty z príjmov, ktoré spôsobila pandémia koronavírusu.



Ligy boli vo februári prerušené, hokejová NLA následne sezónu ukončila. Dva najvyššie futbalové súťaže by sa mohli rozbehnúť v júni. Vláda poskytne pôžičky aj 60 medzinárodným športovým organizáciám so sídlom vo Švajčiarsku. Netýka sa to však strešných futbalových organizácií FIFA a UEFA ani Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Švajčiarsko evidovalo v stredu večer viac ako 30-tisíc nakazených novým koronavírusom a 1870 úmrtí.