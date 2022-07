Svetové hry:Karatistka Suchánková a plavkyňa Hrašková vybojovali bronz

Birmingham 10. júla (TASR) - Slovenská karatistka Ingrida Suchánková a plutvová plavkyňa Zuzana Hrašková získali bronz na Svetových hrách v neolympijských športoch v americkom Birminghame. Informoval o tom portál olympic.sk.



Hrašková si vyplávala bronz vo finále na 100 m Bi Fins, Suchánková potom v boji o 3. miesto v kumite do 61 kg vybojovala pre Slovensko 25. medailu zo Svetových hier v histórii a šiestu karatistickú.



Vďaka Hraškovej sa stalo plutvové plávanie ôsmym slovenským športom, ktorého zástupcovia získali cenný kov na tomto podujatí. Suverénnou víťazkou sa stala Maďarka Petra Senanszká za 45,38 s, druhá finišovala jej krajanka Krisztina Vargová za 47,80. Slovenská zástupkyňa v prvej dráhe dohmatla za 48,05. Poľku Antoninu Dudekovú zdolala o 6 stotín sekundy. "Mám som veľkú radosť z výsledku, aj keď čas nebol práve najrýchlejší. Už len kvalifikovať sa na Svetové hry bolo veľmi náročné, bola tu len absolútna špička. Každá zo súperiek mohla uspieť. Som naozaj šťastná," povedala Hrašková.



Suchánková získala na Svetových hrách už svoju druhú medailu v kariére. K bronzu z Vroclavu pridala kov rovnakej hodnoty z Birminghamu. Zlato získala Anita Seroginová z Ukrajiny a striebro Alexandra Grandeová z Peru. "Chcela som v Birminghame celý turnaj vyhrať, veď bronz už mám," citoval Suchánkovú portál olympic.sk. Slovenskú karatistku mrzelo najmä semifinálové vystúpenie, v ktorom Seroginovej podľahla 2:3. "Bol to nešťastný zápas. Ukrajinka otvorila súboj bodom, ktorý bol podľa mňa trocha ďaleko od hlavy. Potom som sa snažila náskok súperky dorovnať, ale nepodarilo sa mi to."



Chuť si napravila v súboji o bronz proti Egypťanke Dahab Aliovej. Tú zdolala 3:1. "Tento súboj som si už aj trocha užila. Na začiatku som sa síce zľakla, rýchlo som prehrávala, ale potom som dala do toho všetko, získala body a už to bolo dobré," uviedla Suchánková.