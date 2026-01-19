< sekcia Šport
Tituly Športovec roka dostali Zapletalová a mladé hádzanárky
Zapletalová anketu Športovec roka 2025 ovládla úplne jednoznačne.
Bratislava 19. januára (TASR) - Bronzová medailistka z tokijských majstrovstiev sveta v atletike v behu na 400 m prek. Emma Zapletalová sa stala víťazkou ankety Športovec roka 2025. Na trón pre kráľa či kráľovnú slovenského športu zasadla premiérovo. Najúspešnejším kolektívom roka 2025 sa stal tím hádzanárok do 17 rokov. Výsledky tradičnej ankety Klubu športových redaktorov (KŠR) vyhlásili na slávnostnom galavečere v Opere Slovenského národného divadla v Bratislave, ktorý organizoval Slovenský olympijský a športový výbor.
Zapletalová anketu Športovec roka 2025 ovládla úplne jednoznačne. Dostala 1133 hlasov. Pred druhým, futbalistom Stanislavom Lobotkom, mala členka VŠC Dukla Banská Bystrica náskok 470 bodov, čo je tretí najvyšší rozdiel v histórii ankety. Najvyšším vyhrala Martina Moravcová v roku 2001, keď druhých Petra a Pavla Hochschornerovcov od nej delilo 619 bodov. Vlani Matej Beňuš zdolal Gabrielu Gajanovú o 478 bodov. Na pomyselnej bronzovej priečke v hlasovaní 118 športových novinárov a členov Klubu športových redaktorov skončil s 534 bodmi ďalší futbalista Dávid Hancko. Zapletalová sa objavila na 116 hlasovacích lístkoch, 106-krát ju športoví novinári zaradili na prvé miesto. Po Matejovi Tóthovi je v poradí druhá atlétka, ktorá triumfovala v ankete.
„Som veľmi rada, že sa mi podarilo zvíťaziť v ankete Športovec roka. Je to pre mňa splnený sen. Keď som bola malá, pozerala som túto udalosť doma v televízii a vždy som mala pocit, že to musí byť super zvíťaziť a byť najlepším športovcom našej krajiny v danom roku. Povedala som si, že budem tento sen nasledovať a stal sa skutočnosťou. Som veľmi rada, že prežívam tieto krásne momenty a hlavne za to, že za výsledkom tejto ankety je môj veľký úspech,“ tešila sa Zapletalová pred prítomnými novinármi.
Za triom Zapletalová, Lobotka a Hancko skončili strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková, cyklistka Viktória Chladoňová, hokejista Juraj Slafkovský, vodná slalomárka Zuzana Paňková, hokejista Martin Fehérváry, zápasník Tajmuraz Salkazanov a krasokorčuliar Adam Hagara. „Veľmi by som sa chcel poďakovať za možnosť byť v tejto ankete a za všetky hlasy, ktoré som dostal. Veľmi si to vážim. Chcem sa poďakovať aj všetkým ľuďom, ktorí ma sem dostali a čo pri mne vždy stáli. S uplynulým rokom som spokojný, myslím, že to môžem ťahať ďalej a budem sa snažiť dosahovať len lepšie a lepšie výsledky,“ povedal Hagara.
Športovkyňa roka 2012 Zuzana Rehák Štefečeková si body od novinárov vyslúžila predovšetkým zásluhou zisku štyroch medailí na majstrovstvách Európy vo francúzskom Chateauroux. „Štyri medaily a štvrté miesto v ankete je pekné prirovnanie. V prvom rade ma však teší, že po dlhom čase som tu ako ocenený športovec. Vrchol sezóny bol evidentne taký, aký mal byť, aby som tu dnes mohla stáť.“
Medzi kolektívmi sa najčastejšie na hlasovacích lístkoch objavovali hádzanárky Slovenska do 17 rokov. Majsterky Európy v tejto vekovej kategórii sú prvým mládežníckym a zároveň aj hádzanárskym tímom, ktorý triumfoval v ankete Športovec roka. Len jeden bod rozhodol o umiestnení na 2. a 3. priečke. Na striebornej pozícii skončili basketbalisti klubu Patrioti Levice, na bronzovej futbalová reprezentácia Slovenska. „Úprimne musím povedať, že som prekvapený a ťažko hľadám slová, pretože sme nepočítali s tým, že by sa nám mohol podariť niečo takéto. Navyše, keď tam bol konkurent náš veľký brat futbal. No na druhej strane si myslím, že dievčatá si to zaslúžili. Nielen, že vyhrali majstrovstvá Európy, ale prezentovali sa takou hrou, ktorá získala uznanie prítomných expertov. Bola to moderná hádzaná, taká, aká sa hrá vo svete a všetci unisono povedali, že sme sa právom stali majstrami Európy. To nás teší najviac,“ uviedol tréner hádzanárok Pavol Streicher.
S druhým miesto boli veľmi spokojní aj basketbalisti Levíc. „Je to veľké ocenenie pre celý klub a myslím si, že tie výsledky zarezonovali aj v širokej verejnosti. Basketbal sa dostal do povedomia. Sme radi, že sme k tomu prispeli a boli sme ohodnotení aj v tejto ankete,“ vyhlásil tréner Michal Madzin. Radosť neskrýval ani kormidelník futbalovej reprezentácie Francesco Calzona: „Je pre nás veľká česť byť tretí rok za sebou v prvej trojke tejto ankety. Prvým cieľom po mojom príchode na reprezentačnú lavičku bolo vrátiť ľudí na štadión, čo sa podarilo, a vidieť ich tešiť sa po domácom víťazstve nad Nemeckom bol veľký pocit hrdosti. Potrebujeme teraz, aby sme sa všetci spojili a splnili náš veľký cieľ, ktorým je postup na majstrovstvá sveta.“
Paralympioničkou roka sa stala Veronika Vadovičová. V ankete o najúspešnejšieho paralympionika triumfovala pred streleckým kolegom Radoslavom Malenovským a tanečníčkou Helenou Kašickou. Paralympijským kolektívom roka sa stali lukostrelci Dávid a Denis Ivanovci, na ďalších priečkach skončili miešaný tím curlerov na vozíku a parahokejová reprezentácia SR. „Veľmi sa teším víťazstvu. Je to krásna bodka za sezónou. Nedúfali sme, že to tento rok všetko vyjde tak krásne,“ priznala Vadovičová.
Za Talenty roka 2025 vyhlásili na galavečere spomedzi letných športovcov športovú gymnastku Luciu Piliarovú, zo zimných biatlonistku Michaelu Strakovú a z parašportovcov lukostrelca Denisa Ivana. Vlani si ocenenia pre Talenty roka preberali Viktória Chladoňová a Adam Hagara, ktorí sú tento rok v elitnej desiatke. „Nemôžem tomu uveriť, ani som to nečakala. Som za to veľmi rada a teším sa. Sezóna bola veľmi ťažká, ale pri úspechoch to boli neopísateľné pocity,“ povedala Piliarová.
Ocenenie Športová legenda tento rok dostali futbaloví majstri Európy z roku 1976. Klub športových redaktorov sa prvýkrát rozhodol udeliť ocenenie kolektívu pri príležitosti 50. výročia triumfu v Belehrade. V ňom v roku 1976 bolo v tíme ČSSR až 15 Slovákov - Ján Pivarník, Anton Ondruš, Jozef Čapkovič, Koloman Gögh, Karol Dobiaš, Ján Švehlík, Jozef Móder, Marián Masný, Ladislav Jurkemik, Alexander Vencel, Pavol Biroš, Jaroslav Pollák, Dušan Herda, Dušan Galis a Pavol Michalík. „Prekvapilo nás to, už sme ani nepredpokladali, že príde situácia, že si na takomto veľkom fóre môžeme pospomínať na obrovský úspech československého futbalu. Je to pre nás neskutočné potešenie, že sa nám dostalo takejto pocty a nemôže byť nič krajšieho po toľkých rokoch sa znovu vrátiť myšlienkami k tomuto úspechu. Celý ten tím sa formoval niekoľko mesiacov a výsledky, ktoré sme v kvalifikácii dosiahli naznačovali, že by sme mohli aj prekvapiť. Nešli sme tam ako favoriti, ale už zápas s Holandskom ukázal, že v tom mužstve je nesmierne veľa síl a nesmierne veľa odhodlania. Do finále sme išli ako outsideri, už sme si povedali, že sme náš cieľ dosiahli. No juhoslovanskí diváci, keďže sa necestovalo a našich tam bolo len zopár, nám vytvorili také prostredie, ktoré nám pomohlo v ťažkom boji proti veľkému favoritovi. Myslím si, že za tú prácu sme si ten titul zaslúžili,“ povedal Alexander Vencel.
Klub športových redaktorov zároveň počas galavečera udelil Cenu Štefana Mašlonku za dlhodobé tlačové služby, ktorú si prevzali zástupcovia organizačného výboru Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.
výsledky ankety Športovec roka 2025:
Hlasovalo 118 športových novinárov, zväčša členov Klubu športových redaktorov. Čísla za menom a športovým odvetvím u jednotlivcov, respektíve názvom kolektívu znamenajú postupne počet bodov, v zátvorke celkový počet umiestnení na 1., 2. a 3. mieste na lístkoch a napokon údaj, na koľkých lístkoch sa objavilo meno laureáta. Hlasy dostalo 65 jednotlivcov a 22 kolektívov.
Profily laureátov ankety Športovec roka 2025 (zdroj: www.olympic.sk):
JEDNOTLIVCI
EMMA ZAPLETALOVÁ (atletika)
Atlétka roka 2025 na Slovensku ukázala príklad víťazstva silnej vôle jednotlivca nad prekážkami, ktoré jej kládlo v predošlých rokoch vlastné zdravie. Výsledkom bol bronz na majstrovstvách sveta v Tokiu v behu na 400 m prekážok. V roku 2025 dosiahla celkovo 10 slovenských rekordov. Štartovala na piatich mítingoch prestížnej Diamantovej ligy, na ktorých dosiahla tri 2. miesta vrátane finále série v Zürichu. V hlavnej časti sezóny dosiahla na významných mítingoch 5 víťazstiev (2 na 400 m, 3 na 400 m prek.). Je koncoročná svetová rebríčková dvojka na 400 m prekážok. V roku 2025 utvorila 10 rekordov SR (6x na 400 m prek., 3x na 400 m /1x v hale/, 1x na 4 x 400 m mix). Narodená 24. marca 2000 v Nitre. Členka ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica a VŠC Dukla Banská Bystrica. Trénersky ju vedie Holanďan Bram Peters. V top 10 ankety je premiérovo.
STANISLAV LOBOTKA (futbal)
Stredopoliar talianskeho klubu SSC Neapol a slovenskej reprezentácie. V marci 2025 ho korunovali za najlepšieho Futbalistu roka 2024 na Slovensku. Výraznou mierou ovplyvňuje na pozícii defenzívneho stredopoliara hru reprezentačného tímu i SSC Neapol. S klubom sa stal víťazom Serie A 2024/2025 a triumfoval aj v talianskom Superpohári 2025. Reprezentácii pomohol k postupu do baráže o účasť na majstrovstvách sveta 2026. Narodený 25. novembra 1994. Hráč SSC Neapol. V klube ho momentálne vedie Antonio Conte, v reprezentácii Francesco Calzona. V top 10 ankety je tretíkrát, predvlani bol tretí, vlani šiesty. S futbalovou reprezentáciou Slovenska skončil v rokoch 2020, 2023 a 2024 prvý.
DÁVID HANCKO (futbal)
Obranca španielskeho klubu Atlético Madrid a slovenskej reprezentácie. V holandskom Feyenoorde Rotterdam sa vypracoval na rešpektovaného hráča a kapitána mužstva. V lete 2025 prestúpil do Atletica Madrid, kde sa stal jedným z kľúčových hráčov. Ukazuje aj výnimočné schopnosti v ofenzíve. Má stabilnú pozíciu v klube a defenzíva slovenskej reprezentácie je bez neho takmer nepredstaviteľná. Reprezentácii pomohol k postupu do baráže o účasť na majstrovstvách sveta 2026. Narodený 13. decembra 1997 v Prievidzi. Futbalista Atlética Madrid, kde ho trénersky vedie Diego Simeone. V reprezentácii ho trénuje Francesco Calzona. V top 10 ankety je druhýkrát, v roku 2023 bol siedmy. S futbalovou reprezentáciou Slovenska skončil v rokoch 2020, 2023 a 2024 prvý.
ZUZANA REHÁK ŠTEFEČEKOVÁ (športová streľba)
V roku 2025 potvrdila pozíciu vo svetovej špičke v disciplíne trap. Olympijská víťazka z Tokia 2020 si z majstrovstiev Európy v Chateauroux odviezla štyri medaily. V olympijskom trape získala striebro, v novej disciplíne – sólo trape - brala bronz. S Erikom Vargom v mix trape a s kolegyňami v súťaži tímov sa stala majsterkou Európy. Na majstrovstvách sveta v Aténach skončila siedma, finále jej ušlo o jeden bod. Narodená 15. januára 1984 v Nitre. Členka ŠKP Banská Bystrica a Športového centra polície Bratislava. Tréner Hubert Andrzej Olejnik. V top 10 ankety je po deviaty raz. Predtým v roku 2012 vyhrala, v roku 2021 skončila druhá, v roku 2018 bola tretia, v 2008 skončila štvrtá, v 2022 piata, v 2011 aj 2015 ôsma a v 2010 deviata.
VIKTÓRIA CHLADOŇOVÁ (cyklistika)
Cyklistka roka 2025 na Slovensku vybojovala na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v Kigali vybojovala dve strieborné medaily v kategórii do 23 rokov – v individuálnej časovke aj v pretekoch s hromadným štartom. Svoju všestrannosť potvrdila aj v cyklokrose, kde obsadila 6. miesto na majstrovstvách sveta žien do 23 rokov. Výnimočný talent dokazovala v tíme Visma Lease a Bike, v drese ktorého štartovala aj na Gire d’Italia a Vuelte a Espaňa. Na Gire bola tretia v súťaži o biely dres. Súťaž mladých jazdkýň vyhrala na Okolo Nórska. Narodená 15. novembra 2006 v Trenčíne, vyrastala v Soblahove. Členka Visma Lease a Bike, ktorého hlavným tímovým manažérom je Rutger Tijssen. Zároveň je členka Národného športového centra a Juniorského olympijského tímu 2025, ktorý zostavil SOŠV. V top 10 ankety je premiérovo. V rámci Športovca roka 2024 ju vyhlásili za Talent roka.
JURAJ SLAFKOVSKÝ (ľadový hokej)
Slovenský hokejista sezóny 2024/25. Patrí medzi kľúčových útočníkov klubu NHL Montreal Canadiens, kde si ho cenia pre jeho fyzickú hru i ofenzívne schopnosti. V ročníku 2024/25 odohral v NHL 79 stretnutí, v ktorých strelil 18 gólov a pridal 33 asistencií. S 51 kanadskými bodmi bol najproduktívnejší Slovák v súťaži. Túto pozíciu potvrdzuje aj v sezóne 2025/26. Narodený 30. marca 2004 v Košiciach. V montrealskom klube ho vedie Martin St. Louis. V top 10 ankety sa ocitol tretíkrát, v roku 2022 skončil na 2. mieste, vlani bol desiaty. V roku 2022 bol člen víťazného kolektívu hokejistov.
ZUZANA PAŇKOVÁ (vodný slalom)
Vodná slalomárka, ktorá sa vo svetovej špičke dokáže presadiť v kajaku i v kanoe. Na majstrovstvách Európy vo Vaires-sur-Marne získala bronz v K1 žien, vo finále C1 skončila ôsma. Vo finále nechýbala v oboch disciplínach ani na majstrovstvách sveta v Penrithe (6. v C1, 8. v K1). Na majstrovstvách sveta do 23 rokov vybojovala zlato v kajak krose a striebro v C1. V kanoe vyhrala premiérovo preteky Svetového pohára, keď sa presadila v Prahe. V celkovom hodnotení seriálu skončila druhá. Narodená 25. novembra 2004 v Košiciach. Členka TJ Slávia UVLF Košice a Športového centra polície. Tréner Peter Murcko. V desiatke najúspešnejších slovenských športovcov roka sa ocitla druhýkrát, vlani bola siedma.
MARTIN FEHÉRVÁRY (ľadový hokej)
Defenzívna opora klubu zámorskej NHL Washington Capitals. Sezóna 2024/25, po ktorej ho vyhlásili tretíkrát za sebou za najlepšieho slovenského hokejového obrancu, bola jeho najlepšia z piatich v drese Capitals. Nazbieral v nej 25 kanadských bodov (5+20), ale aj 18 plusových bodov. V zápasoch v roku 2025 bol často najvyťažovanejší obranca washingtonského tímu NHL. Narodený 6. októbra 1999 v Bratislave. Vo Washingtone ho trénersky vedie Spencer Carbery.
TAJMURAZ SALKAZANOV (zápasenie)
Zápasník, ktorý vo voľnom štýle reprezentuje Slovensko od roku 2018. Na majstrovstvách Európy 2025 v Šamoríne i na majstrovstvách sveta 2025 v Záhrebe získal v kategórii do 74 kg bronzové medaily. V Záhrebe bol blízko k finále, v semifinále nešťastne prehral v semifinále s Japoncom Takahašim. Na svetových šampionátoch vybojoval rodák zo Severného Osetska štyri cenné kovy, dve bronzové a dve strieborné. Na ME má bilanciu 4 zlaté a 1 bronzová medaila. Narodený 6. apríla 1996 v Karmane-Sindzikau. Člen VŠC Dukla Banská Bystrica. V reprezentácii i vo VŠC Dukla ho trénersky viedol Roman Ševčík. V top 10 ankety je druhýkrát, v roku 2022 bol desiaty.
ADAM HAGARA (krasokorčuľovanie)
Rok 2025 bol prelomový v jeho kariére. Ako druhý Slovák po Jozefovi Sabovčíkovi predviedol na medzinárodnom ľade počas Nepelovho memoriálu v Bratislave štvoritý skok. Na majstrovstvách sveta juniorov v Debrecíne obhájil bronzovú medailu. Na majstrovstvách sveta seniorov zabezpečil 16. miestom pre Slovensko olympijskú miestenku do Milána 2026. V novembri 2025 absolvoval premiéru v prestížnom seriáli Grand Prix ISU, v Osake obsadil 6. miesto. Narodený 26. apríla 2006 v Trnave. Člen KK Trnava a Športového centra polície. Trénujú ho Vladimír Dvojnikov a Alexandra Hagarová. V top 10 ankety je premiérovo. V rámci Športovca roka 2024 ho vyhlásili za Talent roka v zimných športoch.
KOLEKTÍVY
HÁDZANÁRSKÁ REPREZENTÁCIA DIEVČAT DO 17 ROKOV
Kadetská reprezentácia hádzanárok dosiahla najvýraznejší úspech slovenskej hádzanej na medzinárodnej scéne v ére samostatnosti. Na majstrovstvách Európy v Čiernej Hore vybojovala titul šampiónok starého kontinentu, keď vo finále v Podgorici zdolala Chorvátsko 34:30. Zverenky Pavla Streichera sa opierali o silu kolektívu. Ziskom titulu si zabezpečili aj miestenku na majstrovstvá sveta do 18 rokov 2026. Na turnaji v Čiernej hore mali hádzanárky bilanciu 6 víťazstiev, 1 remíza a 1 prehra. Anketu Športovec roka ešte nevyhral žiaden hádzanársky kolektív. V najlepšej trojke kolektívov boli doteraz len štyrikrát hádzanári A-tímu Slovenska, v rokoch 2008 až 2010 boli vždy tretí, v roku 2011 druhí.
BASKETBALISTI PATRIOTI LEVICE
Klub zažil v roku 2025 historicky najúspešnejšie obdobie, počas ktorého potvrdil dominanciu na domácej scéne a prerazil v Európe. Na jeseň 2025 sa prebili zverenci Michala Madzina do skupinovej fázy Ligy majstrov, v ktorej 14. októbra 2025 zaznamenali aj historicky prvý triumf slovenského tímu v hlavnej časti po víťazstve na palubovke VEF Riga. V skupine napokon obsadili len vinou horšieho skóre 3. priečku a postúpili do play-in. V najvyššej slovenskej súťaži získali Levice štvrtý titul v rade po dramatickej finálovej sérii s Interom Bratislava. Patrioti Levice sú prvým mužským basketbalovým tímom v top 3 ankety. Doteraz sa v ankete objavila z tohto športu štyrikrát ženská basketbalová reprezentácia (2 – 2 – 0), šesťkrát ženský SIPOX/SCP Ružomberok (2 – 1 – 3) a raz basketbalistky Good Angels Košice (1 – 0 – 0).
FUTBALOVÁ REPREZENTÁCIA SLOVENSKA
Pod vedením trénera Francesca Calzonu postúpili slovenskí futbalisti do baráže kvalifikácie o postup na majstrovstvách sveta 2026. V A-skupine obsadili 2. miesto za Nemeckom, ktoré doma po výbornom výkone zdolali 2:0. Slovenská futbalová reprezentácia odohrala v roku 2025 celkovo 10 zápasov, v ktorých štyrikrát vyhrala, päťkrát prehrala a raz remizovala. Futbalisti Slovenska v rôznom zložení vyhrali anketu v kategórii kolektívov šesťkrát v rokoch 2009, 2010, 2014, 2015, 2020 a 2023. Vlani boli druhí. V roku 2005 obsadili 3. miesto.
ŠPORTOVÁ LEGENDA
FUTBALOVÍ MAJSTRI EURÓPY 1976
Pri príležitosti 50 rokov od zisku titulu majstrov Európy sa Klub športových redaktorov prvýkrát rozhodol uviesť medzi legendy kolektív. V roku 2025 Únia európskych futbalových asociácií UEFA uznala, že v roku 1976 získalo titul aj Slovensko. Slovenskí futbalisti mali na záverečnom turnaji majstrovstiev Európy 1976 v tíme ČSSR väčšinové zastúpenie. Vo finále proti NSR hralo až osem Slovákov, asistentom trénera Václava Ježka bol ďalší - Jozef Vengloš. Reprezentácia ČSSR sa v bojoch o účasť na záverečnom turnaji ME 1976 stretla v prvej kvalifikačnej skupine s mužstvami Anglicka, Portugalska a Cypru. Na úvod prehrala vo Wembley s Anglickom 0:3, potom však doma zdolala Cyprus 4:0, Portugalsko 5:0 a v legendárnom zápase v Bratislave, roztiahnutom do dvoch dní, Anglicko 2:1, vonku remizovala 0:0 v Portugalsku a uspela 3:0 na Cypre. Z 1. miesta postúpilo Česko-Slovensko do štvrťfinále, v ktorom ho čakal v dvojzápase Sovietsky zväz s osou hráčov z Dinama Kyjev. Aj vďaka trom gólom Jozefa Módera postúpili zverenci dvojice Ježek, Vengloš po výsledkoch 2:0 doma a 2:2 v Kyjeve pred 100-tisíc divákmi ďalej. V semifinále v Záhrebe dávali góly iba futbalisti ČSSR. Anton Ondruš najskôr skóroval v prvom polčase do holandskej siete, v druhom aj do vlastnej a duel sa musel predlžovať. V nastavenom čase sa presadili František Veselý a Zdeněk Nehoda a tím čakala cesta do Belehradu na finále. Vo finále viedlo Česko-Slovensko proti NSR, za ktorú nastúpil legendárny Franz Beckenbauer na 100. zápas, 2:0 a mohlo aj zvýšiť svoje vedenie. Nemcom sa s vypätím síl podarilo vyrovnať a po bezgólovom predĺžení rozhodol až rozstrel zo značky 11 m. Hráči ČSSR (Masný, Nehoda, Ondruš, Jurkemik a Panenka) nezaváhali, na nemeckej strane prekopol bránku Uli Hoeness, čo rozhodlo, že kapitán Anton Ondruš mohol zdvihnúť nad hlavu víťaznú trofej. Zo slovenských rodákov hrali vo finále od začiatku Ján Pivarník, Anton Ondruš, Jozef Čapkovič, Koloman Gögh, Karol Dobiaš, Ján Švehlík, Jozef Móder, Marián Masný a striedajúci Ladislav Jurkemik. V 19-členn m hráčskom tíme boli na záverečnom turnaji aj Alexander Vencel, Pavol Biroš, Jaroslav Pollák, Dušan Herda a Dušan Galis, na finále pricestoval v rámci rozšírenia mužstva aj Pavol Michalík.
PARALYMPIONIK - JEDNOTLIVEC
VERONIKA VADOVIČOVÁ (parastreľba)
Na majstrovstvách Európy 2025 v Osijeku získala tri zlaté medaily v disciplínach R3, R8 a R10 (spolu s Radoslavom Malenovským) a jeden bronz v disciplíne R2. V roku 2025 obsadila aj jedno prvé a tri druhé miesta na Grand Prix v Novom Sade. Členka Športového centra polície v Bratislave, jej trénerom je Milan Goleňa.
RADOSLAV MALENOVSKÝ (parastreľba)
Na majstrovstvách Európy v Osijeku získal dve zlaté medaily v disciplínach R1 a R10 (spolu s V. Vadovičovou) a jednu striebornú v R7. Okrem toho vybojoval na Svetovom pohári v Al Aine (SAE) prvé, druhé a tretie miesto v disciplínach R3, R1, R7. Zisk medailí všetkých troch leskov sa mu podaril aj na Grand Prix v Novom Sade v disciplínach R1, R7, R6. Je členom Športového centra polície v Bratislave.
HELENA KAŠICKÁ (paratanečný šport)
Dlhé roky prvá dáma nášho paratanečného športu získala v novembri na majstrovstvách sveta štyri zlaté medaily a na domácej pôde v Košiciach dala tú najdôstojnejšiu bodku za svojou úspešnou športovou kariérou. Helena sa narodila v roku 1986 v Spišskej Novej Vsi.
PARALYMPIONIK – KOLEKTÍV ROKA
DÁVID IVAN, DENIS IVAN (paralukostreľba)
Bratské duo Dávid (2000) a Denis (2006) získalo na majstrovstvách sveta v kórejskom Gwang-džu striebro v disciplíne olympijský luk – tímy. Rodáci z Popradu premenili hneď svoje prvé spoločné vystúpenie na významnej medzinárodnej súťaži k účasti na medailovom stupni.
CURLING NA VOZÍKU (miešaný tím)
Curleri na vozíku si pripísali na svoje konto 4. miesto na majstrovstvách sveta v škótskom Stevenstone, ktoré zároveň znamenalo potvrdenie ich účasti na ZPH 2026 v Miláne a Cortine d‘Ampezzo. Na severe Veľkej Británie sa o to postaral tím v zložení Radoslav Ďuriš (skip), Monika Kunkelová, Peter Zaťko, Adrián Ďurček, a Alžbeta Vörösová.
PARAHOKEJOVÝ TÍM
Parahokejisti obsadili 2. miesto na kvalifikačnom turnaji o postup na ZPH 2026, ktorý sa hral v novembri v nórskom Jessheime. V máji 2025 sa im už druhýkrát za sebou podarilo zachrániť v A-kategórii MS, keď obsadili 6. miesto.
prehľad doterajších víťazov (1993 - 2025):
JEDNOTLIVCI
1993 Martina Moravcová (plávanie)
1994 Milan Dvorščík (cyklistika)
1995 Martina Moravcová (plávanie)
1996 Michal Martikán (vodný slalom)
1997 Michal Martikán (vodný slalom)
1998 Martina Moravcová (plávanie)
1999 Jozef Gönci (športová streľba)
2000 Martina Moravcová (plávanie)
2001 Martina Moravcová (plávanie)
2002 Peter Bondra (ľadový hokej)
2003 Martina Moravcová (plávanie)
2004 Elena Kaliská (vodný slalom)
2005 Dominik Hrbatý (tenis)
2006 Radoslav Židek (snoubording)
2007 Michal Martikán (vodný slalom)
2008 Michal Martikán (vodný slalom)
2009 Pavol a Peter Hochschornerovci (vodný slalom)
2010 Anastasia Kuzminová (biatlon)
2011 Pavol a Peter Hochschornerovci (vodný slalom)
2012 Zuzana Štefečeková (športová streľba)
2013 Peter Sagan (cestná cyklistika)
2014 Anastasia Kuzminová (biatlon)
2015 Peter Sagan (cestná cyklistika)
2016 Matej Tóth (atletika)
2017 Peter Sagan (cestná cyklistika)
2018 Anastasia Kuzminová (biatlon)
2019 Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)
2020 Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)
2021 Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)
2022 Petra Vlhová (zjazdové lyžovanie)
2023 Danka Barteková (športová streľba)
2024 Matej Beňuš (vodný slalom)
2025 Emma Zapletalová (atletika)
KOLEKTÍVY
1993 basketbalistky Slovenska
1994 hokejisti Slovenska
1995 hokejisti Slovenska
1996 basketbalistky SCP Ružomberok
1997 basketbalistky Slovenska
1998 štafeta biatlonistiek Slovenska
1999 basketbalistky SCP Ružomberok
2000 hokejisti Slovenska
2001 štvorkajak SR na 500 a 1000 m
2002 hokejisti Slovenska
2003 štvorkajak SR na 500 a 1000 m
2004 štvorkajak SR na 500 a 1000 m
2005 daviscupový tím tenistov Slovenska
2006 štvorkajak SR na 500 a 1000 m
2007 štvorkajak SR na 500 a 1000 m
2008 štvorkajak SR na 500 a 1000 m
2009 futbalisti Slovenska
2010 futbalisti Slovenska
2011 volejbalisti Slovenska
2012 hokejisti Slovenska
2013 basketbalistky Good Angels Košice
2014 futbalisti Slovenska
2015 futbalisti Slovenska
2016 štvorkajak Slovenska na 1000 m
2017 miešané družstvo SR v zjazdovom lyžovaní
2018 biatlonová štafeta žien SR
2019 hliadka vodných slalomárov 3xC1
2020 futbalisti Slovenska
2021 štvorkajak Slovenska na 500 m
2022 hokejisti Slovenska
2023 futbalisti Slovenska
2024 tenistky Slovenska v Pohári Billie Jean Kingovej
2025 hádzanárky SR do 17 rokov
ŠPORTOVÁ LEGENDA
2010 Ján Zachara, box
2011 Jozef Golonka, ľadový hokej
2012 Jozef Adamec, futbal
2013 Anton Frolo, hádzaná
2014 Eva Šuranová, atletika
2015 Karol Divín, krasokorčuľovanie
2016 Marianna Némethová-Krajčírová, športová gymnastika
2017 Jozef Pribilinec, atletika
2018 Stanislav Kropilák, basketbal
2019 Jozef Plachý, atletika
2020 Igor Liba, ľadový hokej
2021 Miloslav Mečíř, tenis
2022 Mária Mračnová, atletika
2023 Jozef Lohyňa, zápasenie
2024 Jozef Sabovčík, krasokorčuľovanie
2025 Majstri Európy 1976, futbal
1. Emma Zapletalová (atletika) 1133 (106 - 4 - 2) 116x
2. Stanislav Lobotka (futbal) 663 (5 - 39 - 15) 88x
3. Dávid Hancko (futbal) 534 (0 - 16 - 15) 85x
4. Zuzana Rehák Štefečeková (streľba) 465 (1 - 11 - 16) 76x
5. Viktória Chladoňová (cyklistika) 458 (1 - 12 - 16) 81x
6. Juraj Slafkovský (ľadový hokej) 342 (0 - 1 - 8) 69x
7. Zuzana Paňková (vodný slalom) 281 (0 - 5 - 5) 56x
8. Martin Fehérváry (ľadový hokej) 234 (0 - 3 - 3) 49x
9. Tajmuraz Salkazanov (zápasenie) 216 (0 - 6 - 5) 36x
10. Adam Hagara (krasokorčuľovanie) 205 (1 - 2 - 5) 50x
11. Juraj Tužinský (streľba) 178 (0 - 5 - 3) 34x
12. Mia Pohánková (tenis) 167 (0 - 1 - 4) 43x
13. Martin Dúbravka (futbal) 154 (0 - 0 - 4) 30x
14. Lenka Poláčková (horolezectvo) 147 (1 - 1 - 2) 41x
15. Lukáš Kubiš (cestná cyklistika) 144 (0 - 1 - 1) 30x
16. Bianka Sidová (rýchlostná kanoistika) 123 (0 - 5 - 1) 24x
17. Dominik Černý (atletika) 122 (0 - 0 - 2) 25x
18. Nela Lopušanová (ľadový hokej) 76 (0 - 1 - 1) 22x
19. Lucia Piliarová (športová gymnastika) 73 (1 - 1 - 0) 16x
20. Veronika Vadovičová (šp. parastreľba) 63 (0 - 1 - 0) 16x
21. Denisa Baránková (lukostreľba) 60 (0 - 0 - 1) 15x
22. Tamara Potocká (plávanie) 53 (0 - 0 - 0) 16x
23. Samuel Baláž (rýchlostná kanoistika) 50 (0 - 1 - 1) 9x
24. Šimon Nemec (ľadový hokej) 47 (0 - 0 - 2) 9x
25. Matej Beňuš (vodný slalom) 46 (0 - 0 - 2) 10x
26. Marianna Jagerčíková (skialpinizmus) 36 (0 - 0 - 0) 10x
27. Štefan Svitko (motocyklový šport) 32 (1 - 0 - 0) 10x
28. Miroslava Jedináková (box) 32 (0 - 0 - 0) 9x
29. Peter Fraňo (atletika) 31 (0 - 0 - 1) 7x
30. Zuzana Michaličková (triatlon) 28 (0 - 0 - 0) 9x
31. Jakub Grigar (vodný slalom) 21 (0 - 0 - 0) 6x
32. Diana Dunajská (triatlon) 19 (1 - 0 - 0) 4x
33. Tomáš Suslov (futbal) 19 (0 - 0 - 0) 7x
34. Michaela Straková (biatlon) 17 (0 - 0 - 0) 6x
35. Karolína Abrahámová (vodný slalom) 16 (0 - 1 - 0) 2x
36. Dominik Egyházy (vodný slalom) 16 (0 - 0 - 1) 3x
37. Monika Tadlánek Chochlíková (th. box) 15 (0 - 0 - 0) 5x
38. Cintia Czégényová (kickbox) 13 (0 - 0 - 0) 4x
39. Jozef Bošanský (lukostreľba) 13 (0 - 0 - 0) 3x
40. Patrik Dömötör (atletika) 13 (0 - 0 - 0) 4x
41. Marius Fízeľ (džudo) 13 (0 - 0 - 0) 6x
42. Laura Frličková (atletika) 12 (0 - 1 - 0) 2x
43. Milan Škriniar (futbal) 12 (0 - 0 - 1) 2x
44. Tereza Miháliková (tenis) 9 (0 - 0 - 0) 3x
45. Michal Križánek (kulturistika) 8 (0 - 0 - 1) 1x
46. Tereza Šmelíková (orientačný beh) 8 (0 - 0 - 0) 3x
47. Tereza Čorejová (atletika) 7 (0 - 0 - 0) 1x
48. Patrik Hrotek (atletika) 6 (0 - 0 - 0) 1x
49. Nina Kvasnicová (karate) 6 (0 - 0 - 0) 2x
50. Radoslav Malenovský (šp. parastreľba) 6 (0 - 0 - 0) 3x
51. Batyrbek Cakulov (zápasenie) 5 (0 - 0 - 0) 1x
Benjamín Maťašeje (džudo) 5 (0 - 0 - 0) 1x
Mária Bartková (hádzaná) 5 (0 - 0 - 0) 1x
54. Achsarbek Gulajev (zápasenie) 4 (0 - 0 - 0) 1x
Christián Bosman, Bruno Mick (sane) 4 (0 - 0 - 0) 1x
56. Lucia Cmárová (kickbox) 4 (0 - 0 - 0) 2x
Nelli Novodomská (fitnes) 4 (0 - 0 - 0) 2x
58. Ján Riapoš (parastolný tenis) 4 (0 - 0 - 0) 4x
59. Alexandra Rexová (paralyžovanie) 3 (0 - 0 - 0) 1x
Danka Hrbeková (športová streľba) 3 (0 - 0 - 0) 1x
61. Jakub Borguľa (biatlon) 3 (0 - 0 - 0) 2x
62. Alex Gavlider (rýchlostná kanoistika) 1 (0 - 0 - 0) 1x
Gabriela Gajanová (atletika) 1 (0 - 0 - 0) 1x
Katarína Kopúnová (vodný zjazd) 1 (0 - 0 - 0) 1x
Štefan Rosina (motorizmus) 1 (0 - 0 - 0) 1x
KOLEKTÍVY
1. Hádzanárky SR do 17 rokov 209 (52 - 18 - 17) 87x
2. Basketbalisti Patrioti Levice 131 (18 - 30 - 17) 65x
3. Futbalisti Atímu Slovenska 130 (21 - 26 - 15) 62x
4. Rýchlostné kanoistky – K4 na 500 m 69 (10 - 13 - 13) 36x
5. Strelci SR v trape – mix 42 (7 - 7 - 7) 21x
6. Hokejisti SR do 18 rokov 19 (0 - 4 - 11) 15x
7. Biatlonistky SR – štafeta 4×6 km 15 (2 - 2 - 5) 9x
8. Strelkyne SR v trape – tím žien 14 (2 - 2 - 4) 8x
9. Parahokejová reprezentácia SR 12 (1 - 1 - 7) 9x
10. Strelkyne SR v skeete – tím žien 11 (1 - 3 - 2) 6x
11. Volejbalisti SR 11 (1 - 2 - 4) 7x
12. Stolné tenistky SR 9 (1 - 2 - 2) 5x
13. Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce 8 (0 - 0 - 8) 8x
14. Skialpinisti SR – miešaná štafeta 6 (1 - 1 - 1) 3x
15. Hokejbalisti SR do 23 rokov 4 (0 - 2 - 0) 2x
16. Vodné pólistky SR 4 (0 - 2 - 0) 2x
17. Vodní slalomári – hliadka 3×C1 4 (0 - 1 - 2) 3x
18. Vodní pólisti SR 3 (1 - 0 - 0) 1x
19. Lukostrelkyne SR – tím 3 (0 - 1 - 1) 2x
20. Nohejbalisti SR 2 (0 - 1 - 0) 1x
21. Florbalistky SR 1 (0 - 0 - 1) 1x
Volejbalistky SR 1 (0 - 0 -1) 1x
Profily laureátov ankety Športovec roka 2025
