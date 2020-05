V Belgicku sa do 31. júla nemôžu konať žiadne športové podujatia

Brusel 6. mája (TASR) - V Belgicku sa až do 31. júla nemôžu konať žiadne športové podujatia. Oznámila to v stredu belgická premiérka Sophie Wilmesová, dôvodom je pandémia koronavírusu.



Vedenie Belgickej futbalovej ligy sa vyjadrilo, že bude nariadenie rešpektovať. Najvyššiu súťaž už v apríli predčasne ukončili a titul udelili tímu FC Bruggy, ktorý by mal reprezentovať krajinu v novom ročníku Ligy majstrov. Informovala o tom agentúra AP.