V Česku od 22. júna bude môcť na tribúny prísť až 5000 ľudí

Praha 18. júna (TASR) - Na športové podujatia v Českej republike bude môcť od pondelka 22. júna prísť do hľadiska už 5000 namiesto doterajších 2500 fanúšikov. Vo štvrtok to oznámili české štátne orgány v súvislosti s ďalšou fázou uvoľňovania opatrení v boji s novým koronavírusom.



Ak sa bude epidemiologická situácie vyvíjať priaznivo, od 1. septembra budú môcť byť športové štadióny aj haly zaplnené na 50 percent. Podľa českého epidemiológa Rastislava Maďara riešili odborníci aj detaily ohľadom významného športu - hokeja. "Budú naň aplikované identické podmienky ako u futbalovej ligy. Pred začiatkom zápasov, ktoré by sa mali začať v auguste, bude nutné pre hráčov aj trénerov dva testy s odstupom piatich dní," citoval ho portál idnes.cz.



V Česku od 1. júla ľudia odložia rúška vo vnútorných priestoroch aj verejnej hromadnej doprave okrem miest s vyšším výskytom ochorenia COVID-19.