V Číne zastavili pre koronavírus dopingové kontroly až do odvolania

Lausanne 3. februára (TASR) - Čínska antidopingová agentúra (CHINADA) zastavila šesť mesiacov pred OH 2020 pre šírenie koronavírusu testovanie športovcov.



"Je to preventívne opatrenie, aby sme neohrozili zdravie športovcov a kontrolórov. Samozrejme, že si uvedomujeme dôležitosť testovania, ale našou prioritou je dbať na to, aby všetci zostali zdraví. Kontroly budú pokračovať hneď ako sa situácia zlepší," citovala agentúra SID vyhlásenie Medzinárodnej kontrolnej agentúry (ITA).



V hostiteľskej krajine OH 2020 Japonsku sa snaží obavy rozptýliť premiér Šinzó Abe: "V spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a inými úradmi prijmeme potrebné opatrenia, aby prípravy na olympiádu pokračovali podľa plánu."