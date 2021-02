Na infraštruktúru pôjde o 20 miliónov menej

Bratislava 25. februára (TASR) - Na projekt modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry národného významu na Slovensku pôjde tento rok oproti pôvodným plánom o viac ako 20 miliónov eur menej. Vláda SR zároveň na svojom stredajšom rokovaní zrušila aj financovanie projektu Národného cyklistického centra, ktoré malo vyrásť v Orechovej Potôni. Správu priniesla oficiálna stránka Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) olympic.sk.



Kabinet Igora Matoviča sa stotožnil s návrhom ministerstva financií SR, ktoré predložilo návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z predošlých uznesení Vlád SR. Podľa predkladacej správy bolo zámerom zrušiť úlohy, ktoré nie je možné z objektívnych dôvodov splniť, nie sú v súlade s programovým vyhlásením vlády, alebo boli prijaté ako formálne úlohy, ktoré nemajú konkrétny časovo vymedzený cieľ, ich efekt je nemerateľný a duplikujú sa nimi zákony, respektíve sa nimi vynucuje záväznosť dodržiavať materiály, ktorá schvaľuje vláda.



Vláda zmenila znenie uznesenia číslo 625 z 18. decembra 2019, podľa ktorého mala prostredníctvom ministerstva financií zabezpečiť pre kapitolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR finančné prostriedky v sume 60 miliónov eur na projekt modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry národného významu. Podľa pôvodného návrhu mali ísť na tento projekt 2 milióny eur do 31. januára 2020, 46,5 milióna eur do 31. januára 2021 a zvyšných 11,5 milióna eur do 31. januára 2022.



Podľa nového textu znenia úlohy zostala v platnosti len dvojmiliónová dotácia pre rok 2020. V tomto roku suma klesla o viac ako 20 miliónov eur na 25,7 milióna a na budúci rok to bude 11 miliónov eur. Zároveň sa však vláda zaviazala zabezpečiť pre kapitolu Úradu vlády SR finančné prostriedky na podporu projektu Tréneri v školách v celkovej výške 1,5 milióna eur. Rozdelená bude do dvoch období, do 31. marca 2021 dostane Úrad vlády 800-tisíc eur, do 31. januára 2022 ďalších 500-tisíc. "Dôvodom úpravy uznesenia je zosúladenie výdavkov na projekt modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry národného významu s rozpočtom verejnej správy na roky 2021 až 2023 a podpora projektu "Tréneri v školách" realizovaného Úradom vlády SR," píše sa v odôvodnení.



Ministri v uznesení 625 zároveň zmenili aj úlohu B.2., podľa ktorej malo celú 60-miliónovú sumu na infraštruktúru presunúť ministerstvo školstva na účet Fondu na podporu športu. Po novom bude rezort presúvať tento rok 25,7 milióna eur do 30. apríla a na budúci rok sa termín na odoslanie 11 miliónov eur posunul na 28. februára.



Vláda zmenila aj uznesenie číslo 141 z 27. marca 2019, ktoré sa týkalo uvoľnenia finančných prostriedkov na zámer vybudovania Národného cyklistického centra v celkovej sume 29 miliónov eur. Slovenský zväz cyklistiky už dostal v roku 2019 prvých 200-tisíc eur na vypracovanie architektonickej štúdie projektu a na vypracovanie úvodných správ a vyjadrení potrebných pre územné rozhodnutie. V roku 2020 mu štát poskytol ďalších 800-tisíc eur na zámer vybudovania centra. Vláda zrušením uznesenia zastavila ďalšie použitie poskytnutej dotácie nad rámec vysporiadania záväzkov Slovenského zväzu cyklistiky platných a účinných ku dňu zrušenia predmetného uznesenia uzatvorených na plnenie účelu.



"Uznesenia sme zrušili z viacerých dôvodov. Nenaplnilo sa viacero parametrov, niektoré sa nedali zrealizovať, niektoré boli zle nastavené a niektoré nedávali zmysel. Snažíme sa prijímať uznesenia, ktoré dávajú zmysel a ktoré pomáhajú. Je zbytočné viazať peniaze na zlé uznesenie, ak sa dajú využiť oveľa lepšie," povedal na tlačovej besede po rokovaní vlády minister financií Eduard Heger.



Vybudovanie Národného cyklistického centra podporil v minulosti aj trojnásobný majster sveta Peter Sagan. Slovenský zväz cyklistiky chcel vybudovať komplexné športovisko vrátane krytého cyklistického štadióna, ktorý na Slovensku chýba. V súčasnosti je k dispozícii len jeden velodróm s betónovou dráhou v Prešove. Vo svete sa jazdí pod strechou na drevených ováloch.



Čo bude s projektom ďalej je otázne. "My sme už dávnejšie povedali, že šport chceme podporovať. Financie v športe ostávajú, vlani aj Tipos dal do športu rekordnú sumu. Národné cyklistické centrum je otázka na samostatnú tlačovú besedu. V tomto momente postačuje moje predošlé vyjadrenie. Nerád by som teraz rozhodoval, do akých oblastí športu by mali ísť peniaze. To je otázka na kolegov, ktorí sa vo vláde venujú športu," doplnil Eduard Heger.