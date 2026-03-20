Vodná slalomárka Paňková získala ocenenie Športová osobnosť Košíc 2025
O laureátoch rozhodovali členovia Košickej športovej akadémie, ktorí udelili celkovo 19 kovových plastík všetkým oceneným.
Autor TASR
Košice 20. marca (TASR) - Vodná slalomárka Zuzana Paňková získala ocenenie Športová osobnosť Košíc za rok 2025. Laureátov 17. ročníka ankety vyhlásili počas slávnostného galavečera v košickej Kunsthalle. Medzi ocenenými figurovali úspešné osobnosti súčasnej športovej scény i slávne mená športovej histórie.
O laureátoch rozhodovali členovia Košickej športovej akadémie, ktorí udelili celkovo 19 kovových plastík všetkým oceneným. Ocenenie za víťazku ankety Zuzana Paňková prevzala jej mama Eva: „Veľmi si vážime toto ocenenie. V minulosti si už odniesla ocenenie v kategórii Nádej, no už chce dokazovať, že nie je iba nádej, ale profesionálna športovkyňa na najvyššej úrovni. Vidím na nej, že každý deň chce byť lepšia a lepšia. Pre mňa ako matku je dôležité, že robí to, čo chce robiť,“ uviedla Eva Paňková. Jej dcéra Zuzana sa v roku 2024 prezentovala 4. miestom na OH v Paríži a viacero úspechov dosiahla aj v roku 2025. V disciplíne K1 získala bronzovú medailu na ME, neskôr si z MS do 23 rokov odniesla zlato aj striebro. V disciplíne C1 sa umiestnila na 2. mieste v hodnotení Svetového pohára.
Osobitnú pozornosť pútala kategória Legenda, ktorú možno nazvať aj Sieňou slávy košického športu. V piatok večer do nej slávnostne vstúpili bývalý hokejový brankár Jaromír Dragan, tréner kulturistiky a fitnes Milan Čížek a horolezec in memoriam Arno Puškáš. Špeciálnu cenu si odniesol futbalový majster Európy z Belehradu 1976 Jozef Móder.
Anketa Športová osobnosť Košíc (ŠOK) od roku 2008 každoročne mapuje úspechy, výnimočné výkony a silné príbehy športovcov, trénerov a ďalších osobností, ktoré formovali a formujú športový život v Košiciach. Projekt dlhodobo poukazuje nielen na rozmanitosť športových odvetví v meste, ale dáva si za cieľ v širšom kontexte i zvýraznenie líderstva a vplyvu výrazných osobností na rozvoj spoločnosti. Zároveň vytvára priestor na verejné ocenenie tých, ktorí svojimi výsledkami, prácou a dlhoročným prínosom zanechali v košickom športe nezmazateľnú stopu.
Laureáti ankety ŠOK 2025:
Absolútny víťaz: Zuzana Paňková (vodný slalom)
Kategória TOP (v abecednom poradí): Lucia Cmárová (kickbox), Cintia Czégényová (kickbox), Alexandra Filipová (kickbox), Dávid Gallovič (futbal), Michal Chovan (hokej), Boris Juhász (vodné pólo), Adam Monček (basketbal), Zuzana Paňková (vodný slalom), Albert Rusnák (futbal), Peter Terpaj (futsal)
Legenda: Milan Čížek (kulturistika), Jaromír Dragan (hokej), Arno Puškáš (horolezectvo)
Osobitné ocenenie: Jozef Móder (futbal)
Nádej: Richard Hanušovský (taekwondo), Michal Liščinský (hokej), Anton Vyhivskyj (zápasenie)
Masters: Rudolf Vancák (karate)
Športový kolektív: HC Košice (hokej)
Hendikepovaný športovec: Richard Holenda (paraatletika)
Prehľad víťazov ankety ŠOK:
2009 – Dana Velďáková (atletika)
2010 – Peter Bartoš (hokej)
2011 – Lucia Kupčíková (basketbal)
2012 – Igor Kočiš (kulturistika)
2013 – Richard Štochl (hádzaná)
2014 – Alexander Vaško ml. (vodné lyžovanie)
2015 – Anna Karolína Schmiedlová (tenis)
2016 – Zuzana Žirková (basketbal)
2017 – Zuzana Jusková (plávanie)
2018 – Ladislav Nagy (hokej)
2019 – Tibor Sahajda (atletika)
2020 – Erik Černák (hokej)
2021 – Erik Černák (hokej)
2022 - Juraj Slafkovský (hokej)
2023 - Dominik Riečický (hokej)
2024 - Richard Tury (skejtbording)
2025 - Zuzana Paňková (vodný slalom)
