Zakliaty rok 2019 pre ruský šport. Najvýraznejšie dopingové kauzy

Bratislava 26. decembra (TASR) - Už v predchádzajúcom (zimnom) olympijskom cykle pocítili reprezentanti Rukai dôsledky masívnych dopingových manipulácií, ale táto obrovská kauza nabrala ku koncu roka 2019 ďalšie sankčné a až kontroverzné rozmery. Pravda, celý rok opäť priniesol aj množstvo iných dopingových udalostí. Športová redakcia TASR prináša chronológiu najvýraznejších:- Už v úvode roka rezonovala kauza ruského dopingu. V septembri 2018 Svetová antidopingová agentúra (WADA) začlenila ruskú autoritu RUSADA späť do svojich štruktúr pod podmienkou sprístupnenia dát z moskovského laboratória. Pôvodný termín 31. decembra nestihli, no inšpektori sa napokon k dokumentom dostali, WADA časový sklz nepotrestala a zdalo sa, že ruský šport je na najlepšej ceste k očisteniu svojho mena.- Menej dôvodov na optimizmus mal prezidenta Ruskej bobovej federácie a dvojnásobný víťaz zo ZOH 2014 Alexander Zubkov. Medzinárodná bobová a skeletonová federácia (IBSF) uzavrela jeho prípad s manipuláciou vzoriek dištancom na dva roky, do športového diania sa smie vrátiť 12. decembra 2020.- Minulosť dobehla aj ruského reprezentanta v curlingu Alexandra Krušelnického. Ten sa predstavil na ZOH 2018 so štatútom Olympijského športovca Ruska. V Pjongčangu získal bronz v súťaži miešaných párov, radosť mu však pokazil pozitívny nález na meldónium. Nepomohlo mu tvrdenie, že mu zakázanú látku podstrčili, v januári mu na štyri roky zakázali športovú činnosť.- Začiatkom februára sa činil Športový arbitrážny súd (CAS), ktorý potrestal hneď tucet ruských atlétov. Medzi dopingovými hriešnikmi sa ocitli olympijský šampión v skoku do výšky z roku 2012 Ivan Uchov, "zlatá" výškarka z MS 2013 Svetlana Školinová, či víťazka v hode kladivom Tatiana Lysenková. Za "koketovanie" s anabolickými steroidmi im vymeral tresty od dvoch do ôsmich rokov zákazu činnosti.- O dve strieborné medaily z MS v rokoch 2011 a 2013 prišla aj chodkyňa Anisia Kirdjapkinová, ktorá dostala trojročný dištanc za doping.- Neférové praktiky sa však netýkali iba Ruska. Majstrovstvá sveta v severských lyžiarskych disciplínach v rakúskom Seefelde poznačila razia zameraná na doping. V rámci operácie Aderlass zatkli policajti niekoľko pretekárov, Rakúšana Maxa Haukeho prichytili priamo pri aplikácii krvného dopingu. Medzi zatknutými bol aj dvojnásobný bronzový medailista z MS Alexej Poltoranin z Kazachstanu. Podľa vyšetrovateľov bol hlavou medzinárodnej dopingovej siete bol nemecký športový lekár Mark Schmidt. Kauza sa však netýkala iba bežcov na lyžiach, do ilegálnych aktivít mali by byť zapletení aj futbalisti, hádzanári, plavci, atléti či cyklisti.- Na prípad "Aderlass" doplatil aj bežec na lyžiach Johannes Dürr. Toho prichytili pri užívaní krvného dopingu EPO už počas ZOH 2014 v Soči. Nepoučil sa a podľa polície hral rakúsky reprezentant hral kľúčovú úlohu v medzinárodnej dopingovej sieti a práve jeho výpoveď naviedla vyšetrovateľov na nemeckého lekára Marka Schmidta. Dürr po prevalení jeho "aktivít" ukončil vo veku 31 rokov kariéru.- Dopingová aféra z MS v Seefelde pokračovala aj v marci. Ako avizovali vyšetrovatelia, postupne sa rozšírila aj do ďalších športov. Ku krvnému dopingu sa priznali aj rakúski cyklisti Georg Preider a Stefan Denifl. Oboch suspendoval Medzinárodná cyklistická únia (UCI).- Zakázané látky boli "populárne" ak medzi thajskými vzpieračmi. V marci tamojšia vzpieračská federácia oznámila, že thajská reprezentácia sa nezúčastní na MS ani OH 2020. Reagovala na osem pozitívnych nálezov. Medzi odhalenými hriešnikmi boli aj zlaté medailistky z OH 2016 v Riu de Janeiro Sopita Tanasanová a Sukanya Srisuratová.- Ruská dopingová kauza mala aj trestnoprávne dôsledky. Francúzi vydali zatykače na dvoch bývalých predstaviteľov ruskej atletiky v súvislosti s krytím dopingu. Pred spravodlivosť sa snažili dostať niekdajšieho prezidenta Ruského atletického zväzu a pokladníka Medzinárodnej asociácie atletických federácii (IAAF) Valentina Balachničeva a trénera národného tímu Alexeja Melnikova. Obaja si od roku 2016 odpykávajú doživotný dištanc.- Ruský atlét Alexander Ivanov prišiel pre doping o titul majstra sveta z roku 2013 v chôdzi na 20 km. Podľa Ruskej atletickej federácie dostal trojročný trest zákazu činnosti po tom, čo údaje v jeho biologickom pase preukázali užitie zakázaných látok. Ivanov prišiel aj o striebro na 20 km z ME 2014. Zlatá medaila z MS 2013 v Moskve teraz pripadla Číňanovi Čchen Ting.- Azerbajdžanskému vzpieračovi Valentinovi Christovovi pre doping odobrali bronzovú medailu z olympijských hier 2012 v Londýne. V piatok to oznámil Medzinárodný olympijský výbor (MOV). Dvadsaťštyriročný Christov získal bronz vo váhovej kategórii do 56 kilogramov. Pri opakovanom testovaní vzoriek však uňho odhalili steroid turinabol.- Ruský dopingový škandál sa dotkol aj prezidenta Medzinárodnej asociácie atletických federácií (IAAF) Sebastiana Coea. Toho vyšetrovala britská parlamentná komisia pre podozrenie zo zamlčania informácií. V apríli si Coe mohol vydýchnuť, Etická komisia IAAF ho očistila.- V júni sa očakával boxerský súboj v superťažkej hmotnostnej kategórii medzi Britom Anthonym Joshuom a Američanom Jarrellom Millerom. Napokon sa neuskutočnil po tom, ako Millera pozitívne testovali na látku zvyšujúcu vytrvalosť GW1516. Následne nedostal licenciu na súboj v New Yorku. Miller mal problémy s dopingom aj v minulosti, už v roku 2014 dostal dištanc na deväť mesiacov za užitie metylhexaneamínu.- Na nepovolenú pomoc doplatil aj kenský strednotratiar Asbel Kiprop. Za pozitívny test na EPO dostal olympijský víťaz z OH 2008 a trojnásobný majster sveta (2011, 2013 a 2015) dištanc na štyri roky.- Z revíznych antidopingových testov ťažil aj bývalý slovenský reprezentant v zápasení David Musuľbes. V apríli si prevzal striebornú medailu z OH 2008 v Pekingu. Pôvodne získal v kategórii do 120 kg bronz, pri dodatočnej analýze vzoriek medailistov z Pekingu však vyšlo najavo, že Musuľbesov semifinálový premožiteľ, olympijský víťaz Uzbek Artur Tajmazov dopoval a jeho výsledky anulovali.- Doping a podvody s ním súvisiace vyšli draho ruskú strednotratiarku Xeniu Savinovú, ktorú potrestali dištancom na 12 rokov. Okrem užívania zakázaných látok jej dokázali aj manipuláciu s lekárskymi správami. Trestu sa nevyhol ani jej manžel, ktorý za spoluúčasť dostal zákaz činnosti na štyri roky.- IAAF predĺžila Rusom suspendáciu za rozsiahly doping. Ruský atletický zväz (VFLA) bol mimo medzinárodného diania od prevalenia kauzy v novembri 2015.- Doping neobišiel ani vodákov. Najprv dostal dištanc na štyri roky člen zlatého ruského štovrkajaku z MS v rýchlostnej kanoistike 2013 Oleg Žestkov. O striebro z OH 2012 prišiel litovský kanoista Jevgenij Šuklin za pozitívny test na turinabol.- Keňa patrí k atletickým veľmociam, no aj tamojší pretekári sa snažili získať neférovú výhodu. Felix Kirwa dostal deväťmesačný dištanc za strychnín, steroidný alkaloid, ktorý sa používa liečbu zrakových problémov, ušných šelestov, svalovej atrofie či povzbudenie chuti, ale aj ako jed na potkany. Horšie dopadla jeho úspešnejšia sestra Eunice Jepkiruiová Kirwová. Strieborná medailistka z olympijského maratónu v roku 2016 dostala štyri roky za EPO.- Rakúski cyklisti Stefan Denifl a Georg Preidler dostali štvorročný zákaz činnosti za krvný doping. Oboch jazdcov usvedčili z porušenia antidopingových pravidiel pri operácii "Aderlass".- Olympijský víťaz vo veslovaní z Atén 2004 Sergej Fedorovcev z Ruska dostal za doping dištanc na štyri roky. Pozitívny test na zakázanú látku trimetazidín mal krátko pred kvalifikačnou regatou na OH 2016, jeho štvorveslica tým prišla o miestenku do Ria de Janeiro.- Medzinárodný policajný tím v spolupráci s WADA sa začiatkom leta podaril unikátny úlovok. V rámci operácii Viribus, ktorá prebehla v 33 krajinách zaistili 24 ton anabolických steroidov, odhalili deväť laboratórií a zatkli 234 podozrivých. Policajti zhabali celkovo 3,8 milióna zakázaných substancii, ktoré distribuovalo sedemnásť gangov. Hovorilo sa o najväčšej antidopingovej akcii v histórii.- Britský cyklista Chris Froome sa zotavoval z ťažkého pádu na júnových pretekoch Criterium du Dauphine, no dodatočne sa dočkal titulu z Vuelty 2011. Pôvodného víťaza Juana Coba zo Španielska totiž pre porušenie antidopingových pravidiel dodatočne dištancovali. Španiel už ukončil kariéru, ale v období rokov 2009 až 2011 jeho biologický pas vykazoval podozrivé hodnoty.- Halová majsterka sveta 2016 v behu na 400 metrov Kemi Adekoyová z Nigérie dostala za doping dištanc na štyri roky. Podľa Jednotky pre integritu atletiky (AIU) mala pozitívny nález na zakázaný steroid stanozolol.- Rakúskych bežcov na lyžiach Dominika Baldaufa a Maxa Haukeho potrestali zákazom činnosti na štyri roky. Obaja figurovali medzi zatknutými počas operácie Aderlass počas MS v severských lyžiarskych disciplínach.- Uzbecký zápasník Artur Tajmazov prišiel v utorok pre dopingové previnenie o zlatú medailu, ktorú získal vo voľnom štýle do 120 kg na OH 2012 v Londýne. Už v roku 2017 mu odobrali zlato z OH 2008 v Pekingu, vtedy pri opätovnej kontrole našli v jeho vzorke okrem turinabolu aj stanozolol.- Kurióznym spôsobom sa prišlo na porušenie antidopingových pravidiel amerického basketbalistu D. J. Coopera. Analýza vzorky, ktorú poskytol odhalila nečakaný fakt. Test ukázal, že Cooper je tehotný. Napokon nešlo o prírodnú anomáliu, 28-ročný rozohrávač poskytol moč svojej priateľky. Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) ho potrestala zákazom činnosti na dva roky.- Dopingovej minulosti neušla ani čínska volejbalistka Jang Fang-su. Členka zlatého tímu z OH 2016 v Riu de Janeiro dostala dištanc na štyri roky za "populárny" erytropoetín - EPO.- Ruský chodec Sergej Bakulin prišiel v minulosti o zlato z MS 2011 na 50 km. Nepoučil sa a v auguste dostal trest zákazu činnosti na osem rokov. Podľa Jednotky pre integritu atletiky (AIU) nesedeli údaje v jeho biologickom pase.- Ani hokej sa nevyhol škandálu. Ruský reprezentant Jevgenij Kuznecov sa zrejme nedokázal zabaviť bez drog, vo vzorke, ktorú mu odobrali počas MS na Slovensku objavili kokaín. Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) ho za to dištancovala na štyri roky. Trest sa vzťahuje iba na medzinárodné podujatia, keďže vedenie NHL pristupuje k podobným previneniam mimo sezónu benevolentnejšie. Kuznecov pôsobí v zámorí v drese Washingtonu Capitals.- Dopingová kauza z MS v severských lyžiarskych disciplínach sa podpísala na definitívnom konci kariéry rakúskeho bežca na lyžiach Johannesa Dürra. Dopingový recidivista dostal doživotný dištanc.- Egypt patril k vzpieračským baštám. Medzinárodná vzpieračská federácia (IWF) však krajinu suspendovala na dva roky po tom, ako u siedmich mladých reprezentantov odhalili užívanie dopingu v roku 2016. Podľa pravidiel IWF nasleduje suspendácia národnej federácie po troch pozitívnych dopingových nálezoch v priebehu roka. Egypt na 22 olympiádach a paralympiádach získal dovedna jedenásť medailí, vrátane piatich zlatých.- Na začiatku roka sa zdalo, že ruský šport čakajú lepšie časy. V januári sprístupnili dáta z moskovského laboratória, čo bola jedna z podmienok na opätovné začlenenie RUSADA do WADA. Postupne sa však dostávali na povrch znepokojujúce fakty. Analýza dokumentov odhalila nezrovnalosti, ktoré poukazovali na manipuláciu s dátami.- IAAF jednoznačne predĺžila suspendáciu Ruska. Na 52. Kongrese IAAF v katarskej Dauhe hlasovalo za sankcie 164 z prítomných 194 delegátov. Rusi sú mimo svetovej atletiky od novembra 2015, keď im IAAF pozastavila členstvo za štátom podporovaný doping. Tamojší pretekári sa odvtedy môžu zúčastňovať na medzinárodných podujatiach iba na základe výnimiek a pod neutrálnou vlajkou.- Priamo počas atletických MS v Dauhe vypukol škandál s bývalým trénerom britského vytrvalca Moa Faraha Albertom Salazarom. Predstavitelia Americkej antidopingovej agentúry (USADA) informovali, že kouč dostal trest na štyri roky za prechovávanie testosterónu a obchodovanie so zakázanými látkami. Salazarovi zrušili akreditáciu a vykázali z dejiska MS.- Epidémia dopingu v Keni mala ďalšiu obeť. Vytrvalec Vincent Kipsegechi Yator mal pozitívny test na steroidy prednizón a prednizolón. V nedávnom období suspendovali už 42 tamojších atlétov. Medzi nimi aj prvú kenskú olympijskú víťazku v maratóne Jemimu Sumgongovú, ktorá triumfovala v Riu de Janeiro 2016.- Rakúsky bežec na lyžiach Max Hauke dostal za športový podvod podmienečný trest odňatia slobody na päť mesiacov. Haukeho prichytili pri krvnom dopingu počas razie na MS v severských lyžiarskych disciplínach v Seefelde.- Ruská antidopingová agentúra (RUSADA) zverejnila bilančnú správu, podľa ktorej od januára do októbra 2019 odhalila 173 možných previnení voči antidopingovým pravidlám. Za rovnaké desaťmesačné obdobie v minulom roku RUSADA odhalila 146 dopingových previnení. V roku 2017, keď RUSADA nespĺňala štandardy Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), odkryla 59 možných dopingových previnení- Nezrovnalosti v biologickom pase odhalili u ďalšieho Keňana. Vytrvalec Abraham Kiptum dostal dištanc na štyri roky. Do septembra držal svetový rekord v polmaratóne. Rovnaký trest sa ušiel aj Angele Ndungwaovej Mungutiovej Strieborná medailistka v behu na 800 m z afrických OH mládeže mala pozitívny test na norandrosterón 7. októbra na mimosúťažnej kontrole počas OH mládeže v Buenos Aires.- Chorvátsky cyklista Kristijan Durasek dostal štvorročný zákaz činnosti za porušenie antidopingových pravidiel. Odhalili ho počas vyšetrovanie medzinárodnej dopingovej siete, ktorú rozložili v rámci operácie Aderlass. Durasek štartoval päťkrát na Tour de France, naposledy vo farbách tímu UAE Team Emirates.- Záver roka, rovnako ako úvod, poznačila ruská kauza. Kým v januári mali Rusi dôvod na optimizmus, nečakaný vývoj s odhalením manipulácie dát z moskovského laboratória priniesol tamojším športovcom sklamanie. Analýza WADA dokázala, že poskytnuté dáta boli zmanipulované. Na zasadaní 9. decembra exekutíva WADA schválila návrh revíznej komisie a vylúčila Rusko z veľkých medzinárodných podujatí na štyri roky. Na budúcoročných olympijských hrách v Tokiu, ani na ZOH 2022 v Pekingu tak nebude viať ruská vlajka a nezaznie ani ruská hymna. Rusi navyše nesmú organizovať globálne podujatia. Exekutíva WADA však nevypočula hlasy žiadajúce celoplošné vylúčenie Ruska. Rovnako ako vlani v Pjongčangu sa na olympiáde smú predstaviť preverení Rusi so štatútom neutrálnych športovcov. Trest však nie je ešte právoplatný, Rusi sa plánujú obrátiť na Športový arbitrážny súd.