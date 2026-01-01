< sekcia Šport
V roku 2026 ZOH i futbalové MS, Slovensko hostí ME hádzanárok
Tradičným lákadlom pre slovenských fanúšikov sú hokejové MS, ktoré sa tentoraz uskutočnia v druhej polovici mája vo Švajčiarsku.
Autor TASR
Bratislava 1. januára (TASR) - Športový rok 2026 bude v znamení zimných olympijských hier v Taliansku a majstrovstiev sveta vo futbale v troch krajinách Severnej Ameriky. Tradičným lákadlom pre slovenských fanúšikov sú hokejové MS, ktoré sa tentoraz uskutočnia v druhej polovici mája vo Švajčiarsku. Koncom roka bude Slovensko spolu so štyrmi ďalšími krajinami hostiť európsky šampionát v hádzanej žien.
V poradí XXV. zimné olympijské hry sa uskutočnia od 6. do 22. februára v Miláne a Cortine d'Ampezzo a pozornosť pútajú opätovnou účasťou elitných hráčov z NHL na hokejovom turnaji. Na ňom sa Slováci predstavia v základnej skupine postupne proti Fínsku, Taliansku a Švédsku. Premiéru pod piatimi kruhmi bude mať skialpinizmus aj s trojčlenným slovenským zastúpením. Hokejový svetový šampionát privítajú od 15. do 31. mája švajčiarske strediská Zürich a Fribourg.
Začiatok leta bude patriť futbalu. Na svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku sa prvýkrát v histórii predstaví až 48 tímov. Od 11. júna uvidia diváci celkovo 104 duelov a turnaj vyvrcholí 19. júla finálovým zápasom na MetLife Stadium v East Rutherforde. Šancu zahrať si za morom majú stále aj slovenskí futbalisti, koncom marca však musia zvládnuť dva domáce barážové súboje. Najskôr na Tehelnom poli privítajú Kosovo a v prípade víťazstva ich na tom istom štadióne čaká zápas s jedným z dvojice Turecko alebo Rumunsko.
Po ME hádzanárov 2022 sa na Slovensku na konci kalendárneho roka predstaví aj kontinentálna špička hádzanárok. Bratislava bude jedným z dejísk európskeho šampionátu, ktorý sa bude od 3. do 20. decembra konať aj v Poľsku, Rumunsku, Česku a Turecku. Na šampionáte sa druhýkrát v histórii predstaví 24 tímov, ktoré aprílový žreb v Katoviciach rozdelí do šiestich štvorčlenných skupín. Hracie dni bratislavskej skupiny s účasťou Sloveniek sú 4., 6. a 8. decembra. Turnaj vyvrcholí v Poľsku.
Atletická elita zabojuje v septembri na inauguračných World Athletics Ultimate Championships v Budapešti s lákavými finančnými prémiami. Cyklistická Tour de France odštartuje 4. júla v Barcelone, májové Giro d'Italia sa premiérovo začne etapami v Bulharsku. Už v januári sa hádzanári pobijú o medaily na európskom šampionáte v Dánsku, Nórsku a Švédsku, seriál F1 odštartuje v marci v Melbourne a futbalová Liga majstrov vyvrcholí koncom mája v Budapešti. Na prelome júna a júla sa priaznivci tenisu tešia na Wimbledon, Paríž zasa usporiada v lete ME v plaveckých športoch. V auguste a septembri sa obe slovenské reprezentácie predstavia na volejbalových ME, muži odohrajú svoju základnú skupinu v Turíne a ženy v Göteborgu. Majstrovstvá sveta v cyklistike budú v tomto roku v septembri v Montreale.
Na Slovensku sa okrem európskeho šampionátu hádzanárok uskutočnia v roku 2026 aj hokejové MS hráčov do 18 rokov od 22. apríla do 2. mája v Bratislave a Piešťanoch. Na prelome mája a júna privíta Bratislava majstrovstvá Európy v malom futbale, v hlavnom meste sa uskutočnia aj zápasnícke MS do 20 rokov v auguste.
Výberový prehľad najdôležitejších udalostí v roku 2026
11.12.2025-3.1.2026 šípky - MS (Londýn/Angl.)
21.12.-18.1 futbal - Africký pohár národov (Maroko)
26.12.-5.1. hokej - MS hráčov do 20 rokov (Minneapolis–Saint Paul/USA)
28.12.-3.1. beh na lyžiach - Tour de Ski (Tal.)
29.12.-6.1. skoky na lyžiach - Turné štyroch mostíkov (Nem., Rak.)
2. hokej - NHL Winter Classic (Miami/USA)
2.-11. tenis - United Cup (Perth, Sydney/Austr.)
3.-17. motorizmus - Rely Dakar (S. Arábia)
9.-11. rýchlokorčuľovanie - ME (Tomaszów Mazowiecki/Poľ.)
10. atletika - MS v cezpoľnom behu (Tallahassee/USA)
10.-11. boby - ME (St. Moritz/Švajč.)
10.-18. hokej-ženy - MS hráčok do 18 rokov (Membertou, Sydney/Kan.)
10.-25. vodné pólo - ME (Belehrad/Srb.)
14.-17. biatlon - IBU Cup (Brezno-Osrblie)
14.-18. krasokorčuľovanie - ME (Sheffield/Angl.)
15.-1.2. hádzaná - ME (Dán., Nór., Švéd.)
16.-18. šortrek - ME (Tilburg/Hol.)
16.-18. sánkovanie - ME (Oberhof/Nem.)
18.-1.2. tenis - Australian Open (Melbourne/Austr.)
21.-7.2. futsal - ME (Lot., Lit., Slovin.)
22.-25. skoky na lyžiach - MS v letoch (Oberstdorf/Nem.)
26.-5.2. vodné pólo-ženy - ME (Funchal/Portug.)
28.-1.2. biatlon - ME (Sjusjöen/Nór.)
30.-1.2. cyklokros - MS (Hulst/Hol.)
1.-5. dráhová cyklistika - ME (Konya/Tur.)
5.-8. florbal - kvalifikácia MS 2026 (Trenčín)
6.-22. zimné olympijské hry hry (Miláno, Cortina D´Ampezzo/Tal.)
7. futbal - štart jarnej časti Niké ligy
7.-8. tenis - Francúzsko - Slovensko (1. kolo kvalifikácie Davisovho pohára, Le Portel/Fr.)
9. americký futbal - Super Bowl LX (Santa Clara/USA)
14.–15. beh na lyžiach - Biela stopa (Kremnica-Skalka)
15. basketbal - All Star zápas NBA (Inglewood/USA)
17.-25. futbal - play off o osemfinále LM
24. atletika - Banskobystrická latka (Banská Bystrica)
26.-27. atletika - halové MSR (Ostrava/ČR)
27. basketbal - Kosovo - Slovensko (prvá fáza predkvalifikácie ME 2029)
27.-5.3. strelectvo - ME v 10 m disciplínach (Jerevan/Arm.)
28.-8.3. biatlon - MS juniorov (Arber/Nem.)
2. basketbal - Albánsko - Slovensko (prvá fáza predkvalifikácie ME 2029)
2.-8. - lyžovanie - MSJ v severských disciplínach (Lillehammer/Nór.)
3. hokej - finále LM
3.-8. krasokorčuľovanie - MSJ (Tallinn/Est.)
5. hádzaná-ženy - Slovensko - Rumunsko (Euro Cup, Michalovce)
5.-8. rýchlokorčuľovanie - MS (Heerenveen/Hol.)
5.-15. lyžovanie - MSJ v alpských disciplínach (Narvik/Nór.)
5.-17. bejzbal - MS (Jap., Portoriko, USA)
6.-15. zimné paralympijské hry (Miláno, Cortina D´Ampezzo/Tal.)
7. futbal - štart nadstavbovej časti Niké ligy
7. atletika - Dudinská päťdesiatka (Dudince)
8. F1 - štart sezóny (Melbourne/Austr.)
8. hádzaná-ženy - Rumunsko - Slovensko (Bistrita, Euro Cup)
10.-18. futbal - osemfinále LM
11. hokej - štart play off Tipsport ligy
11. basketbal-ženy - Poľsko - Slovensko (prvá fáza kvalifikácie ME 2027)
13.-15. šortrek - MS (Montreal/Kan.)
14. basketbal-ženy - Slovensko - Cyprus (prvá fáza kvalifikácie ME 2027)
17. basketbal-ženy - Slovensko - Rumunsko (prvá fáza kvalifikácie ME 2027)
18.-22. hádzaná - Slovensko - štvrtý tím z C-skupiny ME (druhá fáza kvalifikácie MS 2027)
19.-22. beh na lyžiach - finále SP (Lake Placid/USA)
20.-22. atletika - halové MS (Toruň/Poľ.)
20.-22. biatlon - finále SP (Holmenkollen/Nór.)
21. cyklistika – Miláno–San Remo (Tal.)
21.-25. alpské lyžovanie - finále SP (Hafjell, Kvitfjell/Nór.)
25.-29. krasokorčuľovanie - MS (Praha/ČR)
26. futbal - Slovensko - Kosovo (semifinále baráže MS 2026, Bratislava)
26.-31. futbal - interkontinentálna baráž MS 2026 (Mex.)
27.-29. skoky na lyžiach - finále SP (Planica/Slov.)
31. futbal - Slovensko - Turecko/Rumunsko (prípadné finále baráže MS 2026, Bratislava)
TBA - hádzaná-ženy - žreb ME 2026 (Katovice/Poľ.)
5. cyklistika – Okolo Flámska (Belg.)
6.-12. tenis-ženy - euro-africká zóna Pohára Billie Jean Kingovej
7.-12. bedminton - ME (Huelva/Šp.)
7.-15. futbal - štvrťfinále LM
8. hádzaná-ženy - Slovensko - Poľsko (Euro Cup)
12. atletika - ČSOB Bratislava Marathon (Bratislava)
12. cyklistika - Paríž–Roubaix (Fr.)
12. hádzaná-ženy - Nórsko - Slovensko (Euro Cup)
12. atletika - MS družstiev v chôdzi (Brasilia/Braz.)
12.-18. hokej-ženy - A-skupina I. divízie MS (Budapešť/Maď.)
16.-19. džudo - ME (Tbilisi/Gruz.)
18. hokej - štart play off NHL
19. atletika - Národný beh Devín - Bratislava
19.-26. vzpieranie - ME (Batumi/Gruz.)
20.-26. zápasenie - ME (Tirana/Alb.)
22.-2.5. hokej - MS hráčov do 18 rokov (Piešťany, Bratislava)
28.-6.5. futbal - semifinále LM
28.-10.5. stolný tenis - MS družstiev (Londýn/Angl.)
1. futbal - finále SP-Slovnaft Cupu (Žilina)
2.-3. atletika - MS v štafetách (Gaborone/Botsw.)
6.-21. strelectvo - ME (Osijek/Chorv.)
8. atletika - štart Diamantovej ligy (Dauha/Katar)
8.-31. cyklistika - Giro d´Italia (Tal.)
15.-31. hokej - MS (Zürich, Fribourg/Švajč.)
17. futbal - záver nadstavbovej časti Niké ligy
18.-24. lukostreľba - ME (Antalya/Tur.)
20. futbal - finále EL (Istanbul/Tur.)
20.-24. karate - ME (Frankfurt/Nem.)
23.-24. triatlon - The Championship 2026 (Šamorín)
24.5.-7.6. tenis - Roland Garros (Paríž/Fr.)
27. futbal - finále KL (Lipsko/Nem.)
27.-31. moderná gymnastika - ME (Plovdiv/Bul.)
27.-4.6. malý futbal - ME (Bratislava)
30. futbal - finále LM (Budapešť/Maď.)
JÚN
6. atletika - Záhorácka dvadsiatka (Borský Mikuláš)
9.-15.(?) - tenis - challenger Bratislava Open (Bratislava)
11.-19.7. futbal - MS (USA, Kan., Mex.)
13.-14. triatlon - ME (Tarragona/Šp.)
13.-14. motorizmus - 24 hodín Le Mans (Le Mans/Fr.)
15.-26. strelectvo - MSJ (Suhl/Nem.)
19.-21. šípky - PDC European Tour (Bratislava)
26.-27. NHL - draft 2026 (TBA)
29.-12.7. tenis - Wimbledon (Londýn/Angl.)
30.-5.7. vodný slalom - MSJ (Krakov/Poľ.)
1.-5. rýchlostná kanoistika - MSJ (Halifax/Kan.)
4.-26. cyklistika - Tour de France (Fr.)
5. basketbal - Slovensko - Kosovo (prvá fáza predkvalifikácie ME 2029)
20.-25. vodný slalom - MS (Oklahoma City/USA)
20.-26. strelectvo - MS bežiaci terč (Tallinn/Est.)
21. atletika - P-T-S (Banská Bystrica)
22.-28. moderný päťboj - ME (Istanbul/Tur.)
23.-2.8. šport - Hry Commonwealthu (Glasgow/Škót.)
25. futbal - štart novej sezóny Niké ligy
25.-26. atletika - MSR (Banská Bystrica)
29.-2.8. horská cyklistika - ME (Monte Tamaro/Švajč.)
29.-9.8. hádzaná - MS hráčok do 18 rokov (TBA)
30.-2.8. veslovanie - ME (Varese/Tal.)
31.-16.8. plavecké športy - ME (Paríž/Fr.)
5.-9. atletika - MS do 20 rokov (Eugene/USA)
10.-16. atletika - ME (Birmingham/Angl.)
12. futbal - Superpohár UEFA (Salzburg/Rak.)
12.-16. moderná gymnastika - MS (Frankfurt/Nem.)
12.-16. plážový volejbal - ME (Stare Jablonki/Poľ.)
13.-16. športová gymnastika-ženy - ME (Záhreb/Chorv.)
17.-23. zápasenie - MS do 20 rokov (Bratislava)
19.-23. športová gymnastika - ME (Záhreb/Chorv.)
21.-6.9. volejbal-ženy - ME (Azer., ČR, Švéd., Tur.)
22.-13.9. cyklistika - Vuelta (Šp.)
24.-30. veslovanie - MS (Amsterdam/Hol.)
26.-30. rýchlostná kanoistika - MS (Poznaň/Poľ.)
26.-30. horská cyklistika - MS (Val di Sole/Tal.)
29. atletika - MSR družstiev (Bratislava)
30.8.-13.9. tenis - US Open (New York/USA)
4.-5. atletika - finále Diamantovej ligy (Brusel/Bel.)
4.-13. basketbal-ženy - MS (Berlín/Nem.)
8. futbal - štart ligovej fázy LM
9.-26. volejbal - ME (Bul., Fín., Tal., Rum.)
11.-13. atletika - World Athletics Ultimate Championship (Budapešť/Maď.)
15.-26. box - ME (Sofia/Bul.)
16-20.(?) cyklistika - Okolo Slovenska
18.-20. tenis - 2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára
19.-4.10. šport - Ázijské hry (Aiči–Nagoja/Jap.)
20.-27. cyklistika - cestné MS (Montreal/Kan.)
21.-27. tenis - finálový turnaj PBJK (TBA)
23.-27. vodný slalom - ME (Ivrea/Tal.)
24. futbal - štart Ligy národov 2026/27
24.-27. triatlon - finále World Triathlon Championship (Pontevedra/Šp.)
25.-27. tenis - Laver Cup (Londýn/Angl.)
27.-13.10. strelectvo - ME v brokových zbraniach (Atény/Gr.)
3.-7. cyklistika - cestné ME (Ľubľana/Slovin.)
4. atletika - Medzinárodný maratón mieru (Košice)
4.-11. džudo - MS (Baku/Azerb.)
11. dostihy - Veľká Pardubická (Pardubice/ČR)
11.–18. stolný tenis - ME (Ľubľana/Slovin.)
14.-18. dráhová cyklistika - MS (Šanghaj/Čína)
17.-25. športová gymnastika - MS (Rotterdam/Hol.)
23.-25. plávanie - Slovakia Swimming Cup (Šamorín)
24.-1.11. zápasenie - MS (Manáma/Bahr.)
26.-1.11(?) tenis – Slovak Open (Bratislava)
27.-8.11. vzpieranie - MS (Ning-po/Čína)
31.-13.11. olympijské hry mládeže (Dakar/Sen.)
1.-15. strelectvo - MS (Dauha/Katar)
5.-8. hokej - Nemecký pohár (Düsseldorf/Nem.)
6.-8. cyklokros - ME (Zeddam/Hol.)
6.-16. hokej-ženy - MS (Dánsko)
7.-14. tenis - MS WTA Tour (Rijád/S. Arábia)
15.-22. tenis - turnaj majstrov (Turín/Tal.)
16.-22. tenis - baráž o postup do kvalifikácie PBJK
21.-18. curling - ME (Ostrava/ČR)
22. motorizmus - záverečné preteky seriálu MotoGP (Valencia/Šp.)
24.-29. tenis - finálový turnaj Davisovho pohára (Bologna/Tal.)
TBA hokej - Kaufland Cup (SR)
1.-6. plávanie - MS v krátkom bazéne (Peking/Čína)
3.-20. hádzaná-ženy - ME (Poľ., Rum., ČR, SR, Tur.)
4.-13. florbal - MS (Tampere/Fín.)
6. F1 - záverečné preteky seriálu MS (Abú Zabí/SAE)
13. atletika - ME v cezpoľnom behu (Belehrad/Srb.)
26.-5.1. hokej - MS hráčov do 20 rokov (Edmonton, Red Deer/Kan.)
