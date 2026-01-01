Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V roku 2026 ZOH i futbalové MS, Slovensko hostí ME hádzanárok

Ilustračná fotka. Foto: TASR

Tradičným lákadlom pre slovenských fanúšikov sú hokejové MS, ktoré sa tentoraz uskutočnia v druhej polovici mája vo Švajčiarsku.

Bratislava 1. januára (TASR) - Športový rok 2026 bude v znamení zimných olympijských hier v Taliansku a majstrovstiev sveta vo futbale v troch krajinách Severnej Ameriky. Tradičným lákadlom pre slovenských fanúšikov sú hokejové MS, ktoré sa tentoraz uskutočnia v druhej polovici mája vo Švajčiarsku. Koncom roka bude Slovensko spolu so štyrmi ďalšími krajinami hostiť európsky šampionát v hádzanej žien.

Slovenský olympijský tím na vianočných trhoch v Banskej Bystrici predstavil olympijskú kolekciu oblečenia pre ZOH v Miláne a Cortine 2026 a slovenskej hokejovej reprezentácie
Foto: TASR - Ján Krošlák


V poradí XXV. zimné olympijské hry sa uskutočnia od 6. do 22. februára v Miláne a Cortine d'Ampezzo a pozornosť pútajú opätovnou účasťou elitných hráčov z NHL na hokejovom turnaji. Na ňom sa Slováci predstavia v základnej skupine postupne proti Fínsku, Taliansku a Švédsku. Premiéru pod piatimi kruhmi bude mať skialpinizmus aj s trojčlenným slovenským zastúpením. Hokejový svetový šampionát privítajú od 15. do 31. mája švajčiarske strediská Zürich a Fribourg.

Na snímke hráči Slovenska po neuznanom góle v zápase A-skupiny európskej kvalifikácie MS 2026 vo futbale Slovensko - Severné Írsko 14. novembra 2025 v Košiciach.
Foto: TASR - František Iván


Začiatok leta bude patriť futbalu. Na svetovom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku sa prvýkrát v histórii predstaví až 48 tímov. Od 11. júna uvidia diváci celkovo 104 duelov a turnaj vyvrcholí 19. júla finálovým zápasom na MetLife Stadium v East Rutherforde. Šancu zahrať si za morom majú stále aj slovenskí futbalisti, koncom marca však musia zvládnuť dva domáce barážové súboje. Najskôr na Tehelnom poli privítajú Kosovo a v prípade víťazstva ich na tom istom štadióne čaká zápas s jedným z dvojice Turecko alebo Rumunsko.

Na snímke zľava Helén Henriksenová (Nórsko), Diana Mária Vargová (Slovensko) a Veronica Kristiansenová (Nórsko) v druhom zápase 1. skupiny EHF Euro Cupu v hádzanej žien Slovensko - Nórsko v Bratislave v nedeľu 19. októbra 2025.
Foto: TASR - Dano Veselský


Po ME hádzanárov 2022 sa na Slovensku na konci kalendárneho roka predstaví aj kontinentálna špička hádzanárok. Bratislava bude jedným z dejísk európskeho šampionátu, ktorý sa bude od 3. do 20. decembra konať aj v Poľsku, Rumunsku, Česku a Turecku. Na šampionáte sa druhýkrát v histórii predstaví 24 tímov, ktoré aprílový žreb v Katoviciach rozdelí do šiestich štvorčlenných skupín. Hracie dni bratislavskej skupiny s účasťou Sloveniek sú 4., 6. a 8. decembra. Turnaj vyvrcholí v Poľsku.

Na snímke slovenská reprezentantka v atletike Emma Zapletalová pózuje s bronzovou medailou, ktorú získala v behu na 400 metrov cez prekážky po návrate z tokijského svetového šampionátu v atletike v Bratislave v utorok 23. septembra 2025.
Foto: TASR - Martin Baumann


Atletická elita zabojuje v septembri na inauguračných World Athletics Ultimate Championships v Budapešti s lákavými finančnými prémiami. Cyklistická Tour de France odštartuje 4. júla v Barcelone, májové Giro d'Italia sa premiérovo začne etapami v Bulharsku. Už v januári sa hádzanári pobijú o medaily na európskom šampionáte v Dánsku, Nórsku a Švédsku, seriál F1 odštartuje v marci v Melbourne a futbalová Liga majstrov vyvrcholí koncom mája v Budapešti. Na prelome júna a júla sa priaznivci tenisu tešia na Wimbledon, Paríž zasa usporiada v lete ME v plaveckých športoch. V auguste a septembri sa obe slovenské reprezentácie predstavia na volejbalových ME, muži odohrajú svoju základnú skupinu v Turíne a ženy v Göteborgu. Majstrovstvá sveta v cyklistike budú v tomto roku v septembri v Montreale.

Na snímke slovenské volejbalistky sa tešia z bodu počas prípravného zápasu žien vo volejbale Slovensko - Ukrajina v Liptovskom Jáne 25. júla 2025.
Foto: TASR - Veronika Mihaliková


Na Slovensku sa okrem európskeho šampionátu hádzanárok uskutočnia v roku 2026 aj hokejové MS hráčov do 18 rokov od 22. apríla do 2. mája v Bratislave a Piešťanoch. Na prelome mája a júna privíta Bratislava majstrovstvá Európy v malom futbale, v hlavnom meste sa uskutočnia aj zápasnícke MS do 20 rokov v auguste.



Výberový prehľad najdôležitejších udalostí v roku 2026

JANUÁR



11.12.2025-3.1.2026 šípky - MS (Londýn/Angl.)

21.12.-18.1 futbal - Africký pohár národov (Maroko)

26.12.-5.1. hokej - MS hráčov do 20 rokov (Minneapolis–Saint Paul/USA)

28.12.-3.1. beh na lyžiach - Tour de Ski (Tal.)

29.12.-6.1. skoky na lyžiach - Turné štyroch mostíkov (Nem., Rak.)

2. hokej - NHL Winter Classic (Miami/USA)

2.-11. tenis - United Cup (Perth, Sydney/Austr.)

3.-17. motorizmus - Rely Dakar (S. Arábia)

9.-11. rýchlokorčuľovanie - ME (Tomaszów Mazowiecki/Poľ.)

10. atletika - MS v cezpoľnom behu (Tallahassee/USA)

10.-11. boby - ME (St. Moritz/Švajč.)

10.-18. hokej-ženy - MS hráčok do 18 rokov (Membertou, Sydney/Kan.)

10.-25. vodné pólo - ME (Belehrad/Srb.)

14.-17. biatlon - IBU Cup (Brezno-Osrblie)

14.-18. krasokorčuľovanie - ME (Sheffield/Angl.)

15.-1.2. hádzaná - ME (Dán., Nór., Švéd.)

16.-18. šortrek - ME (Tilburg/Hol.)

16.-18. sánkovanie - ME (Oberhof/Nem.)

18.-1.2. tenis - Australian Open (Melbourne/Austr.)

21.-7.2. futsal - ME (Lot., Lit., Slovin.)

22.-25. skoky na lyžiach - MS v letoch (Oberstdorf/Nem.)

26.-5.2. vodné pólo-ženy - ME (Funchal/Portug.)

28.-1.2. biatlon - ME (Sjusjöen/Nór.)

30.-1.2. cyklokros - MS (Hulst/Hol.)



FEBRUÁR



1.-5. dráhová cyklistika - ME (Konya/Tur.)

5.-8. florbal - kvalifikácia MS 2026 (Trenčín)

6.-22. zimné olympijské hry hry (Miláno, Cortina D´Ampezzo/Tal.)

7. futbal - štart jarnej časti Niké ligy

7.-8. tenis - Francúzsko - Slovensko (1. kolo kvalifikácie Davisovho pohára, Le Portel/Fr.)

9. americký futbal - Super Bowl LX (Santa Clara/USA)

14.–15. beh na lyžiach - Biela stopa (Kremnica-Skalka)

15. basketbal - All Star zápas NBA (Inglewood/USA)

17.-25. futbal - play off o osemfinále LM

24. atletika - Banskobystrická latka (Banská Bystrica)

26.-27. atletika - halové MSR (Ostrava/ČR)

27. basketbal - Kosovo - Slovensko (prvá fáza predkvalifikácie ME 2029)

27.-5.3. strelectvo - ME v 10 m disciplínach (Jerevan/Arm.)

28.-8.3. biatlon - MS juniorov (Arber/Nem.)



MAREC



2. basketbal - Albánsko - Slovensko (prvá fáza predkvalifikácie ME 2029)

2.-8. - lyžovanie - MSJ v severských disciplínach (Lillehammer/Nór.)

3. hokej - finále LM

3.-8. krasokorčuľovanie - MSJ (Tallinn/Est.)

5. hádzaná-ženy - Slovensko - Rumunsko (Euro Cup, Michalovce)

5.-8. rýchlokorčuľovanie - MS (Heerenveen/Hol.)

5.-15. lyžovanie - MSJ v alpských disciplínach (Narvik/Nór.)

5.-17. bejzbal - MS (Jap., Portoriko, USA)

6.-15. zimné paralympijské hry (Miláno, Cortina D´Ampezzo/Tal.)

7. futbal - štart nadstavbovej časti Niké ligy

7. atletika - Dudinská päťdesiatka (Dudince)

8. F1 - štart sezóny (Melbourne/Austr.)

8. hádzaná-ženy - Rumunsko - Slovensko (Bistrita, Euro Cup)

10.-18. futbal - osemfinále LM

11. hokej - štart play off Tipsport ligy

11. basketbal-ženy - Poľsko - Slovensko (prvá fáza kvalifikácie ME 2027)

13.-15. šortrek - MS (Montreal/Kan.)

14. basketbal-ženy - Slovensko - Cyprus (prvá fáza kvalifikácie ME 2027)

17. basketbal-ženy - Slovensko - Rumunsko (prvá fáza kvalifikácie ME 2027)

18.-22. hádzaná - Slovensko - štvrtý tím z C-skupiny ME (druhá fáza kvalifikácie MS 2027)

19.-22. beh na lyžiach - finále SP (Lake Placid/USA)

20.-22. atletika - halové MS (Toruň/Poľ.)

20.-22. biatlon - finále SP (Holmenkollen/Nór.)

21. cyklistika – Miláno–San Remo (Tal.)

21.-25. alpské lyžovanie - finále SP (Hafjell, Kvitfjell/Nór.)

25.-29. krasokorčuľovanie - MS (Praha/ČR)

26. futbal - Slovensko - Kosovo (semifinále baráže MS 2026, Bratislava)

26.-31. futbal - interkontinentálna baráž MS 2026 (Mex.)

27.-29. skoky na lyžiach - finále SP (Planica/Slov.)

31. futbal - Slovensko - Turecko/Rumunsko (prípadné finále baráže MS 2026, Bratislava)



APRÍL



TBA - hádzaná-ženy - žreb ME 2026 (Katovice/Poľ.)

5. cyklistika – Okolo Flámska (Belg.)

6.-12. tenis-ženy - euro-africká zóna Pohára Billie Jean Kingovej

7.-12. bedminton - ME (Huelva/Šp.)

7.-15. futbal - štvrťfinále LM

8. hádzaná-ženy - Slovensko - Poľsko (Euro Cup)

12. atletika - ČSOB Bratislava Marathon (Bratislava)

12. cyklistika - Paríž–Roubaix (Fr.)

12. hádzaná-ženy - Nórsko - Slovensko (Euro Cup)

12. atletika - MS družstiev v chôdzi (Brasilia/Braz.)

12.-18. hokej-ženy - A-skupina I. divízie MS (Budapešť/Maď.)

16.-19. džudo - ME (Tbilisi/Gruz.)

18. hokej - štart play off NHL

19. atletika - Národný beh Devín - Bratislava

19.-26. vzpieranie - ME (Batumi/Gruz.)

20.-26. zápasenie - ME (Tirana/Alb.)

22.-2.5. hokej - MS hráčov do 18 rokov (Piešťany, Bratislava)

28.-6.5. futbal - semifinále LM

28.-10.5. stolný tenis - MS družstiev (Londýn/Angl.)



MÁJ



1. futbal - finále SP-Slovnaft Cupu (Žilina)

2.-3. atletika - MS v štafetách (Gaborone/Botsw.)

6.-21. strelectvo - ME (Osijek/Chorv.)

8. atletika - štart Diamantovej ligy (Dauha/Katar)

8.-31. cyklistika - Giro d´Italia (Tal.)

15.-31. hokej - MS (Zürich, Fribourg/Švajč.)

17. futbal - záver nadstavbovej časti Niké ligy

18.-24. lukostreľba - ME (Antalya/Tur.)

20. futbal - finále EL (Istanbul/Tur.)

20.-24. karate - ME (Frankfurt/Nem.)

23.-24. triatlon - The Championship 2026 (Šamorín)

24.5.-7.6. tenis - Roland Garros (Paríž/Fr.)

27. futbal - finále KL (Lipsko/Nem.)

27.-31. moderná gymnastika - ME (Plovdiv/Bul.)

27.-4.6. malý futbal - ME (Bratislava)

30. futbal - finále LM (Budapešť/Maď.)



JÚN


6. atletika - Záhorácka dvadsiatka (Borský Mikuláš)

9.-15.(?) - tenis - challenger Bratislava Open (Bratislava)

11.-19.7. futbal - MS (USA, Kan., Mex.)

13.-14. triatlon - ME (Tarragona/Šp.)

13.-14. motorizmus - 24 hodín Le Mans (Le Mans/Fr.)

15.-26. strelectvo - MSJ (Suhl/Nem.)

19.-21. šípky - PDC European Tour (Bratislava)

26.-27. NHL - draft 2026 (TBA)

29.-12.7. tenis - Wimbledon (Londýn/Angl.)

30.-5.7. vodný slalom - MSJ (Krakov/Poľ.)



JÚL



1.-5. rýchlostná kanoistika - MSJ (Halifax/Kan.)

4.-26. cyklistika - Tour de France (Fr.)

5. basketbal - Slovensko - Kosovo (prvá fáza predkvalifikácie ME 2029)

20.-25. vodný slalom - MS (Oklahoma City/USA)

20.-26. strelectvo - MS bežiaci terč (Tallinn/Est.)

21. atletika - P-T-S (Banská Bystrica)

22.-28. moderný päťboj - ME (Istanbul/Tur.)

23.-2.8. šport - Hry Commonwealthu (Glasgow/Škót.)

25. futbal - štart novej sezóny Niké ligy

25.-26. atletika - MSR (Banská Bystrica)

29.-2.8. horská cyklistika - ME (Monte Tamaro/Švajč.)

29.-9.8. hádzaná - MS hráčok do 18 rokov (TBA)

30.-2.8. veslovanie - ME (Varese/Tal.)

31.-16.8. plavecké športy - ME (Paríž/Fr.)



AUGUST



5.-9. atletika - MS do 20 rokov (Eugene/USA)

10.-16. atletika - ME (Birmingham/Angl.)

12. futbal - Superpohár UEFA (Salzburg/Rak.)

12.-16. moderná gymnastika - MS (Frankfurt/Nem.)

12.-16. plážový volejbal - ME (Stare Jablonki/Poľ.)

13.-16. športová gymnastika-ženy - ME (Záhreb/Chorv.)

17.-23. zápasenie - MS do 20 rokov (Bratislava)

19.-23. športová gymnastika - ME (Záhreb/Chorv.)

21.-6.9. volejbal-ženy - ME (Azer., ČR, Švéd., Tur.)

22.-13.9. cyklistika - Vuelta (Šp.)

24.-30. veslovanie - MS (Amsterdam/Hol.)

26.-30. rýchlostná kanoistika - MS (Poznaň/Poľ.)

26.-30. horská cyklistika - MS (Val di Sole/Tal.)

29. atletika - MSR družstiev (Bratislava)

30.8.-13.9. tenis - US Open (New York/USA)



SEPTEMBER



4.-5. atletika - finále Diamantovej ligy (Brusel/Bel.)

4.-13. basketbal-ženy - MS (Berlín/Nem.)

8. futbal - štart ligovej fázy LM

9.-26. volejbal - ME (Bul., Fín., Tal., Rum.)

11.-13. atletika - World Athletics Ultimate Championship (Budapešť/Maď.)

15.-26. box - ME (Sofia/Bul.)

16-20.(?) cyklistika - Okolo Slovenska

18.-20. tenis - 2. kolo kvalifikácie Davisovho pohára

19.-4.10. šport - Ázijské hry (Aiči–Nagoja/Jap.)

20.-27. cyklistika - cestné MS (Montreal/Kan.)

21.-27. tenis - finálový turnaj PBJK (TBA)

23.-27. vodný slalom - ME (Ivrea/Tal.)

24. futbal - štart Ligy národov 2026/27

24.-27. triatlon - finále World Triathlon Championship (Pontevedra/Šp.)

25.-27. tenis - Laver Cup (Londýn/Angl.)

27.-13.10. strelectvo - ME v brokových zbraniach (Atény/Gr.)



OKTÓBER



3.-7. cyklistika - cestné ME (Ľubľana/Slovin.)

4. atletika - Medzinárodný maratón mieru (Košice)

4.-11. džudo - MS (Baku/Azerb.)

11. dostihy - Veľká Pardubická (Pardubice/ČR)

11.–18. stolný tenis - ME (Ľubľana/Slovin.)

14.-18. dráhová cyklistika - MS (Šanghaj/Čína)

17.-25. športová gymnastika - MS (Rotterdam/Hol.)

23.-25. plávanie - Slovakia Swimming Cup (Šamorín)

24.-1.11. zápasenie - MS (Manáma/Bahr.)

26.-1.11(?) tenis – Slovak Open (Bratislava)

27.-8.11. vzpieranie - MS (Ning-po/Čína)

31.-13.11. olympijské hry mládeže (Dakar/Sen.)



NOVEMBER



1.-15. strelectvo - MS (Dauha/Katar)

5.-8. hokej - Nemecký pohár (Düsseldorf/Nem.)

6.-8. cyklokros - ME (Zeddam/Hol.)

6.-16. hokej-ženy - MS (Dánsko)

7.-14. tenis - MS WTA Tour (Rijád/S. Arábia)

15.-22. tenis - turnaj majstrov (Turín/Tal.)

16.-22. tenis - baráž o postup do kvalifikácie PBJK

21.-18. curling - ME (Ostrava/ČR)

22. motorizmus - záverečné preteky seriálu MotoGP (Valencia/Šp.)

24.-29. tenis - finálový turnaj Davisovho pohára (Bologna/Tal.)



DECEMBER



TBA hokej - Kaufland Cup (SR)

1.-6. plávanie - MS v krátkom bazéne (Peking/Čína)

3.-20. hádzaná-ženy - ME (Poľ., Rum., ČR, SR, Tur.)

4.-13. florbal - MS (Tampere/Fín.)

6. F1 - záverečné preteky seriálu MS (Abú Zabí/SAE)

13. atletika - ME v cezpoľnom behu (Belehrad/Srb.)

26.-5.1. hokej - MS hráčov do 20 rokov (Edmonton, Red Deer/Kan.)
