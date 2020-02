WADA žiada o verejné pojednávanie v prípade odvolania Ruska

Ženeva 4. februára (TASR) - Svetová antidopingová agentúra (WADA) chce, aby odvolanie Ruska voči štvorročnému zákazu účasti na vrcholných podujatiach riešil Športový arbitrážny súd (CAS) na verejnom pojednávaní. Ostro sledovaný výsluch by sa mal vo švajčiarskom Lausanne začať o niekoľko týždňov.



"Podľa názoru WADA by toto pojednávanie malo prebiehať verejne, aby všetci mohli celý proces pochopiť a vypočuť si argumenty," uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ WADA Olivier Niggli.



WADA v decembri potrestala Rusko za manipuláciu s dátami z moskovského laboratória. Rozhodla, že najbližšie štyri roky sa krajina nemôže zúčastniť na olympijských a paralympijských hrách a majstrovstvách sveta pod svojou vlajkou a so svojou hymnou. Na najvýznamnejších podujatiach vrátane OH 2020 v Tokiu a ZOH 2022 v Pekingu by sa mohli ako neutrálni predstaviť iba tí ruskí športovci, ktorí preukázateľne nemajú nič spoločné so systematickým dopingom v krajine. Rusko sa voči trestu odvolalo a WADA v januári oficiálne odovzdala prípad k riešeniu na CAS. Spor bude riešiť komisia troch arbitrážnych sudcov, ktorá by podľa agentúry AP mala vyniesť definitívny verdikt v máji, teda dva mesiace pred štartom OH v Tokiu.