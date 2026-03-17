Sporting je prvým štvrťfinalistom, v odvete zdolal Bodö 5:0 pp
Bodö, ktoré prekvapujúco postúpilo z ligovej fázy a v play off o osemfinále vyradilo vlaňajšieho finalistu Inter Miláno, nedokázalo spôsobiť ďalšiu senzáciu.
Bratislava 17. marca (TASR) - Futbalisti Sportingu Lisabon sa stali prvými štvrťfinalistami Ligy majstrov. Po prehre 0:3 v prvom osemfinálovom zápase na ihrisku nórskeho FK Bodö/Glimt dokázali v utorkovej domácej odvete zmazať v riadnom hracom čase trojgólové manko a po víťazstve 5:0 po predĺžení si vybojovali postup medzi najlepšiu osmičku. Portugalský šampión sa vo štvrťfinále stretne s úspešnejším z konfrontácie medzi Bayerom Leverkusen a londýnskym Arsenalom (prvý zápas 1:1).
Bodö, ktoré prekvapujúco postúpilo z ligovej fázy a v play off o osemfinále vyradilo vlaňajšieho finalistu Inter Miláno, nedokázalo spôsobiť ďalšiu senzáciu. Sporting od úvodu zamkol súpera pred jeho šestnástkou a neustále hrozil. Do dvoch sľubných príležitostí sa dostal Trincao, v oboch prípadoch minul bránu, zoči-voči Chajkinovi neuspel ani Suarez. Bránu Bodö odomkol až v 34. minúte Inacio, ktorý sa presadil hlavou po rohovom kope - 1:0. Hostia odpovedali Björtuftom, lopta po jeho hlavičke dvakrát trafila brvno. Po prestávke pokračovali domáci v nápore. Po hodine hry prihral Suarez pred bránu Pedrovi Goncalvesovi, ktorý dal druhý gól. Stratu z prvého zápasu zmazal v 78. minúte Suarez, keď premenil penaltu po ruke Björkana v šestnástke hostí. Sporting chcel rozhodnúť ešte v riadnom čase, Chajkin čelil kanonáde, pri strele Santosa ho zachránila žrď. Domáci sa dočkali v predĺžení, hneď v úvode sa presadil Araujo, ktorý strelou na bližšiu žrď prekonal ruského brankára. Postup lisabonského tímu spečatil v závere striedajúci Nel. Sporting sa tak stal piatym tímom v histórii, ktorý dokázal postúpiť vo vyraďovačke LM po tom, ako v prvom stretnutí prehral o tri či viac gólov.
odveta osemfinále Ligy majstrov:
Sporting Lisabon - FK Bodö/Glimt 5:0 pp (1:0, 3:0)
Góly: 34. Inacio, 61. Goncalves, 78. Suarez (z 11 m), 92. Araujo, 120.+1 Nel
/prvý zápas: 0:3, do štvrťfinále postúpil Sporting/
