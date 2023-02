Sporting Lisabon získal obrancu Bellerina z FC Barcelona

Lisabon 1. januára (TASR) - Španielsky futbalista Hector Bellerin sa stal novou posilou Sportingu Lisabon. Vedenie portugalského klubu uviedlo, že 27-ročný obranca podpísal zmluvu do konca aktuálnej sezóny. Ďalšie podrobnosti nie sú známe.



Bellerin prišiel do Sportingu z FC Barcelona, kde prešiel mládežníckym systémom Kataláncov. Predtým hral za Arsenal, za londýnsky klub odohral takmer 240 zápasov. Na začiatku tejto sezóny sa vrátil do Barcelony ako voľný hráč, ale nedokázal si vybojovať miesto v základnej zostave "blaugranas". V utorok ráno tréner Xavi na tlačovej konferencii podľa DPA povedal: "Bellerin požiadal o odchod, aby mohol hrať viac, čomu úplne rozumiem."