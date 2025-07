Sporting údajne potvrdil dohodu o prestupe Gyökeresa do Arsenalu

Londýn 14. júla (TASR) - Švédsky futbalista Victor Gyökeres je už len krok od prestupu do londýnskeho Arsenalu. Podľa novinára Davida Ornsteina už portugalský klub Sporting Lisabon potvrdil dohodu o prestupe 27-ročného útočníka.



Győkeres hral za Sporting od roku 2023. V 102 zápasoch strelil 97 gólov a pridal 28 asistencií. „Sporting Lisabon potvrdil principiálnu dohodu o prestupe Victora Gyökeresa do Arsenalu. Hodnota transakcie je 63 miliónov eur plus 3 milióny eur v garantovaných odmenách a 10 miliónov eur v bonusoch. Útočníkov agent sa vzdal provízie, aby uľahčil prestup,“ napísal novinár.