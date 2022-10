Športová akadémia Mateja Tótha spúšťa 6. ročník

Bratislava 5. októbra (TASR) - O2 Športová akadémia Mateja Tótha odštartovala už v poradí šiesty ročník projektu, ktorý si dáva za cieľ poskytovať športovú prípravu, podporuje rovnosť príležitostí a inklúziu detí. Organizátori opäť pripravili súťaž, ktorá dáva príležitosť vyhrať jedinečný projekt prihláseným základným školám.



Športová akadémia bývalého elitného slovenského chodca pôsobí v materských, základných a aj v špeciálnych školách, kde trénujú deti so zdravotným znevýhodnením. Akadémia nedávno spustila aj projekt pre 220 detí zo znevýhodneného sociálneho prostredia. "Filozofiou O2 Športovej akadémie Mateja Tótha je poskytovať kvalitnú športovú prípravu všetkým deťom na Slovensku. Tak, ako súťaž dáva príležitosť vyhrať akadémiu všetkým základným školám, či sú malé, alebo veľké, tak aj program akadémie dokážeme prispôsobiť pre deti s rôznymi potrebami. Vďaka tejto flexibilite metodiky a našich trénerov, môžu do akadémie chodiť deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Naši tréneri pracujú s pestrou skupinou detí z rôzneho sociálneho prostredia a aj s deťmi, ktoré sú zdravotne znevýhodnené, ale modifikované tréningy akadémie v kolektíve zvládajú. Týmto spôsobom podporujeme rovnosť príležitostí a učíme deti inklúzii. Súťaž je skvelou príležitosťou pre všetky školy na Slovensku získať tento jedinečný projekt," uviedla v tlačovej správe riaditeľka akadémie Mária Bedleková.



Prihlasovanie základných škôl do súťaže sa začalo v stredu 5. októbra 2022. Školy sa môžu prihlasovať a do konca novembra hlasovať na webe www.akademia.o2.sk. V každom samosprávnom kraji môžu akadémiu vyhrať na jeden rok zadarmo tri základné školy. Hlasovať za svoju školu môže ktokoľvek – učitelia, rodičia i samotné deti. O2 ŠAMT tak dokopy získa 24 škôl z celého Slovenska. V každom kraji bude vyžrebovaná jedna škola, ktorá získa športové pomôcky, metodický materiál a vyškolenie pedagóga, ktoré vychádza z metodiky O2 Športovej akadémie Mateja Tótha.