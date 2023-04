Športová Gymnastika: Kovtun bol najlepší v kvalifikácii

Antalya 11. apríla (TASR) – Slováci nepostúpili do finálových súťaží na majstrovstvách Európy v športovej gymnastike. Líder kvalifikácie viacboja Iľja Kovtun získal v tureckej Antalyi 85,432 b., keď dostal najvyššiu známku na bradlách. Z kvarteta Slovákov bol najúspešnejší Matej Nemčovič (74,465) na 63. mieste, na postup mu chýbalo 4,167 bodu.



Devätnásťročnému gymnastovi sa darilo najmä na koni na šírku a v preskoku, keď získal po 12,933 bodu. V siedmej desiatke sa umiestnila väčšina slovenských reprezentantov – Oliver Kasala bol 65. so 74,364 b a na 68. pozícii skončil Volodymyr Otreško (73,765). Ich krajan Peter Vidricko obsadil 77. miesto so 63,698 b. Na náradiach sa najlepšie darilo Kasalovi, ktorý uzavrel top stovku s 12,300 bodmi a na postupujúcu osmičku mu chýbalo 1,666 bodu.