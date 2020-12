VIDEO: Gymnastka Mokošová bronzu z ME stále neverí: Som veľmi šťastná

Na snímke vľavo slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Barbora Mokošová pózuje s bronzovou medailou na bradlách z ME 2020 žien v tureckom Mersine, vpravo jej tréner Martin Zvalo počas tlačovej konferencie v Centre gymnastických športov v obci Malinovo v okrese Senec 22. decembra 2020. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Malinovo 22. decembra (TASR) - Barbora Mokošová v nedeľu zapísala Slovensko na listinu medailových krajín európskeho šampionátu v športovej gymnastike, no ani po troch dňoch tomu nemôže uveriť. A aj napriek tomu, že nesúťažila takmer rok, jej tréner Martin Zvalo mal pred ME žien v tureckom Mersine dobré pocity. Tie sa napokon potvrdili.Mokošová vybojovala bronz na bradlách, ani mužom sa podobný úspech v ére samostatnosti nepodaril. Samuel Piasecký bol dvakrát blízko, keď na ME 2009 v Miláne i o tri roky neskôr v Montpellieri bol taktiež na bradlách zakaždým na piatom mieste. "," povedal na stredajšej tlačovej konferencii prezident Slovenskej gymnastickej federácie Ján Novák.Na stupne víťazov sa však ako prvá reprezentantka slovenskej gymnastiky postavila až športovkyňa, ktorá si zo slovenských olympioničiek ešte v pôvodnom cykle vybojovala prvú mennú miestenku do Tokia, svoju druhú olympijskú. "," uviedla Mokošová.Slovenská reprezentantka mala pri slávnostnom ceremoniáli obrovskú radosť, jej tréner Martin Zvalo prezradil: "Radosť z bronzu nezakalila ani nepríjemnosť na istanbulskom letisku, kde sa slovenská výprava zasekla. "" priblížil Zvalo.Podujatie sa malo pôvodne konať v máji v Paríži. Malo sa na ňom bojovať aj o zostávajúce olympijské miestenky. Neskôr ho presunuli do Baku a až na poslednú chvíľu do tureckého Mersinu. O účasť v Tokiu sa na šampionáte sa tak napokon nebojovalo a vynechali ho aj viaceré silné gymnastické reprezentácie, ako Rusky, Holanďanky, Nemky, či Francúzky. Šampionát v Turecku bol však v roku poznačenom koronavírusovou pandémiou jednou z mála príležitostí zasúťažiť si a otestovať svoju formu. "" povedal Zvalo.Prípravu na olympiádu odštartuje Mokošová už v januári, ale program je ešte otázny. Ešte predtým si však vychutná vianočné sviatky: "."Vedenie SGF verí, že ďalší medailový úspech sa nebude čakať dlho. Pomôcť by k nemu mala aj vylepšená infraštruktúra. "a," prezradil na záver prezident SGF.