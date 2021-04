Športová gymnastika: Mokošová postúpila v Bazileji do finále viacboja

Majstrovstvá Európy žien vo švajčiarskom Bazileji - kvalifikácia:



viacboj: 1. Angelina Meľnikovová (Rus.) 55,991 bodu,... 24. Barbora MOKOŠOVÁ (SR) 50,698 - postup



bradlá: 1. Angelina Meľnikovová 14,625,... 19. Barbora MOKOŠOVÁ (SR) 13,400



kladina: 1. Larisa Iordacheová (Rum.) 13,466,... 26. MOKOŠOVÁ 12,166



prostné: 1. Jessica Gadirovová (V. Brit.) 13,866,... 37. MOKOŠOVÁ 12,166



preskok: 1. Jessica Gadirovová (V. Brit.) 14,516

Bazilej 21. apríla (TASR) - Slovenská gymnastka Barbora Mokošová postúpila na majstrovstvách Európy vo švajčiarskom Bazileji do finále viacboja. V kvalifikácii obsadila 24. priečku so ziskom 50,698 bodu.Na jednotlivých náradiach sa jej postúpiť medzi najlepšiu finálovú osmičku nepodarilo. Najbližšie k tomu bola na bradlách, keď obsadila 19. miesto so známkou 13,400. Posledná postupujúca Talianka Alice Damatová dostala od rozhodcov 13,966. Mokošová tak neobháji bronz z tureckého Mersinu, kde však bola koncom minulého roka oveľa slabšia konkurencia a viacboj tam ani nebol v programe.Jediná Slovenka na podujatí obsadila na kladine 26. priečku so ziskom 12,166 bodu, na prostných bola 37. so ziskom 12,166. Preskok absolvovala iba jeden, preto sa neobjavila v celkovom hodnotení disciplíny, dostala za neho známku 12,966.Finále viacboja jednotlivkýň je na programe v piatok. Štart je naplánovaný na 13.30.